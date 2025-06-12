“Si así responde este gobierno a un senador, imagínense lo que le está haciendo a todo el país”; la dura respuesta del senador Padilla tras incidente en conferencia de Noem

Video Senador Alex Padilla denuncia que fue esposado tras su expulsión de la conferencia de Kristi Noem

El senador demócrata de California Alex Padilla criticó la actuación del gobierno del presidente Trump hacia miembros del Congreso y hacia los inmigrantes luego de que fuera expulsado a empujones de una conferencia de prensa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y esposado por varios agentes.

"Si así responde este gobierno a una pregunta de un senador, si así responde el DHS a una pregunta de un senador, imagínense lo que les están haciendo a los trabajadores agrícolas, a los cocineros, a los jornaleros y otros inmigrantes no violentos, a toda la comunidad de Los Ángeles, a toda California y a todo el país", declaró a periodistas momentos después del incidente.

"Exigiremos cuentas a este gobierno", agregó.

Padilla contó qué había solicitado más información al DHS sobre sus "acciones de control migratorio cada vez más extremas", pero no había recibido respuesta a sus múltiples consultas y por eso asistió a la conferencia encabezada por la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem.

"Estaba allí pacíficamente", dijo. "Muy tranquilo", señaló haciendo sus declaraciones en español.

"En un momento dado, tuve una pregunta, y empecé a preguntar. Casi de inmediato los agentes me sacaron a la fuerza de la sala", recordó.

“Primero me hicieron hincar y después (ponerme) completamente en el piso. Me pusieron esposas”, declaró en el senador. “No me arrestaron, no me detuvieron", comentó.

Así fue la expulsión del senador Alex Padilla de una conferencia de prensa de Kristi Noem

En un video difundido en redes sociales se observa al senador tratando de dirigirse a la secretaria, pero dos hombres comienzan a ponerle las manos encima y a empujarlo hacia la salida.

"Soy el senador Alex Padilla. Tengo preguntas para la secretaria", se le escucha decir al senador antes de ser empujado fuera de la sala por dos hombres.

El senador también intentó preguntar a Noem sobre la persecución de inmigrantes.

Noem estaba dando una conferencia de prensa sobre las operaciones del gobierno para arrestar inmigrantes que en los últimos días desencadenaron manifestaciones y el despliegue de militares ordenado por el presidente Donald Trump.

En el video también se observa que al salir de la sala, dos agentes del FBI y otro miembro de seguridad mantienen al senador en el piso mientras lo esposan. Padilla no puso resistencia.

Momentos después de que el senador fue retirado del lugar, Noem dijo que Padilla no pidió reunirse con ella y criticó su interrupción.

"Creo que todo el mundo en Estados Unidos estaría de acuerdo en que fue inapropiado", dijo a la prensa, aunque no se aprecia nada inapropiado en el video.

Senador Alex Padilla pide a los manifestantes en Los Ángeles protestar de manera pacífica

Padilla, hijo de inmigrantes de México, ha criticado duramente al presidente Donald Trump y su agenda de deportaciones masivas, así como la respuesta del republicano a las protestas en Los Ángeles, donde han sido detenidos decenas de manifestantes.

El senador pidió a los manifestantes que planean salir a las calles este sábado a hacerlo "pacíficamente".

“Hay mucha preocupación, mucha tensión, mucha ansiedad, y mucha gente está empezando a hacer planes sobre lo que harán o no este sábado”, declaró Padilla a la prensa.

“Animo a todos a que protesten pacíficamente, tal como yo lo hice, con calma y tranquilidad, en esa conferencia de prensa”, dijo Padilla.

La respuesta del DHS tras la expulsión de Alex Padilla de la conferencia de prensa

En un comunicado el DHS defendió la actuación de los agentes.

“El senador Padilla optó por un teatro político irrespetuoso e interrumpió una rueda de prensa en directo sin identificarse ni llevar puesto su pin de seguridad del Senado mientras se abalanzaba sobre la secretaria Noem", dice el comunicado.

"Al señor Padilla se le dijo repetidamente que retrocediera y no acató las repetidas órdenes de los agentes".

La agencia dijo en ese comunicado que los agentes "pensaron que era un atacante y actuaron adecuadamente".

"La secretaria Noem se reunió después con el senador Padilla y mantuvieron un encuentro de 15 minutos", dijo la agencia.

Las reacciones tras la remoción por la fuerza del senador Alex Padilla de una conferencia de prensa

El gobernador de California, Gavin Newsom calificó de "indignante" la expulsión del senador Padilla de la rueda de prensa en una publicación en las redes sociales.

"Esto es indignante, dictatorial y vergonzoso. Trump y sus tropas de choque están fuera de control", dijo. "Esto debe terminar ahora".

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, calificó el episodio de "absolutamente aborrecible e indignante".

"Es un Senador de los Estados Unidos en ejercicio. Los ataques violentos de este gobierno a nuestra ciudad deben terminar".

La senadora Lisa Blunt Rochester, demócrata por Delaware, dijo a AP que envió un mensaje de texto a Padilla inmediatamente después de ver el video "para hacerle saber que le apoyamos".

También se lo mostró al líder de la mayoría en el Senado, el republicano John Thune.

"Creo que se quedó tan sorprendido como todos nosotros", dijo Blunt Rochester. "Así que, con suerte, nos uniremos como una sola voz".

El senador demócrata por Connecticut Richard Blumenthal calificó el video de "absolutamente repugnante" y dijo que debería haber consecuencias.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo que lo que vio "me revolvió el estómago". "Necesitamos respuestas inmediatas a qué demonios ha pasado", dijo el senador neoyorquino desde el hemiciclo del Senado.

"Es despreciable, es repugnante, es tan antiestadounidense".

