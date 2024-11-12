Quién es Kristi Noem, la gobernadora que mató a su perro y que Trump nominó como secretaria de Seguridad Nacional

Video Gobernadora de Dakota del Sur busca prohibir el envío por correo de píldoras para interrumpir el embarazo

El presidente electo Donald Trump nominó este martes a la gobernadora republicana de Dakota del Sur, Kristi Noem, para encabezar el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, un puesto poderoso a cargo de múltiples agencias de migración.

“Kristi ha sido muy firme en materia de seguridad fronteriza”, dijo Trump en un comunicado en el que anunció la designación.

“Trabajará en estrecha colaboración con el ‘zar de la frontera’ Tom Homan para asegurar la frontera y garantizará que nuestra patria estadounidense esté a salvo de nuestros adversarios”, agregó.

Noem alguna vez fue considerada una fuerte contendiente para ser la compañera de fórmula de Trump, aunque al final se inclinó por el senador por Ohio, JD Vance.

Noem y las críticas por revelaciones de violencia contra una mascota

Al unirse al gabinete de Trump, Noem saltaría a la escena nacional luego de enfrentar críticas por haber revelado en sus memorias que había matado a tiros a su perro.

Noem ha dicho que su acción demostró que era capaz de tomar decisiones difíciles.

Como gobernadora, ha impulsado medidas para restringir el acceso al aborto, lo que le ha valido el reconocimiento dentro de su propio partido y las críticas de las organizaciones que defienden el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) es un enorme organismo que tiene un presupuesto para el año fiscal 2024 de unos 103,200 millones de dólares, de los cuales 60,400 millones de dólares son fondos discrecionales, indica la agencia.

La gobernadora supervisará agencias a cargo de posibles deportaciones masivas

Si el Senado la confirma como secretaria, la republicana de 52 años supervisaría el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) junto con las agencias encargadas de la protección de las fronteras con México y Canadá.

Estas agencias clave en cualquier plan de Trump para restringir la inmigración o llevar a cabo las deportaciones masivas que el republicano amenazó con implementar desde el primer día de su administración.

DHS también controla la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, que ayuda a las comunidades en tiempos de desastres naturales como huracanes.

El propio Trump aún tiene que confirmar la nominación de Noem, quien se encuentra en su segundo mandato como gobernadora en su estado. Si es así, sería la más reciente tras una serie de rápidas elecciones anunciadas por el republicano.

Por ejemplo, Trump ya eligió al exfuncionario de inmigración Tom Homan como el "zar fronterizo" del país, asignándole la tarea de cumplir su promesa interna clave de deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados.

La potencial secretaria de DHS estaría estrechamente involucrada en tales operaciones.

El actual secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, enfrentó un ‘impeachment’ en febrero avalado por la Cámara de Representantes, de mayoría republicana. Los republicanos criticaron las acciones de Mayorkas sobre inmigración y seguridad fronteriza. El Senado estadounidense, controlado por los demócratas, desestimó las acusaciones.

Noem respaldó la 'Gran Mentira' de Trump sobre su derrota en 2020

Noem se ha desempeñado como gobernadora de Dakota del Sur desde 2019 y anteriormente fue congresista en la Cámara de Representantes de 2011 a 2019. Previo a eso, entre 2007 a 2011, fue legisladora estatal.

Del mismo modo que otros simpatizantes de línea dura de Trump, ella respaldó el intento del republicano de revertir su derrota electoral frente al demócrata Joe Biden en 2020.

Desde que perdió contra Biden, Trump denunció sin evidencia que había habido un fraude electoral. Expertos y miembros de su primera administración rechazaron tal versión y ninguno de los casos que sus aliados presentaron en cortes logró avanzar o probar dicho fraude.

Noem ha evitado declarar en entrevistas si ella habría buscado bloquear la certificación de los resultados electorales en enero de 2021, como pedía Trump.

