A empujones y esposado: así fue la expulsión del senador Alex Padilla de una conferencia de prensa de Kristi Noem en California

Video El momento en que sacan por la fuerza al senador Alex Padilla de una conferencia de Kristi Noem

El senador californiano Alex Padilla fue expulsado por la fuerza de la rueda de prensa de la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem en Los Ángeles, este jueves.

En un video difundido en redes sociales se observa al senador tratando de dirigirse a la secretaria, pero dos hombres comienzan a ponerle las manos encima y a empujarlo hacia la salida.

"Soy el senador Alex Padilla. Tengo preguntas para la secretaria", se le escucha decir al senador antes de ser empujado fuera de la sala por dos hombres.

El senador también intentó preguntar a Noem sobre la persecución de inmigrantes.

Noem estaba dando una conferencia de prensa sobre las operaciones del gobierno para arrestar inmigrantes que en los últimos días desencadenaron manifestaciones y el despliegue de militares ordenado por el presidente Donald Trump.

En el video también se observa que al salir de la sala, dos agentes del FBI y otro miembro de seguridad mantienen al senador en el piso mientras lo esposan. Padilla no puso resistencia.

Momentos después de que el senador fue retirado del lugar, Noem dijo que Padilla no pidió reunirse con ella y criticó su interrupción.

"Creo que todo el mundo en Estados Unidos estaría de acuerdo en que fue inapropiado", dijo a la prensa, aunque no se aprecia nada inapropiado en el video.

¿Quién es el senador Alex Padilla y qué dijo tras ser expulsado de la conferencia de prensa de Noem en Los Ángeles?

Padilla, hijo de inmigrantes de México, ha criticado duramente al presidente Trump y su agenda de deportaciones masivas.

El senador es miembro de mayor rango del subcomité judicial sobre inmigración, ciudadanía y seguridad fronteriza.

Al hablar con reporteros tras el incidente, afirmó qué había solicitado más información al DHS sobre sus "acciones de control migratorio cada vez más extremas", pero no había recibido respuesta a sus múltiples consultas y por eso fue a la conferencia.

"Si así responde este gobierno a una pregunta de un senador, si así responde el DHS a una pregunta de un senador, imagínense lo que les están haciendo a los trabajadores agrícolas, a los cocineros, a los jornaleros, a toda la comunidad de Los Ángeles, a toda California y a todo el país. Exigiremos cuentas a esta administración", declaró.

"Tendremos más que decir en los próximos días", afirmó.

En un comunicado, la oficina de Padilla dijo que estaba en el edificio para una sesión informativa militar y se metió en el evento de Noem.

"Intentó hacer una pregunta a la secretaria y fue sacado a la fuerza por agentes federales, obligado a tirarse al suelo y esposado. Actualmente no está detenido y estamos trabajando para obtener información adicional".

La respuesta del DHS tras la expulsión de Alex Padilla de la conferencia de prensa

En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) defendió la actuación de los agentes.

“El senador Padilla optó por un teatro político irrespetuoso e interrumpió una rueda de prensa en directo sin identificarse ni llevar puesto su pin de seguridad del Senado mientras se abalanzaba sobre la secretaria Noem", dice el comunicado.

"Al señor Padilla se le dijo repetidamente que retrocediera y no acató las repetidas órdenes de los agentes".

La agencia dijo en ese comunicado que los agentes "pensaron que era un atacante y actuaron adecuadamente".

"La secretaria Noem se reunió después con el senador Padilla y mantuvieron un encuentro de 15 minutos", dijo la agencia.

Las reacciones tras la remoción por la fuerza del senador Alex Padilla de una conferencia de prensa

El gobernador de California, Gavin Newsom calificó de "indignante" la expulsión del senador Padilla de la rueda de prensa en una publicación en las redes sociales.

"Esto es indignante, dictatorial y vergonzoso. Trump y sus tropas de choque están fuera de control", dijo. "Esto debe terminar ahora".

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, calificó el episodio de "absolutamente aborrecible e indignante".

"Es un Senador de los Estados Unidos en ejercicio. Los ataques violentos de este gobierno a nuestra ciudad deben terminar".

La senadora Lisa Blunt Rochester, demócrata por Delaware, dijo a AP que envió un mensaje de texto a Padilla inmediatamente después de ver el video "para hacerle saber que le apoyamos".

También se lo mostró al líder de la mayoría en el Senado, el republicano John Thune.

"Creo que se quedó tan sorprendido como todos nosotros", dijo Blunt Rochester. "Así que, con suerte, nos uniremos como una sola voz".

El senador demócrata por Connecticut Richard Blumenthal calificó el video de "absolutamente repugnante" y dijo que debería haber consecuencias.

