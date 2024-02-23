EEUU impone nuevas sanciones a Rusia por muerte de Navalny y la guerra en Ucrania

Video Los incidentes a los que sobrevivió Alexey Navalny antes de morir en una cárcel rusa

El presidente Joe Biden anunció este viernes sanciones contra más de 500 objetivos en Rusia en el segundo aniversario de la invasión de Ucrania, prometiendo una presión sostenida para detener la "maquinaria de guerra" del presidente ruso Vladimir Putin.

"Si Putin no paga el precio de la muerte y destrucción que genera, seguirá adelante", dijo Biden en un comunicado.

PUBLICIDAD

Biden dijo que las nuevas sanciones obligarán a Putin a pagar "un precio aún mayor" por su guerra en Ucrania y la muerte en prisión del líder opositor Alexey Navalny.

Las sanciones, descritas por el Departamento del Tesoro como el tramo único más grande desde el inicio de la guerra, buscarán imponer un costo por la muerte en prisión hace una semana del crítico más acérrimo de Putin.

Las nuevas sanciones se están imponiendo a más de 500 objetivos involucrados en la guerra de Rusia en Ucrania, así como a aquellos relacionados con el encarcelamiento de Navalny, quien murió en una remota cárcel del Ártico la semana pasada.

"Estas sanciones apuntarán a personas relacionadas con el encarcelamiento de Navalny, así como al sector financiero, la base industrial de defensa, las redes de adquisiciones y los evasores de sanciones de Rusia en múltiples continentes", dijo Biden.

"Se asegurarán de que Putin pague un precio aún mayor por su agresión en el extranjero y su represión" dentro de su país, añadió el presidente en un comunicado.

Video ¿Trump o Biden como presidente de EEUU? Esta es la respuesta de Putin

La estancada ayuda a Ucrania

Estados Unidos y los aliados han impuesto una serie de medidas contra Rusia desde el comienzo de la guerra, incluido el bloqueo de activos financieros, la restricción de las exportaciones de alta tecnología y el establecimiento de un tope oficial al precio de venta de las exportaciones de petróleo de Rusia.

Pero el apoyo militar estadounidense, fundamental para Ucrania, se ha agotado debido a un impasse político en el Congreso, y recientemente Rusia obtuvo una victoria clave en el campo de batalla.

Al anunciar las nuevas medidas, Biden también hizo un nuevo llamado al Congreso para que financie nueva ayuda militar a Ucrania. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, se ha negado a someter a votación la ayuda, y su aliado, el candidato presidencial Donald Trump, ha criticado el apoyo a Ucrania.

PUBLICIDAD

"La historia está observando. No se olvidará el fracaso en apoyar a Ucrania en este momento crítico", dijo Biden.

Responsabilizar a Putin por la muerte de Navalny

Biden ha declarado que considera a Putin responsable de la muerte de Navalny, de 47 años, que sobrevivió a un envenenamiento en 2020 del que atribuyó a agentes gubernamentales.

El jueves, Biden se reunió en privado en California con la viuda y la hija de Navalny. Varios gobiernos europeos han convocado a diplomáticos rusos para protestar por la muerte de Navalny, y Gran Bretaña impuso sanciones a seis funcionarios en la remota colonia penal de Siberia, donde murió el activista.

La Casa Blanca también ha dicho que pronto impondrá nuevas sanciones a Irán por su respaldo a la invasión rusa.