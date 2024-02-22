La madre de Navalny asegura que la quieren obligar a hacer un funeral secreto

Video Los incidentes a los que sobrevivió Alexey Navalny antes de morir en una cárcel rusa

La madre del fallecido líder de la oposición rusa, Alexey Navalny, dijo el jueves que vio el cuerpo de su hijo y que está resistiendo la fuerte presión de las autoridades de Rusia para que acepte un entierro secreto.

En una declaración en vídeo desde la ciudad ártica de Salekhard, Lyudmila Navalnaya dijo que los investigadores le permitieron ver el cuerpo de su hijo en la morgue de la ciudad. Dijo que exigió otra vez que le entregaran el cuerpo de Navalny y protestó porque describió que intentaban obligarla a aceptar un entierro fuera del ojo público.

"Me están chantajeando, están poniendo condiciones sobre dónde, cuándo y cómo debe ser enterrado mi hijo", dijo. "Quieren que lo haga en secreto, sin ceremonia de duelo".



Navalny, el político de oposición de más alto perfil de Rusia, murió repentinamente en una prisión del Ártico la semana pasada, lo que llevó a cientos de rusos en todo el país a acudir a monumentos conmemorativos improvisados con flores y velas. Las autoridades rusas han detenido a decenas de ellos mientras intentan reprimir cualquier manifestación importante de simpatía por el enemigo más feroz de Vladimir Putin antes de las elecciones presidenciales que se espera que gane el mandatario ruso.

La madre de Navalny ha presentado una demanda ante un tribunal de Salekhard impugnando la negativa de los funcionarios a entregar el cuerpo de su hijo. Se ha programado una audiencia a puerta cerrada para el 4 de marzo. El martes, ella hizo un llamado a Putin para que le dieran los restos de su hijo para poder enterrarlo con dignidad.

Ya "saben" la causa de muerte

En el vídeo difundido el jueves, Navalnaya dijo que había pasado casi 24 horas en la oficina del Comité de Investigación de Salekhard, donde los funcionarios le dijeron que habían determinado la causa de la muerte del político y que tenían los documentos listos, pero que ella tenía que aceptar un funeral secreto. No especificó cuál fue la causa de la muerte.

"Quieren llevarme a las afueras del cementerio, a una tumba, y decirme: 'Aquí yace tu hijo'. "No estoy de acuerdo con esto...", dijo.

Navalnaya acusó a las autoridades de amenazarla: "Mirándome a los ojos, dicen que si no acepto un funeral secreto, harán algo con el cuerpo de mi hijo. El investigador Voropayev me dijo abiertamente: 'El tiempo no está de tu lado, el cadáver se está descomponiendo'", afirmó.

La muerte de Navalny

La muerte de Navalny ha privado a la oposición rusa de su político más conocido e inspirador a menos de un mes de unas elecciones que seguramente le darán a Putin otros seis años en el poder. Muchos rusos habían visto a Navalny como una rara esperanza de cambio político en medio de la implacable represión de Putin contra la oposición.

Desde la muerte de Navalny, unas 400 personas han sido detenidas en toda Rusia mientras intentaban rendirle homenaje con flores y velas, según OVD-Info, un grupo que monitorea los arrestos políticos. Las autoridades acordonaron algunos de los monumentos a las víctimas de la represión soviética en todo el país que estaban siendo utilizados como lugares para dejar tributos improvisados a Navalny. La policía retiró las flores por la noche, pero siguen apareciendo más.

El jueves temprano, el opositor encarcelado Vladimir Kara-Murza instó a los rusos a no darse por vencidos después de la muerte de Navalny, y alegó que un escuadrón de la muerte respaldado por el estado estaba eliminando a los oponentes políticos del Kremlin, según un video publicado en las redes sociales.

Kara-Murza, ciudadano británico-ruso, cumple una condena de 25 años por traición en la Colonia Penal de la ciudad siberiana de Omsk. Sus comentarios se produjeron mientras comparecía a través de un enlace de vídeo en una audiencia judicial, por lo que cree que fueron dos intentos de envenenamiento en su contra. Alega que el comité no investigó adecuadamente los intentos.

El oscuro destino de los opositores a Putin

Kara-Murza es una de varias figuras de la oposición que han sido encarceladas, obligadas a huir del país o asesinadas. Fue declarado culpable de criticar la invasión rusa de Ucrania y recibió una dura sentencia como parte de una ofensiva contra los críticos de la guerra y la libertad de expresión.

Kara-Murza dice que los intentos de envenenarlo tuvieron lugar en 2015 y 2017. En el primero estuvo a punto de morir de insuficiencia renal, aunque no se determinó la causa. Fue hospitalizado con una enfermedad similar en 2017 y puesto en coma inducido médicamente. Su esposa dijo que los médicos confirmaron que fue envenenado.

La última audiencia de Kara-Murza se produjo después de meses de aplazamientos. En enero, lo trasladaron de otra prisión en Siberia y lo pusieron en régimen de aislamiento por una supuesta infracción menor.

Escuadrones de la muerte

Según el vídeo compartido por Sota, Kara-Murza alega que hay un "escuadrón de la muerte dentro del Servicio Federal de Seguridad, un grupo de asesinos profesionales al servicio del Estado, cuya tarea es eliminar físicamente a los opositores políticos del régimen de Putin".

Dijo que los periodistas de investigación habían demostrado que el grupo de agentes del FSB participó en su envenenamiento, así como en el envenenamiento de Navalny con un agente nervioso en 2020 y la vigilancia del político opositor Boris Nemtsov antes de que fuera asesinado a tiros en 2015 en un puente cerca del Kremlin.