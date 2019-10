La transformación de Giuliani: de respetado alcalde a figura central en la investigación por 'impeachment' de Donald Trump

Lo notables es que Guiliani no puede representar al país en tratos con otros gobiernos porque no es parte del Departamento de Estado, ni siquiera pertenece al equipo de la Casa Blanca como asesor. Solo es el abogado personal de Trump y por eso es que muchos ven “inapropiado” que esté representando al gobierno estadounidense para gestionar que un país extranjero investigue a un expresidente que además luce como el principal contendiente del actual mandatario para las elecciones del 2020.

¿Qué hizo Giuliani?

“ El Departamento de Estado me llamó y me dijo: '¿Tomaría una llamada del Sr. (Andyry) Yermak, que es el número dos o tres para el presidente electo (Zelensky), ahora el presidente?'. Hablé con él, me dio hechos enormemente importantes. Los transmití todos al Departamento de Estado: a diferencia de las mentiras de los medios, las noticias falsas, no estaba operando por mi cuenta. Estaba operando a pedido del Departamento de Estado”, dijo.