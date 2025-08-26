Quién es Lisa Cook, la gobernadora de la Fed que Trump busca despedir en su cruzada contra el banco central más poderoso del mundo

Video Gobernadora de la Fed demandará a Trump por despedirla: impugnará decisión del presidente en cortes

La gobernadora de la Reserva Federal, Lisa DeNell Cook, fue 'despedida' por el presidente Donald Trump este lunes, en una decisión sin precedentes y de cuestionada legalidad, y que la funcionaria djio que rebatirá con una demanda en tribunales.

Cook, con un doctorado en Economía de la Universidad de California, Berkeley, y graduada de la Universidad de Oxford, en Inglaterra, se convirtió en 2022 en la primera gobernadora de raza negra que integra la junta de siete miembros que dirigen la Reserva Federal, designada por el entonces presidente demócrata Joe Biden.

Mientras completaba un período que culminaba en 2024, Cook fue nuevamente redesignada y confirmada por el Senado para un período completo, que culminará el 31 de enero de 2038. Esa votación en el Congreso terminó por 51-47 en favor de Cook.

La discriminación racial, una de las preocupaciones de Lisa Cook

La economista, de 61 años de edad, nació en Milledgeville, una pequeña población que actualmente tiene unos 16,000 habitantes, en el condado de Baldwin, en el sureño estado de Georgia.

Hija de un capellán bautista y de una profesora de enfermería, Cook arrastra cicatrices físicas del racismo tras ser agredida de niña mientras participaba en un esfuerzo por integrar las escuelas racialmente segregadas del estado de Georgia.

Previo a unirse a la Fed, un asunto principal en su trabajo académico fueron las secuelas en la economía de Estados Unidos por la discriminación racial y sus efectos sobre la innovación por ciudadanos afroamericanos.

Cook ha sido profesora de Economía y Relaciones Internacionales en la Universidad de Michigan desde 2013, y también formó parte del Consejo de Asesoría Económica de la Casa Blanca con el presidente Barack Obama entre 2011 y 2012.

En su currículo también figura su labor como Asesora Principal de Finanzas y Desarrollo del Departamento del Tesoro, entre los años 2000 y 2001, durante los gobiernos de Bill Clinton y George W. Bush.

Cook ha advertido sobre la incertidumbre en la economía de EEUU en 2025

Durante su mandato en la Fed, Cook ha votado por políticas monetarias acordes con la visión de Jerome Powell, el presidente del Banco Central, incluyendo cuando se empezó a bajar la tasas de interés en agosto de 2024 y luego cuando se decidió hacer un alto en esos recortes de tipos, en diciembre de 2024.

A la gobernadora se le considera como 'paloma' (o dove, en inglés) por mostrar una tendencia a apoyar tasas de interés bajas que pueden traducirse en una expansión económica con reducción del empleo.

Sin embargo, en un discurso en junio de este año, la gobernadora de la Fed Cook expresó que aunque "la economía estadounidense sigue firme", no podía dejar de notarse que "la incertidumbre ha aumentado notablemente desde principios de año", en coincidencia con la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca.

Según Cook, en junio había "pruebas de que los cambios en la política comercial están empezando a afectar a la economía", y argumentaba que desde su cargo "no expreso opiniones sobre las políticas de la Administración", pero aclaró que "sí estudio sus implicaciones económicas, que parecen aumentar la probabilidad tanto de una mayor inflación como de un enfriamiento del mercado laboral".

En estas políticas de la administración resalta la guerra comercial de Trump, que en abril anunció aranceles a más de 100 países, y que han ido negociándose en bloque o bilateralmente, pero imponiendo tasas de al menos 15% a todas las importaciones desde el resto del mundo.

Esta política comercial de Trump, según el Observatorio de Presupuesto de la Universdad de Yale, le costará a las familias estadounidenses unos 2,400 dólares al año en ingresos perdidos por los aumentos de precios asociados a los mayores costos de importación.

La administración Trump ha negado que los aranceles tengan efecto negativo en la economía.

Trump y sus reclamos por recortes de tasas de interés

Cook, en su discurso en junio, ofrecido ante el Consejo de Relaciones Exteriores en Nueva York, recordó que "en este entorno, la política monetaria deberá equilibrar cuidadosamente nuestro doble mandato de estabilidad de precios y máximo empleo".

Allí manifestó que "los aumentos de precios ligados a los cambios en la política comercial pueden dificultar la consecución de nuevos avances a corto plazo" sobre la inflación, en ese momento de 2,1%. Y añadió Cook que

"las expectativas de inflación a un año han aumentado considerablemente este año".

Esta posición de esperar mientras la economía navega la incertidumbre ha sido la que la Fed ha mantenido en su decisión de no retomar por ahora los recortes de tasas de interés, lo que ha sido criticado por Trump, que dirigiendo calificativos a Powell y poniendo en duda su gestión frente a la Fed, ha intentado forzar la voluntad del Banco Central, independiente del poder ejecutivo.

Trump no solo ha publicado en sus redes sociales mensajes burlones sobre el presidente de la Fed, expresando que toma las decisiones muy tarde, sino que ha criticado las reformas de la sede de la Fed, incluso visitándola y tratando de avasallar a Powell en una transmisión en vivo, lo que provocó una inusual discusión entre ambos frente a las cámaras, y donde Powell le aclaró información sobre los costos de las remodelaciones.

Ahora Cook es señalada por Trump por "hace falsas declaraciones en uno o mas acuerdos de hipotecas", como dijo en la carta de despido que envío a la gobernadora de la Fed.

No obstante, Cook dijo que "no existe una causa bajo la ley" que justifique su despido. Trump "no tiene autoridad para hacerlo (...) No renunciaré", agregó en una declaración. "Continuaré cumpliendo con mis obligaciones para ayudar a la economía estadounidense como he hecho desde 2022", añadió.

Su abogado personal, Abbe Lowell, confirmó que retarán el asunto en los tribunales. "Su intento por despedirla, basado únicamente en una carta haciendo un referido, carece de cualquier base legal y fáctica. Presentaremos una demanda desafiando esta acción ilegal".

