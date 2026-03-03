Centros de detención de ICE Kristi Noem comparece ante el Senado por primera vez desde las muertes en operativos migratorios en Minnesota La secretaria de Seguridad Nacional de Donald Trump enfrenta su primera audiencia en el Congreso desde que dos ciudadanos murieron por disparos de agentes federales durante redadas vinculadas a la agenda de deportaciones del presidente.

Video Adam Schiff condiciona fondos a ICE y exige reformas tras operativos migratorios

La secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, comparece este martes ante el Comité Judicial del Senado en su primera audiencia en el Congreso desde que los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti murieron por disparos de agentes federales durante los operativos migratorios lanzados en Minneapolis en el marco de la agenda de deportaciones del presidente Donald Trump.

A lo largo de la sesión, se espera que Noem sea cuestionada por cómo afecta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el cerca de un mes que lleva en cierre parcial por falta de acuerdo en el Congreso sobre su presupuesto, así como por los casos de Good y Pretti, cuyas muertes desataron una ola de protestas.

PUBLICIDAD

Noem, quien inicialmente describió a Good y Pretti como malhechores, enfrenta cuestionamientos de legisladores demócratas y también críticas de algunos republicanos. El senador Dick Durbin, el demócrata de mayor rango en el comité, afirmó antes de la audiencia que la secretaria es “la cara pública” de una política que, según él, ha causado daños en comunidades y violaciones de derechos.

Video Crecen protestas en EU contra ICE tras muerte de Renee Nicole Good

El DHS envió cientos de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza a Minnesota como parte de lo que se denominó Operación Metro Surge. Las redadas generaron una amplia movilización comunitaria, con marchas y redes de vecinos que monitoreaban la presencia de agentes y asistían a inmigrantes temerosos de salir de sus hogares.

La escalada de protestas llevó a la Casa Blanca a enviar a Tom Homan, zar de la frontera de Trump, para supervisar las operaciones en el terreno. Homan anunció posteriormente una reducción del despliegue, aunque insistió en que no significaba una pausa en la política de deportaciones masivas del gobierno actual.

La comparecencia también ocurre días después de un tiroteo en Texas investigado como posible acto de terrorismo, en medio de preocupaciones sobre eventuales repercusiones internas del conflicto en Irán. Noem tiene previsto presentarse el miércoles ante un comité de la Cámara de Representantes.

Video Cierre de Gobierno: Casa Blanca rechaza contraoferta demócrata para financiar el DHS