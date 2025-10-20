DHS compra dos jets para la secretaria Kristi Noem valuados en $172 millones

Video Guardia Costera gastó más de $170 millones en jets privados para Noem y otros funcionarios: reportes

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) compró por casi 200 millones de dólares un par de jets privados para los viajes de la secretaria de seguridad Kristi Noem, de otros altos funcionarios del DHS y de la Guardia Costera, reportaron medios estadounidenses este fin de semana.

De acuerdo con The New York Times y The Washington Post los dos jets Gulfstream se compraron a la empresa Gulfstream Aerospace Corporation a través de la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG, por sus siglas en inglés), y serán utilizados en los viajes que Noem realice representando al presidente Donald Trump en todo el país.

La adquisición se justificó como parte del programa de modernización de la flota de largo alcance del DHS, destinada a misiones de comando, control y transporte de personal de alto nivel.

La compra ocurre mientras el gobierno ha despedido a miles de empleados federales, cerrado programas de ayuda internacional y realizado recortes que incluso han afectado los almuerzos en las escuelas de EEUU.

A principios de este año, la Guardia Costera incluyó en su presupuesto una solicitud de compra de una nueva aeronave Gulfstream V de largo alcance, cuyo coste se estima en 50 millones de dólares, para sustituir al que utiliza Noem.

Un funcionario de asuntos públicos del DHS dijo a The NYT que la compra fue hecha por "cuestión de seguridad" y dijo que el avión existente del departamento tenía más de 20 años y "muchas más horas de uso operativo para un avión corporativo".

El funcionario no aclaró de dónde procedían los fondos para la compra de los dos jets ni por qué excedía el presupuesto, ya que The New York Times informó que las dos aeronaves costarán 172 millones de dólares, citando un sitio web de contratación pública.

Mientras que The Washington Post informó de que la compra fue por 200 millones de dólares, al incluir entrenamiento, configuración especial y mantenimiento inicial.

La respuesta del DHS al reporte de la compra de dos jets privados

El DHS calificó de "mentiras" el reporte en medios que afirmaba que la Guardia Costera compró dos aviones privados para Noem.

En una publicación en X, el departamento publicó una captura de pantalla de una noticia del New York Times y afirmó que la USCG había comprado aviones para uso de su personal y no exclusivamente para Noem.

“¡Más MENTIRAS del NYT. Estos aviones del gobierno son para los valientes hombres y mujeres de la USCG!”, dice la publicación.

“El NYT quiere que nuestros líderes sean incapaces de responder a emergencias nacionales mientras están en el aire, dejando al DHS sin liderazgo en cualquier momento que la secretaria esté en el aire”, agrega.

Por su parte, Sean Plankey, asesor principal del secretario de la Guardia Costera, dijo a Newsweek que la compra “responde a una cuestión de seguridad y preparación de la misión”, y añadió que “los altos cargos militares y los miembros del gabinete necesitan movilidad rápida de largo alcance y capacidad segura de mando y control”.

Las reacciones de los demócratas ante la posible compra de dos jets privados para Kristi Noem

Los congresistas demócratas criticaron el contrato de 200 millones de dólares, acusando a Noem de anteponerse a los miembros de la Guardia Costera durante el cierre del gobierno.

"La adquisición de nuevos aviones de lujo para su uso sugiere que la USCG ha sido dirigida a dar prioridad a su propia comodidad por encima de las necesidades operativas de la USCG", escribieron en una carta a Noem fechada el sábado la representante Rosa DeLauro, la principal demócrata en el Comité de Asignaciones de la Cámara, y la representante Lauren Underwood, la principal demócrata en el subcomité de seguridad nacional.

"Estamos profundamente preocupados por su juicio, sus prioridades de liderazgo y su responsabilidad como administradora del dinero de los contribuyentes".

