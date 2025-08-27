Qué implica que Trump despida a la gobernadora de la Fed y cómo podría repercutir en todo el mundo su pérdida de independencia

La decisión de Donald Trump de despedir a la gobernadora de la Reserva Federal (Fed) Lisa Cook marca una drástica escalada en sus esfuerzos por controlar el banco central estadounidense y pone en claro riesgo la independencia de la institución.

Durante meses, el presidente ha pedido al banco que recorte drásticamente las tasas de interés, criticando repetidamente al presidente de la Fed, Jerome Powell, por llegar "demasiado tarde" y calificándolo de "imbécil".

Sin embargo, los responsables de la política monetaria han mantenido estables los tasas mientras monitorean los efectos de los aranceles de Trump sobre los precios.

Sin embargo, la gobernadora rechazó la insólita propuesta de Trump de destituirla, alegando que no tiene autoridad legal para hacerlo, por lo que aseguró que demandará al gobierno para evitar ser despedida.

Su postura anuncia una batalla legal que probablemente terminará en la Corte Suprema y que podría redefinir los límites de la autoridad del presidente sobre el banco central.

Mientras, está cada vez más en riesgo la independencia de la Fed del poder político, algo que la mayoría de los economistas consideran un factor clave para mantener bajas la inflación y las tasas de interés a largo plazo.

¿Por qué es importante la independencia de la Fed respecto al gobierno?

La Fed ejerce un poder expansivo sobre la economía estadounidense al ajustar una tasa de interés a corto plazo que puede influir en los costos del crédito para hipotecas, compra de automóviles y préstamos comerciales.

Si Trump logra sacar a Cook de la junta de gobernadores, probablemente erosionaría la independencia política de la Fed, lo que le permite tomar medidas impopulares como aumentar las tasas de interés.

Una Fed menos independiente podría hacer que la población pagara realmente tasas más altas, ya que los inversores exigirían un mayor rendimiento para poseer bonos para compensar una inflación potencialmente mayor en el futuro, elevando así los costos de endeudamiento en toda la economía.

La propia Fed defendió el martes su independencia en su primera reacción sobre el despido, en la que aclaró que “acataría cualquier decisión judicial” sobre si el presidente tiene autoridad legal para destituir a Cook.

"El Congreso, a través de la Ley de la Reserva Federal, establece que los gobernadores sirven en términos largos y fijos y sólo pueden ser removidos por el presidente 'por causa'", dijo el banco central en un comunicado.

"Los mandatos largos y las protecciones contra la remoción para los gobernadores sirven como una salvaguarda vital, asegurando que las decisiones de política monetaria se basen en datos, análisis económicos y los intereses a largo plazo del pueblo estadounidense", agregó.

¿Cómo podría influir la pérdida de independencia de la Fed fuera de EEUU?

La reacción de los mercados este martes al anuncio de Trump sobre la Fed ha sido relativamente moderada, dado que quizás los inversores están más atentos en anticipar un posible recorte de tasas en septiembre.

Sin embargo, economistas coinciden en que la independencia de la Fed refuerza la credibilidad de su trabajo contra la inflación, lo que a veces puede implicar subir las tasas de interés en momentos políticamente difíciles.

La independencia de la Fed respecto a la Casa Blanca "se está erosionando", afirmó David Wessel, investigador principal de estudios económicos en Brookings.

“La historia nos enseña que cuando los políticos controlan el banco central, la consecuencia inevitable es una mayor inflación y la inestabilidad financiera”, le dijo a la agencia AFP.

La senadora Elizabeth Warren, máxima representante demócrata en la Comisión Bancaria del Senado, calificó por su parte la medida de Trump como "una toma de poder autoritaria que viola flagrantemente la Ley de la Reserva Federal".

"Debe ser revocada en los tribunales", dijo en un comunicado.

Sin embargo, las repercusiones de estos movimientos en la Fed podrían no solo ceñirse a EEUU, sino también tener efectos fuera de sus fronteras.

Esto podría ser así si los mercados finalmente empiezan a perder la confianza en la capacidad del banco central estadounidense para combatir la inflación, lo que elevaría el rendimiento de los bonos del Tesoro, que es un tipo de interés clave con el que se referencian muchos activos en todo el planeta.

¿Qué alega Trump para despedir a la gobernadora de la Fed?

En EEUU, el presidente está generalmente limitado en sus capacidades para deponer a funcionarios del banco central.

Una orden de la Corte Suprema sugirió recientemente que los miembros de la Fed solo pueden ser destituidos por una "causa" justificada, lo que puede interpretarse como haber cometido una infracción.

En el caso de Cook, el presidente apunta a una denuncia penal del director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, Bill Pulte (un designado del propio Trump) quien alegó la semana pasada que Cook había declarado dos residencias principales —en Ann Arbor, Michigan, y en Atlanta— en 2021 para obtener mejores términos hipotecarios.

Las tasas hipotecarias suelen ser más altas en segundas viviendas o aquellas compradas para alquilar.

La denuncia, según Trump, arrojó "razón suficiente" para creer que Cook pudo haber hecho "declaraciones falsas" en uno o más créditos hipotecarios.

Cook no ha sido acusada de ningún delito y las presuntas declaraciones falsas ocurrieron antes de que ocupara su cargo actual.

"Como mínimo, la conducta en cuestión exhibe el tipo de negligencia grave en transacciones financieras que pone en duda su competencia y confiabilidad como regulador financiero", alegó Trump.

"El presidente Trump pretendió despedirme 'por causa' cuando no existe causa bajo la ley, y no tiene autoridad para hacerlo", respondió Cook en un comunicado. "No renunciaré".

"Su intento de despedirla, basado únicamente en una carta de referencia, carece de cualquier base fáctica o legal. Presentaremos una demanda para impugnar esta acción ilegal", declaró su abogado, Abbe Lowell.

¿Puede Trump realmente despedir a Cook de su puesto de gobernadora de la Fed?

Expertos legales dicen que la afirmación del presidente de que puede despedir a Cook, quien fue nombrada por el presidente demócrata Joe Biden en 2022, no tiene fundamentos sólidos.

Pero es un movimiento sin precedentes que no se ha dirimido en los tribunales antes, y la Corte Suprema este año ha estado mucho más dispuesta a permitir que el presidente destituya a funcionarios de agencias que en el pasado.

"Es un despido ilegal, pero el presidente va a argumentar: 'la Constitución me permite hacerlo'", le dijo a la agencia AP Lev Menand, profesor de Derecho en la Universidad de Columbia y autor de un libro sobre la Fed. "Y ese argumento ha funcionado en algunos otros casos este año".

El experto subrayó que la Corte Suprema interpreta el significado de la Constitución, y por ello, "puede crear nueva jurisprudencia en este caso".

La ley que rige el banco central, la Ley de la Reserva Federal, incluye una cláusula que permite la remoción de gobernadores de la Fed "por causa".

"Por causa" se interpreta típicamente como malversación o negligencia en el deber por parte de un funcionario mientras está en el cargo, no algo hecho antes de que esa persona sea nombrada, dijo Menand.

Establecer un despido "por causa" también requiere un hallazgo de hecho, le dijo AP Scott Álvarez, exconsejero general de la Fed y ahora profesor adjunto en la Facultad de Derecho de Georgetown.

"Sabemos que hay acusaciones por parte de Bill Pulte, pero Lisa no ha podido responder aún", dijo Álvarez. "Así que no sabemos si son ciertas. Las acusaciones no son causa", concluyó.