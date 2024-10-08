Trump hizo llamadas secretas a Putin y le envió pruebas de coronavirus en la pandemia, según nuevo libro de Bob Woodward

Video ¿Cómo impacta el conflicto en Medio Oriente a la contienda electoral en EEUU? Lo analizamos en Línea de Fuego

El expresidente Donald Trump se ha comunicado en secreto en al menos siete ocasiones con el presidente ruso Vladimir Putin luego de haber dejado la presidencia y envió a Rusia pruebas de detección de covid-19 durante el punto más álgido de la pandemia, revela en su nuevo libro “War” el periodista Bob Woodward.

Algunos contenidos del nuevo libro, que saldrá a la venta el 15 de octubre, fueron reportados por The Washington Post, The New York Times y CNN.

De acuerdo con los reportes, basándose en cientos de llamadas con personas cercanas a los más altos círculos de poder de Washington, Woodward revela episodios ocurridos a puerta cerrada relacionados con Trump y su relación con el mandatario de Rusia, Vladimir Putin.

También revela detalles de las interacciones entre el presidente Joe Biden y su homólogo israelí, Benjamín Netanyahu, en medio del estallido de la guerra con Hamas.

Woodward, además, abre el telón a reuniones de Biden con su equipo de seguridad nacional antes y después de la invasión de Rusia a Ucrania y las reacciones del mandatario contra Putin.

“Ese maldito Putin. Putin es malvado. Estamos lidiando con el epítome del mal”, dijo Biden a sus asesores en la Oficina Oval poco después de la invasión, según el libro de Woodward.

Trump ha llamado a Putin al menos siete veces tras concluir su mandato, dice “War”

Trump, quien busca un segundo mandato, ha llamado en secreto a Putin en al menos siete ocasiones, la más reciente de las cuales ocurrió a principios de este año, sostiene Woodward.

En el libro Woodward describe un momento ocurrido este año en la residencia de Trump en Palm Beach, Florida, Mar-a-Lago, en la que pidió a uno de sus asistentes salir del salón para llevar a cabo una llamada a Putin.

Además, citando a un asesor de Trump, Woodward agrega que han existido “múltiples llamadas entre Trump y Putin” luego de que el republicano abandonó la Casa Blanca.

El periodista agrega que al cuestionar a Jason Miller sobre si sabía de las llamadas entre Trump y Putin, el asesor del candidato presidencial republicano dijo “no estar al tanto” de las supuestas conversaciones.

Al preguntar a Avril Haines, directora de Inteligencia Nacional del gobierno de Biden, sobre si tenía conocimiento de las supuestas llamadas entre Trump y Putin, la funcionaria fue cauta en su respuesta, agrega Woodward.

“No pretendería estar al tanto de todos los contactos con Putin. No pretendería hablar de lo que el presidente Trump pudo haber hecho o no”, dijo Haines al periodista.

Woodward también describe cómo Trump envió secretamente pruebas de covid-19 para su uso personal durante el punto más álgido de la pandemia, cuando ese tipo de pruebas no erán de fácil acceso.

A petición de Putin, Trump mantuvo en secreto el obsequio hecho por el entonces presidente estadounidense, escribe Woodward.

“No quiero que se lo cuentes a nadie porque la gente se enojará contigo, no conmigo. No les importo”, dijo Putin a Trump, de acuerdo con “War”.

En respuestas enviadas por la campaña de Trump a CNN y The New York Times, la campaña de Trump descalificó al periodista.

En el comunicado, Steve Cheung, vocero de Trump, calificó a Woodward como “un completo sinvergüenza” y como un periodista “lento, letárgico, incompetente y, sobre todo, una persona aburrida y sin personalidad”.

Agregó que ninguna de las historias relacionadas con Trump son “reales”.

Los tensos intercambios entre Biden y Netanyahu en medio de la guerra

Además, el periodista describe algunos intercambios entre Biden y Netanyahu antes y después de los ataques lanzados por Israel contra Gaza tras el ataque el 7 de octubre del grupo militante palestino Hamas en el sur de Israel, que dejó más de 1,200 muertos.

Por ejemplo, según Woodward, Biden confrontó duramente a Netanyahu tras el ataque israelí que resultó en la muerte de un alto mando militar de Hezbollah y de tres civiles en julio en Beirut.

"Bibi, ¿qué carajo?" Biden le gritó a Netanyahu. “Sabes que la percepción de Israel en todo el mundo es cada vez más la de que es un Estado aislado, un actor aislado”.

Netanyahu respondió que, en el contexto de la guerra, “cuanto más fuerte golpees, más éxito tendrás en la negociación".

Biden, sin embargo, ha sido duramente crítico de Netanyahu a puerta cerrada, de acuerdo con Woodward.

“Ese hijo de puta, Bibi Netanyahu, es un mal tipo. ¡Es un maldito tipo! Biden declaró en privado en la primavera de 2024.

Libro de Woodward revela el momento "más espeluznate" de la guerra en Ucrania

El periodista también descubre detalles antes no reportados de las tensiones entre el Pentágono y el Ejército de Rusia en el contexto de la invasión a Ucrania.

Por ejemplo, Woodward narra cómo la Casa Blanca encendió alarmas a nivel interno sobre la posibilidad de que Rusia desplegara armas nucleares tras la masiva invasión.

Un análisis llevado a cabo por la inteligencia estadounidense reveló en septiembre de 2022, unos meses después de la invasión, que existía un 50% de posibilidades de que Rusia usara un arma nuclear táctica, de acuerdo con el periodista.

“En todos los canales, póngase en línea con los rusos. Dígales qué haremos en respuesta”, dijo Biden a su asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, reporta Woodward.

El libro también narra una tensa llamada telefónica ocurrida en octubre de 2022 entre el secretario de Defensa, Lloyd Austin, y su homólogo ruso, Sergei Shoigu.

"Si se hiciera esto, se reconsiderarían todas las restricciones con las que hemos estado operando en Ucrania. Esto aislaría a Rusia en el escenario mundial hasta un punto que ustedes, los rusos, no pueden apreciar plenamente”, dijo el funcionario estadounidense al ruso.

“No me agrada que me amenacen”, respondió Shoigu.

"Señor ministro, soy el líder del Ejército más poderoso del mundo. No hago amenazas”, dijo Austin a Shoigu, reporta Woodward.

Más tarde, Colin Kahl, un alto funcionario militar estadounidense calificó ese intercambio como el punto “más espeluznante” de la guerra.

