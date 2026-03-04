Kristi Noem Noem vuelve al Congreso tras defender en el Senado su gestión al frente de la política de deportaciones del gobierno de Trump La secretaria de Seguridad Nacional de Donald Trump regresa este miércoles al Congreso para comparecer ante un comité de la Cámara de Representantes.

Video Entre gritos y tensiones por muertes en Minneapolis: Así fue la comparecencia de Kristi Noem ante comité del Senado

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, regresa este miércoles 4 de marzo de 2026 al Congreso para comparecer ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, un día después de enfrentar duras críticas en el Senado por su gestión al frente de la política migratoria del gobierno de Donald Trump.

Se espera que Noem vuelva a defender los resultados de la política migratoria de la administración como hizo el martes ante el Comité Judicial del Senado, cuando aseguró que las detenciones en la frontera han caído a mínimos desde que existen registros y que casi tres millones de migrantes indocumentados han sido expulsados del país.

En medio de las críticas por los supuestos abusos de los que se acusa a numerosos agentes migratorios y las duras condiciones de detención de los inmigrantes, Noem habló de “resultados históricos” que han aumentado la seguridad ciudadana desde el inicio del segundo mandato de Trump.

Video Kristi Noem responde en el Senado si habrá presencia de agentes de ICE durante las próximas elecciones

La audiencia del martes en el Comité Judicial del Senado fue la primera comparecencia de Noem ante el Congreso desde que dos ciudadanos, Renee Good y Alex Pretti, murieran tiroteados por agentes federales en Minneapolis en enero durante las protestas contra las masivas redadas migratorias.

Las muertes y la gestión de Noem y otros altos funcionarios del gobierno provocaron numerosos reclamos y elevaron gravemente el nivel de confrontación política. Desde entonces, el gobierno ha tomado medidas para reducir la tensión, incluyendo la reducción de la operación en la zona.

Sin embargo, el gobierno ha seguido imponiendo restricciones tanto a la inmigración legal como a la ilegal, ha adquirido almacenes para la detención de inmigrantes y persistido en redadas y arrestos masivos en zonas de todo el país. Noem afirmó que unos 650 funcionarios permanecen en Minnesota como parte de una investigación más amplia sobre fraude.

Las tácticas del departamento de Noem han llevado a los demócratas a bloquear su financiación, un asunto que sigue sin resolverse. Noem calificó el cierre parcial de "imprudente" y culpó a la oposición por una medida que, según ella, ponía en riesgo la seguridad nacional.

Noem defiende a los agentes migratorios

Durante la audiencia, legisladores demócratas cuestionaron duramente la actuación del DHS. El senador Dick Durbin, principal demócrata del comité, acusó a Noem de dirigir un departamento “sin brújula moral ni respeto por el Estado de derecho” y de haber lanzado “acusaciones infundadas de terrorismo” contra Good y Pretti tras sus muertes.

Durbin también sostuvo que agentes federales han sembrado el “caos” en varias ciudades al detener a ciudadanos “por el color de su piel, su acento y su idioma”.

Video Temor por redadas de ICE en Minneapolis deja a embarazadas en casa; su salud podría estar en riesgo

Noem expresó condolencias a las familias de los dos manifestantes muertos, negó haberlos calificado como “terroristas” y alegó que lo que dijo fue que lo ocurrido “parecía ser” un incidente de ese tipo. También defendió las acciones de su departamento y atribuyó la situación en Minneapolis a “manifestantes violentos” que contribuyeron al caos que enfrentaron los agentes.

El senador Thom Tillis, republicano de Carolina del Norte que anunció su intención de no ir a la reelección, llamó la gestión de Noem al frente del DHS "desastre" y arremetió contra su manejo de las redadas migratorias.

La secretaria sostuvo que los agentes federales trabajan en un entorno cada vez más peligroso. “Quiero abordar el entorno peligroso al que se enfrentan hoy nuestros agentes de ICE en las calles”, afirmó. “Se enfrentan a una amenaza seria y creciente como resultado de caracterizaciones deliberadamente erróneas de su heroico trabajo y de una retórica que demoniza a nuestras fuerzas del orden”.

Durante la audiencia, la secretaria también pidió al Congreso llegar a un acuerdo para poner fin al cierre parcial de su departamento por falta de financiación, que mantiene a miles de empleados públicos suspendidos o trabajando sin salario hasta que se aprueben nuevos fondos.

Video Inmigrante mexicano denuncia agresión de agentes de ICE