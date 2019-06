La Cámara de Representantes declara en desacato al fiscal general: qué significa y qué sigue

Por qué se votó

Los demócratas, que controlan la mayoría en la Cámara Baja, buscan que Barr colabore y que les dé una copia completa, sin información bloqueada, además de elementos adicionales recabado, del informe del ex fiscal especial, Robert Mueller , sobre su investigación de la intervención de Rusia en las elecciones y los intentos de Trump de obstruir la justicia.



En el caso de McGahn, quien también fue citado y no respondió, la Casa Blanca le ordenó que no colabore citando privilegio ejecutivo (poder que le permite al Poder Ejecutivo no develar detalles de su funcionamiento).