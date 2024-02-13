Cambiar Ciudad
Qué son los peligrosos misiles hipersónicos Zircon que Rusia usó por primera vez, según dice Ucrania

De acuerdo con un informe preliminar del Instituto de Investigación Científica y Peritaje Forense de Kiev, tras un devastador ataque ruso el pasado 7 de febrero contra la capital ucraniana, se recuperaron escombros del proyectil, que apuntan a haber formado parte de un misil de crucero hipersónico Zircon, que podría ser el más rápido del mundo.

Univision
Video Misiles hipersónicos: lo que sabemos de estas armas contra las cuales no hay defensa

Ucrania asegura tener evidencias de que Rusia disparó un misil hipersónico avanzado que nunca había usado en los dos años que lleva la guerra en su territorio.

De acuerdo con un informe preliminar del Instituto de Investigación Científica y Peritaje Forense de Kiev, que pertenece al gobierno, tras un devastador ataque ruso el pasado 7 de febrero contra la capital ucraniana se recuperaron escombros del proyectil que apuntan a haber formado parte de un misil Zircon.

"En este caso vemos elementos característicos del misil 3M22 Zircon. Las piezas y fragmentos del motor y del mecanismo de dirección tienen marcas específicas", escribió en una publicación de Telegram Oleksandr Ruvin, director de ese centro, una dependencia del Ministerio de Justicia ucraniano. La publicación iba acompañada de un video en el que se muestran los presuntos fragmentos del misil.

Qué sabemos del misil Zircon

Según información que ha dado Rusia, el Zircon tendría un alcance de hasta unas 625 millas y viaja a 9 veces la velocidad del sonido, lo cual hace que sea prácticamente invulnerable, ya que no da tiempo de respuesta a las defensas antiaéreas, incluso a las más desarrolladas de los países occidentales.

En esta imagen tomada de un video publicado en mayo de 2022 por el servicio de prensa del Ministerio de Defensa ruso, se aprecia el lanzamiento de prueba de un misil supersónico Zircon, desde la fragata 'Almirante de la Flota de la Unión Soviética Gorshkov'.
En esta imagen tomada de un video publicado en mayo de 2022 por el servicio de prensa del Ministerio de Defensa ruso, se aprecia el lanzamiento de prueba de un misil supersónico Zircon, desde la fragata 'Almirante de la Flota de la Unión Soviética Gorshkov'.
Imagen AP


La Missile Defense Advocacy Alliance (MDAA, por sus siglas en inglés), una organización con sede en Estados Unidos, cita que de acuerdo con información rusa, en una prueba en abril de 2017 el Zircon logró alcanzar una velocidad que lo sitúa en la categoría Mach 8, cerca de 6,138 millas por hora. A partir de la categoría Mach 5 los misiles se consideran 'supersónicos'.

"Si esa información es precisa, el misil Zircon sería el más rápido del mundo, por lo que sería casi imposible defenderse debido únicamente a su velocidad", dice esta organización en su página web.

El Zircon es un misil de dos etapas que utiliza combustible sólido en la primera y un motor scramjet en la segunda etapa, detalló la organización. “Durante el vuelo, el misil queda completamente cubierto por una nube de plasma que absorbe cualquier rayo de radiofrecuencia y lo hace invisible para los radares. Esto permite que el misil pase desapercibido en su camino hacia el objetivo”, añade la publicación.

Vladimir Putin, presidente de Rusia, se ha vanagloriado públicamente del Zircon, calificándolo como un “arma única” sin “equivalente en ningún país del mundo”.

