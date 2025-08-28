Lisa Cook demanda a Trump para evitar ser sacada de forma "ilegal" de la junta de gobernadores de la Fed

La gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook presentó este jueves una demanda en una corte federal en la que desafía el intento del presidente Donald Trump por sacarla mucho antes de tiempo de su cargo, abriendo así una batalla legal que podría repercutir en la independencia del banco central más importante del mundo.

El choque de Trump con la Reserva Federal (Fed) alcanzó esta semana un punto sin precedente reciente, cuando en una carta anunció el despido alegando un supuesto "fraude hipotecario" del que no ha sido imputada formalmente y, con ello, agudizó su lucha por tener control sobre una entidad celosamente independiente por su extraordinario peso en la economía y mercados del mundo.

PUBLICIDAD

Abbe Lowell, el abogado de la primera afroestadounidense en la junta de gobernadores del banco central, había dicho que retarían el despido "ilegal" en un tribunal.

"Este caso reta el intento sin precedente e ilegal del presidente Trump por remover de su puesto a la gobernadora Cook que, de ser permitido, sería el primer (despido) de este tipo en la historia de la junta (de gobernadores del banco central", se lee en la demanda.

"Subvertiría la Ley de la Reserva Federal (FRA por su sigla en inglés), que requiere de forma explícita que se muestre una 'causa' para la remoción de un gobernador (de la junta de la Fed), lo que no constituye la alegación sin sustento sobre solicitudes hipotecarias privadas presentadas por la gobernadora Cook antes de ser confirmada por el Senado", agrega.

El desafío judicial del despido abre la puerta a que el reclamo se prolongue y escale a la Corte Suprema, lo que generaría inestabilidad en los mercados. Esto justo cuando la Fed evalúa cuidadosamente si ajusta su tasa clave de interés en medio de una incipiente aceleración de la inflación y señales de un debilitamiento en la creación de empleos en Estados Unidos.

Qué alega Trump al tratar de echar a la gobernadora Lisa Cook de la Fed

En su carta despidiendo a Cook, el presidente sustentó su decisión en unas alegaciones de supuesto "fraude hipotecario" hechas por funcionarios suyos de las cuales no ha habido alguna imputación hasta el momento. Para el mandatario, el pedido de que se investigue si Cook mintió al tomar dos hipotecas constituye una "causa suficiente" para sacarla del cargo en el que se supone permanezca hasta enero de 2038. Para Cook se trata de una acción que "carece de sustento legal".

PUBLICIDAD

Trump escribió a Cook que "existe razón suficiente para creer que diste declaraciones falsas en uno o más acuerdos hipotecarios". "Por ejemplo, en un referido criminal detallado, firmaste un documento asegurando que una propiedad en Michigan sería tu residencia principal por el año siguiente. Dos semanas después, firmaste otro documento para una propiedad en Georgia afirmando que sería tu residencial principal por el año siguiente". Antes de ser designada como gobernadora de la Fed, Cook dictó clases en la Universidad Estatal de Michigan.

"La Ley de la Reserva Federal provee que puedas ser removida, a mi discreción, por causa. He determinado que existe causa suficiente para removerte de su cargo", agregó el presidente.

El referido nace de la oficina de Bill Pulte, parte de una familia conocida en el sector de la construcción a quien Trump encargó la agencia que supervisa las gigantes hipotecarias del gobierno, la Agencia Federal para el Financiamiento de la Vivienda (FHFA). La investigación quedó en manos de Edward Martin, defensor de tres hombres acusados por el asalto al Capitolio y exfiscal interino de Washington DC que no logró apoyo amplio entre los republicanos del Senado cuando hace unos meses se evaluó dejarlo de forma permanente en el cargo.

Cook es hasta el momento la tercera funcionaria investigada por el gobierno de Trump por supuestamente haber identificado dos viviendas como residenciales principales, presuntamente para obtener mejores tasas de interés. Las indagaciones se centran también en la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y el senador demócrata por California, Adam Schiff. Todos niegan haber delinquido. Ninguno de ellos ha sido acusado formalmente.

