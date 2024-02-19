La viuda de Navalny promete continuar su legado: ¿qué (y quién) le queda ahora a la oposición a Putin?

Video Las últimas imágenes públicas de Alexei Navalny antes del anuncio de su muerte en la cárcel

Yulia Navalnaya acusó al presidente Vladimir Putin de haber matado a su marido, Alexey Navalny, en un dramático video publicado este lunes en el que también se compromete a tomar el testigo del más prominente disidente ruso.

"Continuaré el trabajo de Alexey Navalny… Quiero vivir en una Rusia libre, quiero construir una Rusia libre”, dijo, pocos días después de que la agencia rusa de prisiones anunciara la muerte de su marido en la colonia penal del Ártico en donde cumplía una condena de 19 años por "extremismo".

Las extrañas circunstancias del hecho y la demora en entregar su cuerpo a sus familiares han levantado una ola de sospechas y denuncias en todo el mundo. La Casa Blanca no tardó en decir que consideraba responsable a Putin.

Hace cuatro años, en una entrevista para un documental, le preguntaron a Navalny cuál sería su mensaje para el pueblo ruso si lo mataban: “No tienen permiso para rendirse”, respondió el disidente. “Si deciden matarme, significa que somos increíblemente fuertes y debemos usar ese poder”, agregó.

Navalnaya. Imagen YVES HERMAN/POOL/AFP via Getty Images



Ahora, pese a lo dicho por la viuda, no queda claro cuál será el futuro de la disidencia rusa, diezmada por una fuerte censura y represión del Kremlin. Algunas figuras importantes han muerto en extrañas circunstancias, otros están en el exilio y muchos permanecen encarcelados en Rusia.

Además, entre los grupos y figuras políticas que quedan para hacerle frente a Putin no hay unidad de criterios sobre qué camino seguir ni quién puede o cómo asumir el liderazgo.

¿La muerte de Navalny es el fin de la disidencia rusa?

Con Navalny fuera de juego, muchos se preguntan si es el final de la disidencia política en Rusia.

"Alexey Navalny era un líder muy brillante y carismático. Tenía el talento de movilizar a la gente, convencerles de la necesidad de cambio", declaró a la AP Mikhail Khodorkovsky, un exmagnate que pasó una década en prisión en Rusia por cargos que muchos consideraron una venganza política por desafiar el mandato de Putin a principios de los 2000.

“Es una pérdida muy difícil para la oposición rusa”, sentenció Khodorkovsky.



Graeme Robertson, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y autor de un libro sobre Putin y la política contemporánea rusa, dijo que el mayor problema que ha tenido la oposición rusa “es que ha sido incapaz de salir de pequeños círculos progresistas para ganar apoyos en la población general”.

Este lunes, ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea se reunieron en Bruselas para enviar un "mensaje de apoyo" a los opositores del Kremlin, según informó el jefe de la diplomacia de la Unión, Josep Borrell.

Principales figuras y movimientos de la actual oposición rusa

Sin dudas, Navalny fue el primer líder en construir una oposición nacional rusa, pero ya había otras facciones conocidas, con las que su equipo tuvo discrepancias y discusiones públicas en relación con cómo enfrentar a Putin.

1. El equipo de Navalny, su viuda y la Fundación Anticorrupción:

Navalny fundó en 2011 la Fundación Anticorrupción, para exponer la política rusa. Sus colegas de la fundación, aunque no son tan famosos como él, han estado muy activos, pues la mayor parte del tiempo han tenido que sacar adelante el trabajo sin Navalny, ya fuera porque este estaba en prisión, o por haber sido envenenado y sacado del país para recibir tratamiento y recuperarse.

Sus colaboradores más cercanos (el principal estratega Leonid Volkov, la jefa de investigaciones Maria Pevchikh, el director de la fundación Ivan Zhdanov y la portavoz Kira Yarmysh) también han enfrentado una gran presión y persecución en Rusia en los últimos años todos tuvieron que abandonar el país y mantienen su movimiento anticorrupción desde el extranjero.

"Alexey era increíble", escribió Volkov el domingo en la red social X, antes Twitter. "Era un político nato, muy talentoso, muy eficiente. Y a sí mismo y a todos los que le rodeaban exigía una cosa: no tirar la toalla, no rendirse, no desesperarse... Esto es lo que quiere de nosotros ahora. El trabajo de su vida debe prevalecer", escribió.

Este lunes, la viuda de Navalny prometió continuar su legado. "Lo más importante que podemos hacer por Alexei y por nosotros mismos es seguir luchando, más desesperada y ferozmente que antes", declaró. "Necesitamos aprovechar cada oportunidad para luchar contra la guerra, contra la corrupción, contra la injusticia, para luchar por elecciones justas y la libertad de expresión, para luchar por recuperar nuestro país", agregó.

La mujer, que se reunió con los cancilleres europeos este lunes, pidió apoyo para continuar lo que empezó su pareja: “Les pido que estén conmigo. Para compartir no solo la pena y el dolor infinito… Les pido que compartan conmigo la rabia, la furia, la ira, el odio hacia quienes se atreven a matar nuestro futuro”, declaró.

2. Mikhail Khodorkovsky y Rusia Abierta:

Khodorkovsky, un exmagnate convertido en disidente exiliado, tiene 60 años y pasó una década en prisión en Rusia. Fue liberado en 2013, en lo que se consideró un intento de lavado de imagen antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 que se celebraron en la ciudad rusa de Sochi.

