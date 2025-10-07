Qué dice la Ley de Insurrección que Trump afirma estar dispuesto a invocar para mantener "las ciudades seguras"

El presidente Donald Trump dijo el lunes a la prensa desde el Despacho Oval que aunque por el momento no creía que fuera necesario, no descartaba invocar la Ley de Insurrección para enviar efectivos militares a ciudades del país, como Portland, en donde una jueza ha bloqueado temporalmente el despliegue.

"Tenemos una Ley de Insurrección por una razón. Si tuviera que aplicarla, lo haría. Si la gente estuviera siendo asesinada y los tribunales, o los gobernadores o alcaldes nos estuvieran bloqueando, claro que la aplicaría", declaró el presidente, quien, al igual que otros miembros de su administración, ha empezado a emplear cada vez con más frecuencia el término 'insurrección' para referirse a las protestas contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

“Realmente creo que eso es una insurrección criminal”, comentó a la prensa sobre las manifestaciones de Portland, Oregon.

Del mismo modo, Stephen Miller, actual subjefe del gabinete de políticas de la Casa Blanca y uno de los principales ideólogos de las políticas más duras de los dos gobiernos de Trump, ha estado empleando el término 'insurrección'. Lo hace para calificar las protestas contra ICE pero también para catalogar lo que ha llamado "insurrección legal", haciendo alusión a los reveses judiciales que ha enfrentado la administración.

Por su parte, el estado de Illinois y la ciudad de Chicago pidieron a una jueza federal que bloquee el despliegue de la Guardia Nacional, ordenado por el gobierno.

“No hay ninguna insurrección en Illinois. No hay rebelión en Illinois. El gobierno federal puede hacer cumplir la ley federal en Illinois. La naturaleza fabricada de esta crisis es evidente”, señala la demanda, que asegura que Trump no solo no ha justificado legalmente la toma de control de la Guardia Nacional, que solo estaría permitida en caso de rebelión o invasión, sino que además estaría violando la ley Posse Comitatus , que impide el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana dentro del país.

La jueza April Perry rechazó bloquear el despliegue federal, pero no descartó hacerlo más adelante y programó una audiencia completa para el jueves.

¿Qué dice la Ley de Insurrección de la que habló Trump?

La Ley de Insurrección (Insurrection Act) es una norma de 1807 a la que ya aludió Trump durante su primer mandato, aunque no la invocó formalmente. Permite al presidente desplegar Fuerzas Armadas dentro del país para "reprimir una rebelión o violencia local o para hacer cumplir la ley en ciertas situaciones", según explica en su web el Brennan Center for Justice , una organización no partidista y sin fines de lucro que trabaja para fortalecer la democracia.

Aunque se le conoce como la Ley de Insurrección de 1807, en realidad es una compilación de diferentes normas que han sido aprobadas por el Congreso entre 1792 y 1871, y actualmente está recogida en el Código de Estados Unidos, según detalla.

Su propósito es responder a rebeliones, disturbios o situaciones en las que las leyes federales no pueden aplicarse con normalidad para controlar la situación; pero esta legislación ha sido criticada por ser vaga y por el amplio poder que otorga al presidente, bajo cuyo criterio quedaría la decisión de cuándo y cómo usar militares dentro del territorio nacional. Ello puede abrir la puerta a potenciales decisiones politizadas y posibles escenarios de abuso de poder.

"Un presidente puede invocar la ley tras determinar que obstrucciones, combinaciones o reuniones ilegales, o que una rebelión contra el gobierno federal hacen impracticable la aplicación de la ley estadounidense mediante el procedimiento judicial ordinario. En esos casos, la Ley de Insurrección permitiría al presidente ordenar el despliegue de tropas federales según lo considere necesario para hacer cumplir dichas leyes o reprimir la rebelión", abunda el Brennan Center for Justice .

Cuándo un presidente puede invocar la Ley de Insurrección

Normalmente, las Fuerzas Armadas no pueden participar en tareas de orden público, de acuerdo con la ley conocida como Posse Comitatus, que se basa en una larga tradición estadounidense que "considera que la intervención militar en asuntos civiles representa un riesgo para las libertades democráticas" .

La ley Posse Comitatus queda suspendida temporalmente cuando se invoca la Ley de Insurrección, para lo cual se contemplan tres secciones principales, que abarcan a su vez distintos escenarios, según detalla la organización.



La Sección 251 permite el uso de fuerzas federales cuando un gobierno estatal solicita apoyo frente a una insurrección. Es la más antigua y la que se ha invocado con mayor frecuencia. No es el caso de la situación actual, en que las autoridades locales y estatales de Portland y Chicago han rechazado tajantemente la intervención federal, como también ocurrió en Los Ángeles en junio.

Por otra parte, las Secciones 252 y la 253 no requieren el consentimiento del estado afectado: la primera autoriza el despliegue militar para hacer cumplir las leyes federales cuando algo impida hacerlo por los medios judiciales establecidos. La segunda se divide en dos partes. Una permite al presidente actuar si una insurrección o estallido de violencia impide la ejecución de las leyes o la protección de derechos constitucionales y el estado no puede garantizarlos, y la otra autoriza la intervención militar contra cualquier insurrección o conspiración en un estado que interfiera con la aplicación de las leyes federales.

Según el Brennan Center, esta segunda parte de la Sección 253 es tan ambigua que en principio "permitiría usar militares contra cualquier pequeño grupo que conspirara para violar una ley federal", por lo cual expertos y organizaciones legales, como el propio Brennan Center, sugieren que debe ser revisada y actualizada en profundidad.

Esta ley se ha invocado en momentos muy concretos de la historia del país, como durante la Guerra Civil, los disturbios por los derechos civiles en los años 50 y 60 y los disturbios de Los Ángeles en 1992. En su página web, el Brennan Center, detalla los 30 momentos en que se ha invocado la 'Ley de Insurrección' en 230 años.

No es primera vez que Trump habla de invocar la Ley de Insurrección

Ya en su primer mandato, en 2020, Trump amenazó con invocar la Ley de Insurrección para sofocar la ola de protestas derivadas del asesinato de George Floyd a manos de la policía. En aquel momento, Trump dijo que quería que los militares respondieran, lo cual desató un desacuerdo con la cúpula del Pentágono.

El propio secretario de Defensa de Trump en ese entonces, Mark Esper, dijo a la prensa tras las presiones del presidente de movilizar a los militares que esa opción "solo debe utilizarse como último recurso y únicamente en las situaciones más urgentes y extremas" y que ese no era el caso. Su actitud enfureció a Trump, que terminó despidiéndolo antes de que acabara su mandato.

En esta segunda presidencia, Trump habló de la posibilidad de usar la Ley de Insurrección y desplegar militares en la frontera para contrarrestar una presunta 'rebelión' o 'invasión' de los inmigrantes en los límites con México. Luego, en junio, el presidente volvió a dejar la puerta abierta a una posible invocación de la ley ante las protestas en Los Ángeles contra redadas de ICE.

