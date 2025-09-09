Cambiar Ciudad
Reserva Federal

Jueza bloquea el despido de Lisa Cook de la junta de gobernadores de la Fed ordenado por Trump

La orden de la magistrada impide la destitución mientras se tramita la demanda de Cook contra el presidente por su despido del banco central.

Univision
Una jueza federal impidió este martes que Donald Trump despida a Lisa Cook de la junta de gobernadores de la Fed mientras se tramita su demanda contra su despido.

La orden de la magistrada Jia Cobb llegó casi dos semanas después de que Cook demandara al presidente para evitar que la sacara del banco central.

Más información en breve.

