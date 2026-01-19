Kristi Noem

Kristi Noem reconoce que agentes sí usan químicos y explica en qué momento los utilizan

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional reconoció que agentes del orden sí usan químicos durante operativos.

Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, reconoció que agentes del orden sí usan químicos durante operativos.

Detalló que las autoridades únicamente usan esos agentes químicos cuando se producen actos violentos y es necesario establecer la ley para garantizar la seguridad de las personas.

Las declaraciones de Noem se dan luego de la orden judicial preliminar de la jueza Katherine Menendez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Minnesota, donde pidió a las fuerzas del orden federales que participan en la operación contra la inmigración en ese estado que dejen de usar gas pimienta, además de detener y arrestar a manifestantes pacíficos.

Según Noem, la orden de la juez se aplica a los agentes y oficiales federales que participan en la Operación Metro Surge, una operación contra inmigrantes lanzada por el gobierno del presidente Donald Trump, que busca detener a quienes tengan antecedentes penales para ser deportados a sus países.

Noem recalcó que la orden de la juez no ha cambiado nada en su forma de actuar sobre el terreno, ya que considera que les dice que hagan lo que ya han estado haciendo.

Relacionados:
Kristi NoemMinnesota (estado)IceDonald Trump