Tras ser liberado fue trasladado en avión a Alemania y luego se instaló en Londres. Desde el exilio, lanzó Rusia Abierta, un grupo de oposición que dirigía su propio medio de comunicación, apoyó a candidatos en varias elecciones, brindó asistencia jurídica a los acusados que enfrentaban procesamientos por motivos políticos y tenía una plataforma educativa.

Rusia Abierta y sus activistas enfrentaron una presión constante por parte de las autoridades rusas; algunos fueron procesados en Rusia, y uno de sus líderes, Andrei Pivovarov, cumple actualmente una pena de prisión de cuatro años. El grupo finalmente tuvo que cerrar, pero Khodorkovsky continúa criticando abiertamente al Kremlin.

Después de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia hace dos años, él y otros destacados críticos de Putin, incluido el campeón mundial de ajedrez Gary Kasparov y el exlegislador Dmitry Gudkov, formaron el Comité Antiguerra, una amplia alianza de oposición que se opone a la invasión y busca socavar a Putin. Hasta la fecha, la Fundación Anticorrupción de Navalny no forma parte del proyecto.

3. Vladimir Kara-Murza

Vladimir Kara-Murza, un periodista de 42 años convertido en disidente, recibió la mayor condenada impuesta a un disidente en la Rusia de Putin: 25 años por cargos de traición. Actualmente, se encuentra cumpliendo condena en una colonia penitenciaria de Siberia y a menudo lo ponen en régimen de aislamiento.

El disidente ruso Vladimir Kara-Murza hace un gesto desde una jaula de cristal durante una audiencia de apelación en la Corte Municipal de Moscú, Rusia, el 31 de julio de 2023. Imagen AP



Kara-Murza era socio del líder de la oposición rusa Boris Nemtsov, otro feroz crítico de Putin que murió cerca del Kremlin en 2015. Años atrás, Kara-Murza y Nemtsov habían presionado para que se aprobara la Ley Magnitsky en Estados Unidos, una respuesta a la muerte en prisión del abogado ruso Sergei Magnitsky, quien había expuesto un plan de fraude fiscal. Esa ley autorizó a Washington a imponer sanciones a los rusos considerados violadores de los derechos humanos.

Kara-Murza sobrevivió a dos presuntos intentos de envenenamiento en 2015 y 2017, pero siempre volvió a Rusia hasta que en abril de 2022 fue arrestado, a pesar de lo cual ha seguido publicando columnas contra Putin y la invasión a Ucrania, que logra escribir desde la cárcel. Su esposa Yevgenia ha hecho campaña activamente para garantizar la libertad para él y otros críticos del Kremlin encarcelados.

4. Ilya Yashin

Ilya Yashin, de 40 años, se negó a abandonar Rusia a pesar de la gran persecución a la que se vio sometido. Era miembro de un consejo municipal de Moscú y un aliado vocal de Navalny. Fue arrestado en junio de 2022 y sentenciado a 8 años y medio de prisión por “difundir información falsa” sobre el ejército ruso, lo cual es delito en Rusia desde marzo de 2022.

Los asociados de Yashin actualizan periódicamente sus páginas de redes sociales con mensajes que él transmite desde prisión. Su canal de YouTube tiene más de 1.5 millones de suscriptores.

Putin sigue consolidando su poder a través de la represión

Mientras tanto, el presidente ruso busca otro mandato de seis años en las próximas elecciones de marzo, y se espera que lo consiga sin dificultades.

Persiguiendo a la disidencia, encarcelando a los críticos de la invasión a Ucrania, silenciando a medios independientes y sacándose de encima a todo el que le incomode, Putin sigue consolidando su poder.

Las disputas entre la oposición “no ayudan”, dijo Nigel Gould-Davies, exembajador británico en Bielorrusia y experto en Rusia y Eurasia en el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos en Londres, citado por la AP. Pero incluso si la oposición estuviera unida,"¿qué diferencia habría, al menos en el corto plazo, dados los instrumentos de coacción, represión e intimidación al alcance del estado ruso?", cuestionó.

Quienes se atrevieran a participar en los homenajes a Navalny eran arrestados. Imagen OLGA MALTSEVA/AFP via Getty Images

Los líderes y activistas opositores que quedan, en su mayoría fuera del país, lidian ahora con la duda de cómo plantear un desafío eficaz al Kremlin, lo cual supondría abrirse paso entre la propaganda estatal para llegar a los ciudadanos comunes y ofrecerles una alternativa; una tarea sumamente difícil.

Aunque Navalny conectaba con la gente y su equipo logró publicitar importantes investigaciones de corrupción, su mensaje no logró producir cambios políticos en Rusia. Según Robertson, la mayoría de los rusos “saben que su país está mal gobernado y que su élite es corrupta, pero no se imaginan otra cosa”.

¿Qué hacer tras la muerte de Navalny?

Khodorkovsky dijo que la respuesta al “asesinato” de Navalny debería ser unir fuerzas y continuar el trabajo iniciado antes de su muerte, intentar convencer a los rusos de a pie de que protesten de cualquier forma que puedan durante las elecciones presidenciales de marzo.

El opositor llamó a los rusos a escribir el nombre de Navalny en las boletas durante los comicios. El Comité Antiguerra Ruso, respaldado por Khodorkovsky y otros políticos, también ha pedido a los rusos que asistan al “mediodía contra Putin”, una idea que apoyó Navalny a principios de febrero y que propone utilizar la votación como excusa para reunirse y protestar al mediodía del 17 de marzo.

“Putin debe entender que puede matar a su rival político, pero no la idea de una oposición democrática”, agregó Khodorkovsky.

