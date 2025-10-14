El mensaje de Kristi Noem sobre el cierre del gobierno que varios aeropuertos se negaron a reproducir

El cierre de gobierno ya se está dejando sentir en los aeropuertos, en donde la falta de personal o el hecho de que muchos empleados estén trabajando sin cobrar, está generando retrasos e interrupciones.

Para justificar estos contratiempos, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, grabó un video en el que culpa a los demócratas del cierre del gobierno federal, con la intención de que este sea mostrado en las filas de control de seguridad en los aeropuertos; pero varias terminales aéreas del país ya han dicho que no piensan reproducirlo.

PUBLICIDAD

En el video se ve a la propia Noem diciendo: “La principal prioridad de la TSA [Administración de Seguridad en el Transporte] es garantizar que usted tenga la experiencia más agradable y eficiente posible en el aeropuerto, mientras mantenemos su seguridad”, y a continuación, agrega: “Sin embargo, los demócratas en el Congreso se niegan a financiar al gobierno federal, y por ello muchas de nuestras operaciones se ven afectadas, y la mayoría de nuestros empleados de la TSA están trabajando sin cobrar".

La TSA solicitó a los aeropuertos proyectar este mensaje y un portavoz del DHS confirmó a Reuters que el video ya comenzó a emitirse en los aeropuertos. Sin embargo, varias terminales aéreas del país declararon que no piensan ponerlo y que el contenido político del mismo podría violar leyes federales y estatales.

Entre los aeropuertos que han rechazado poner el video están algunos importantes como el Harry Reid International (Las Vegas), el Portland International, el Seattle-Tacoma International, el Charlotte Douglas Internacional y tres de Nueva York, según un reporte de CNN.

Por qué el mensaje de Kristi Noem puede violar leyes federales y estatales

El mensaje de Noem está siendo rechazado por varios aeropuertos. Algunos alegan no tener pantallas en sus puntos de control de la TSA para ponerlo, pero en general, las terminales rechazan hacerse eco de contenidos partidistas. Si bien los controles de la TSA suelen incluir mensajes y videos de bienvenida o explicativos de algún procedimiento de seguridad, estos no suelen tener contenido político y son neutrales y de servicio público.

PUBLICIDAD

El aeropueto Seattle-Tacoma dijo directamente que no reproducirá el video "debido a la naturaleza política del contenido", según declaró un portavoz a CNN.



Por su parte, la Autoridad de Transporte de la Frontera del Niágara, que administra los aeropuertos Niagara Falls International y Buffalo Niagara International, dijo a CNN que su decisión se basa en una política de larga data que prohíbe mensajes partidistas en sus instalaciones.

La Autoridad del Puerto de Portland, que administra los aeropuertos de Portland, Hillsboro y Troutdale, dijo a CNN que no autorizaban la reproducción del video en su forma actual alegando que podría violar la Ley Hatch, una ley federal de 1939 que vela por la neutralidad del gobierno y prohíbe que empleados federales participen en actividades políticas y partidistas.

Del mismo modo, aseguraron que las leyes estatales de Oregon también impiden a los funcionarios públicos promover o hacerse ecos de contenidos políticos.

También lo prohíben leyes locales en Carolina del Norte, en donde el Charlotte Douglas International Airport también ha anticipado que no mostrará el video.

Rob Britton, exejecutivo de American Airlines y actualmente profesor adjunto de marketing en la Universidad de Georgetown, dijo a The Washington Post que aunque lleva muchos años en el sector no recuerda ningún precedente similar al video de Noem.

Mira también: