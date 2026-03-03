Departamento de Seguridad Nacional ¿Quién es el senador Thom Tillis que acusó a Kristi Noem de matar a un perro? Thom Tillis calificó el liderazgo de Kristi Noem como un "desastre" durante una audiencia.

El senador Thom Tillis no buscará su reelección tras rechazar el polémico plan fiscal de Trump

El legislador Thom Tillis destacó en las últimas horas luego de criticar a la secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, quien compareció ante un comité del Senado para defender las tácticas de control de inmigración de su departamento.

Noem respondió a las críticas de los demócratas que dicen que ella menospreció erróneamente a dos manifestantes asesinados por agentes federales en Minneapolis a principios de este año. Sin embargo, igual se enfrentó a miembros de su partido, entre ellos, Tillis.

Fue la primera aparición de Noem ante el Congreso desde que la muerte a tiros de los dos manifestantes desató una oposición generalizada a la forma en que la administración Trump está ejecutando su agenda de deportaciones masivas, una política central del segundo mandato del presidente Donald Trump.

¿Cuáles fueron las críticas de Tillis?

En un intercambio, el senador republicano Thom Tillis, de Carolina del Norte, calificó su liderazgo de "desastre" y criticó su manejo de la represión migratoria y su gestión de la respuesta de emergencia.

En la audiencia, que duró casi cinco horas, Noem defendió el trato que su agencia da a los inmigrantes atrapados en actividades de cumplimiento de la ley y culpó a los activistas y otros por los ataques contra los oficiales.

Tillis, quien exigió la renuncia de Noem tras el tiroteo en Minneapolis, la criticó por arrestar erróneamente a ciudadanos estadounidenses, por las fallas de su agencia de recuperación de desastres y por cómo disparó a su propio perro.

"Lo que hemos visto bajo su liderazgo, señorita Noem, es un desastre", dijo Tillis.

"Hemos visto a personas inocentes detenidas que, al parecer, son ciudadanos estadounidenses", añadió.

Tillis, quien ya anunció que no se presentará a otro mandato, añadió: "Estamos empezando a convencer al pueblo estadounidense de que deportar a la gente está mal. Es todo lo contrario. La forma en que se está deportando está mal".

¿Quién es Thom Tillis?

Thomas Roland Tillis, nacido el 30 de agosto de 1960, es un político estadounidense que se ha desempeñado como senador republicano de los Estados Unidos en representación de Carolina del Norte desde 2015.

Antes de su elección al Senado, sirvió en la Cámara de Representantes de Carolina del Norte de 2007 a 2014, donde ocupó el cargo de presidente de la Cámara de 2011 a 2014.

Operan al senador Thom Tillis tras diagnóstico de cáncer de próstata



Su carrera política comenzó en 2003, cuando fue elegido miembro de la junta de comisionados de Cornelius, Carolina del Norte. En febrero de 2020, votó en contra de condenar a Trump en su juicio político de febrero de 2020 por el caso Ucrania.

El ahora senador creció en una familia con problemas económicos que se mudaba con frecuencia en la región de la Costa del Golfo. Fue buen estudiante y presidente de su generación, pero no pudo pagar la universidad y trabajó como empleado de almacén, de acuerdo con su biografía en la Enciclopedia Británica.

Se casó y divorció dos veces de su novia de preparatoria. A finales de 1980 se casó con Susan, con quien tuvo dos hijos. En 1997 obtuvo una licenciatura en línea por la Universidad de Maryland University College y luego trabajó como consultor y ejecutivo en IBM y PricewaterhouseCoopers.

Entró a la política en 2003 al ser electo para la junta de comisionados de Cornelius, en el área de Charlotte, donde vivía desde 1998. En 2006 fue elegido a la Cámara de Representantes estatal y asumió en 2007. Adoptó posiciones conservadoras: oposición al matrimonio igualitario y al aborto, y apoyo a pruebas de drogas para beneficiarios de asistencia social.

En 2014 ganó un escaño en el Senado al derrotar a la demócrata Kay Hagan; asumió en 2015. Promovía derogar la Ley de Cuidado de Salud Asequible y equilibrar el presupuesto federal.

Tras la llegada de Trump en 2017, discrepó en materia de migración y defendió proteger al fiscal especial Robert Mueller durante la investigación sobre la interferencia rusa en 2016. En marzo de 2019 cambió su postura y apoyó la declaración de emergencia para financiar el muro fronterizo; Trump respaldó su reelección en 2020.