PUBLICIDAD

La situación con Cook luce ser más tangencial. Trump tiene a la Fed en su mira porque quiere que el banco central recorte su tasa clave de interés. Lo ha exigido expresamente y, para lograrlo, ha amenazado con echar al jefe de la Fed, Jerome Powell. En una ocasión pareció buscar una "causa" para despedirlo por una costosa renovación de dos edificios de la Fed, pero el asunto se enfrió luego de que él visitó personalmente las obras.

La salida de Powell antes de tiempo pondría en entredicho la independencia del banco central y tendría un efecto cascada en los mercados. El presidente posiblemente busca entonces cambios que sean vistos como menos dramáticos en la junta de gobernadores que toma las decisiones de política monetaria. Con ese contexto, el despido de Cook le daría la oportunidad de nombrar a una persona más alineada con su objetivo de bajar las tasas de interés.

Qué argumenta Cook en su demanda

En su reclamo judicial, la defensa de Cook esgrime que el presidente "violó el derecho al debido proceso bajo la Quinta Enmienda de la gobernadora Cook y su derecho a ser notificada y a tener una audiencia bajo la Ley de la Reserva Federal".

"Las alegaciones hechas en la carta con el referido hecho por el director (de la FHFA) Pulte son alegaciones sin sustento sobre una conducta que precede su confirmación en el Senado, y a la gobernadora Cook nunca se le dio la oportunidad de abordarlas", añade el escrito.

Cook pidió al tribunal que confirme su estatus como miembro de la junta de gobernadores del banco central y que proteja la independencia de la Fed como lo requirió el Congreso.

PUBLICIDAD

"La protección de una remoción 'por causa' garantizada por la Ley de la Reserva Federal, que ha sido un pilar de la independencia de la Reserva Federal durante el último siglo, previene que un presidente despida a un gobernador de la Junta de la Reserva Federal salvo 'por causa', es decir, en instancias de ineficiencia, negligencia en las responsabilidades, el haber cometido un delito estando en el cargo o una mala conducta que sea comparable", se lee en la demanda.

La Ley de la Reserva Federal menciona que los gobernadores de su junta pueden ser removidos por una "causa" que no fue detallada en el texto de la misma. Se ha interpretado que puede ser aplicada en casos de "ineficiencia, negligencia o de un acto delictivo". Sin embargo, es un área gris que no ha sido vista hasta ahora en alguna corte.

Lo más cercano que hubo en el pasado respecto al posible despido de un gobernador y jefe de la Fed se dio cuando el presidente Lyndon B. Johnson evaluó echar a William McChesney Martin por las decisiones que el banco había tomado sobre la tasa de interés. Johnson consultó al Departamento de Justicia si era posible remover a un gobernador de la Fed. Ese departamento respondió que sus diferencias sobre el curso de la política monetaria no representaban una "causa" para sacarlo.

En un caso reciente que no estuvo relacionado específicamente con la Fed. La Corte Suprema hizo mención en su fallo al banco central y su independencia.

Dos miembros de juntas de agencias federales independientes demandaron al gobierno cuando Trump las sacó de sus cargos. En su reclamo, ellas argumentaron que lo que le sucedió corría el riesgo de replicarse en la junta de la Fed. Es decir, que miembros de la junta de gobernadores de la Fed y del comité que decide la política monetaria de Estados Unidos podrían ser echados por el presidente sin una "causa" de peso.

PUBLICIDAD

Ellas finalmente perdieron ante la Corte Suprema. Pero en su decisión, una mayoría de jueces del máximo tribunal discrepó con que lo mismo podría suceder en la Fed.

"Las demandantes Gwynne Wilcox y Cathy Harris consideran que los argumentos en este caso implican la constitucionalidad de las protecciones de una remoción por causa de los miembros de la junta de gobernadores de la Reserva Federal u otros miembros del comité" que toma las decisiones sobre la tasa de interés, escribieron los jueces conservadores de la Corte Suprema.

"Discrepamos. La Reserva Federal es una entidad con una estructura única, casi privada, que sigue la tradición histórica del Primer y Segundo Banco de Estados Unidos", agregaron los magistrados. Ello se entendió como que sería más difícil que un presidente saque a un gobernador de la junta de la Fed.

Mira también: