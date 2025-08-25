Trump despide a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook en una movida sin precedentes y de dudosa legalidad

Video En un minuto: Demócratas reaccionan alarmados luego que Trump dijo que enviará tropas a más ciudades

El presidente Donald Trump anunció este lunes que había despedido a Lisa Cook, una gobernadora de la Reserva Federal, refiriéndose a acusaciones no demostradas y pese a no estar clara la legalidad de esta decisión.

Trump anunció el despedido a través de una carta publicada en su red social Truth Social.

"He determinado que la fiel ejecución de la ley requiere su destitución inmediata", dijo.

Trump afirmó la semana pasada que Cook debía renunciar a la junta por una supuesta transacción hipotecaria personal cuestionada por el funcionario a cargo la agencia de supervisión de hipotecas.