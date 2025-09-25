Cook vs Trump: se espera la decisión de la Corte Suprema sobre el pedido de emergencia para sacarla de la Fed

La Corte Suprema podría fallar de manera inminente sobre el recurso de emergencia presentado por el gobierno de Estados Unidos para despedir de manera inmediata a Lisa Cook como gobernadora de la Reserva Federal (Fed).

La decisión del alto tribunal está más cerca después de que los abogados de Cook presentaran este jueves su respuesta por escrito a la solicitud del Ejecutivo, que pretende revertir la orden previa de una jueza federal para que la gobernadora no pueda mantener su cargo mientras la demanda contra su despido ordenado por Donald Trump avanza en tribunales.

PUBLICIDAD

En el escrito, su defensa advirtió que bloquear el fallo del tribunal inferior y permitir la destitución "señalaría a los mercados financieros que la Reserva Federal ya no goza de su independencia tradicional, con el riesgo de generar caos y disrupción".

Acceder a la petición de Trump, agregaron, "alteraría drásticamente el statu quo, ignoraría siglos de historia y transformaría a la Reserva Federal en un organismo supeditado a la voluntad del presidente".

Por otro lado, Alan Greenspan, Ben Bernanke, Janet Yellen y otros exfuncionarios económicos nombrados por presidentes de ambos partidos pidieron este jueves a la Corte Suprema que permita que Cook permanezca en su puesto y preserve así la independencia política de la Fed.

En su presentación, los abogados de los pesos pesados en materia económica alegaron que la destitución inmediata de Cook “expondría a la Reserva Federal a influencias políticas, erosionando así la confianza pública en la independencia de la Fed y poniendo en peligro la credibilidad y eficacia de la política monetaria estadounidense”.

Greenspan, Bernanke y Yellen presidieron sucesivamente la junta de gobernadores de la Fed, compuesta por siete miembros, durante seis administraciones presidenciales desde 1987.

Greenspan y Bernanke fueron nombrados por los republicanos Ronald Reagan y George W. Bush, respectivamente. El demócrata Barack Obama nominó a Yellen para la Fed, quien fue secretaria del Tesoro durante el mandato del demócrata Joe Biden.

La lista de firmantes incluye a otros secretarios del Tesoro, directores del Consejo de Asesores Económicos y al exsenador Phil Gramm, republicano por Texas, y expresidente del Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado.

PUBLICIDAD

Intento sin precedentes de un presidente por remodelar a su beneficio la junta de la Fed

La campaña de la Casa Blanca para destituir a Cook representa un intento sin precedentes de remodelar la junta directiva de la Fed, diseñada para ser en gran medida independiente de la política diaria. Ningún presidente ha destituido a un gobernador en funciones de la Fed en los 112 años de historia de la agencia.

A principios de septiembre, una jueza determinó que la decisión de Trump de destituir a Cook probablemente fue ilegal.

Una corte de apelaciones rechazó después un recurso de emergencia para destituirla antes de la reunión de la Fed de la semana pasada, cuando ella participó en la votación para recortar la tasa clave de interés en un cuarto de punto porcentual.

Un día después de esa reunión, el gobierno recurrió a la Corte Suprema y solicitó nuevamente su destitución urgente.

Trump intentó despedir a Cook el pasado 25 de agosto, pero la Justicia dictaminó que podía permanecer en su puesto después de que ella presentara una demanda contra su destitución pocos días después.

Trump ha acusado a Cook de cometer fraude hipotecario porque presuntamente declaró dos propiedades, en Michigan y Georgia, como 'residencias principales' en junio y julio de 2021, antes de incorporarse a la junta.

Dichas declaraciones pueden resultar en una tasa hipotecaria más baja y un pago inicial menor que si una de ellas se declarara como propiedad de alquiler o segunda residencia.

Cook ha negado cualquier irregularidad y no ha sido acusada de ningún delito.

Según documentos obtenidos por la agencia AP, Cook especificó que su condominio en Atlanta sería una 'casa de vacaciones', según una estimación de préstamo que obtuvo en mayo de 2021. En un formulario para solicitar una autorización de seguridad, lo describió como una 'segunda residencia'.

PUBLICIDAD

Ambos documentos parecen desmentir las acusaciones de fraude del gobierno.

El intento de despedir a Cook difiere del despido por parte de Trump de miembros de las juntas directivas de otras agencias independientes. Dichos despidos, incluyendo los de la Junta Nacional de Relaciones Laborales, la Comisión Federal de Comercio y la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor, se han llevado a cabo a voluntad.

Al permitir que estos despidos siguieran adelante por ahora, la Corte Suprema advirtió que veía a la Reserva Federal de manera diferente.

Trump ha invocado la disposición de la ley que creó la Reserva Federal y permite el despido de gobernadores por una "causa" justificada.

Mira también: