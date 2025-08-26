Cambiar Ciudad
Reserva Federal

Qué respondió la Fed al inédito intento de Trump de despedir a Lisa Cook como gobernadora

La Fed dijo que acataría cualquier decisión judicial sobre si el presidente tiene autoridad legal para despedir a Cook.

Univision
Video Gobernadora de la Fed demandará a Trump por despedirla: impugnará decisión del presidente en cortes

La Reserva Federal de Estados Unidos mostró reservas sobre la decisión del presidente Donald Trump de despedir a la gobernadora Lisa Cook en sus primeras declaraciones sobre el asunto.

La Fed indicó en un comunicado difundido por medios estadounidenses que Cook y otros miembros de la junta no pueden ser removidos fácilmente de su cargo, con el fin de garantizar que las decisiones de política monetaria se basen en datos económicos y en "los intereses a largo plazo del pueblo estadounidense".

El comunicado señala que el Congreso estableció mandatos escalonados de 14 años para los gobernadores y que estos "solo pueden ser destituidos por el presidente 'con causa'".

Sin embargo, la Fed añadió que acataría cualquier decisión judicial sobre si el presidente tiene autoridad legal para despedir a Cook.

Lisa Cook demandará al gobierno de Trump

Por su parte, la gobernadora Cook afirmó que no renunciará y que impugnará legalmente la decisión del presidente. Su abogado, Abbe Lowell, indicó que presentarán una demanda para desafiar lo que consideran una acción ilegal.

Trump dijo a los periodistas que acataría cualquier decisión judicial sobre el destino de Cook en la Fed.

"Me atengo al tribunal, sí, me atengo al tribunal", y añadió que espera que la junta de la Fed pronto esté compuesta por una mayoría de sus designados después de seleccionar al sustituto de Cook.

Este conflicto ha generado preocupación sobre la independencia de la Reserva Federal y podría dar lugar a un proceso judicial que defina los límites de la autoridad presidencial sobre los miembros de la junta del banco central.

Las acusaciones de fraude hipotecario contra Cook

Bill Pulte, nombrado por Trump en la agencia que supervisa Fannie Mae y Freddie Mac, acusó a Cook de declarar en 2021 dos residencias principales para obtener mejores condiciones hipotecarias.

Pulte solicitó a la fiscal general Pam Bondi que investigue un posible fraude hipotecario, señalando que Cook compró propiedades en Michigan y Georgia y que presuntamente alquiló el apartamento de Atlanta.

Normalmente, un préstamo hipotecario para una residencia principal obtiene condiciones más ventajosas que uno para una propiedad secundaria o de inversión, al ser considerado menos riesgoso.

Trump anunció que despedía a Cook por ese motivo, alegando que como presidente tenía la autoridad, aunque la denuncia no ha sido probada y no se ha presentado ningún caso judicial contra ella.

La ley limita generalmente la capacidad de un presidente para remover a funcionarios del banco central, por lo que es probable que este despido desencadene una batalla legal y que Cook permanezca en su puesto mientras se desarrolla el caso.

