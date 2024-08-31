Kamala Harris dice que Donald Trump profanó un lugar “sagrado” durante su polémica visita al cementerio de Arlington

Video Visita de Donald Trump al Cementerio Nacional desata polémica y críticas: hubo un altercado en el lugar

La candidata presidencial demócrata Kamala Harris dijo que su rival republicano Donald Trump profanó un sitio “sagrado” para los veteranos de guerra con el fin de montar un “ardid político”.

En una publicación en su cuenta de X, Harris se manifestó por primera vez públicamente sobre el altercado protagonizado por un miembro de la campaña de Trump al acudir a un memorial de soldados caídos en el 2021.

“Permítanme ser clara: el expresidente le faltó al respeto a un sitio sagrado, todo por un ardid político”, escribió Harris.

El incidente ocurrido el 26 de agosto desató un aluvión de críticas en contra de Trump luego de que se dio a conocer que personal de su campaña empujó bruscamente a una empleada que trató de impedir que fueran capturadas imágenes, como lo establece el reglamento del sitio.

Trump acudió como invitado a la colocación de una corona de flores junto a familiares de algunos de los 13 miembros del servicio asesinados en Kabul en 2021.

Los soldados murieron durante las últimas horas de la caótica retirada estadounidense de Afganistán, que puso fin a una guerra de 20 años contra los talibanes. Trump ha utilizado los errores cometidos en la retirada para atacar políticamente al mandatario Joe Biden.

Pero Trump ha omitido mencionar que la rápida retirada de las fuerzas armadas estadounidenses fue acordada durante su administración.

En respuesta, la campaña de Trump ha buscado minimizar el hecho y ha negado cualquier agresión en contra de la empleada. Sin embargo el equipo del republicano ha lanzado ataques en contra de la empleada al calificarla como una persona que sufría “un episodio de salud mental”

Por su parte, Harris agregó que la decisión de Trump y su campaña de filmar un video en el sitio, provocando el altercado, dejaba en claro la falta de respeto del republicano hacia los veteranos que descansan en el lugar.

“Es un lugar solemne; un lugar donde nos reunimos para honrar a los héroes estadounidenses que han hecho el máximo sacrificio al servicio de esta nación”, escribió. “No es un lugar para la política”.

La candidata demócrata recordó que Trump ha mostrado su falta de respeto a los héroes de guerra y a los veteranos.

“Esto no es nada nuevo de Donald Trump. Este es un hombre que ha llamado a nuestros militares caídos ‘tontos’ y ‘perdedores’ y ha menospreciado a los ganadores de la Medalla de Honor”, agregó la vicepresidenta.

Harris hacía referencia a los dichos atribuidos a Trump en un reporte de The Atlantic en el 2020, en el que, de acuerdo con fuentes militares citadas por el medio, el entonces presidente se refirió como “tontos” y “perdedores” a unos 1,800 marines caídos en la Primera Guerra Mundial.

Además de las fuentes citadas por The Atlantic, el entonces jefe de gabinete de Trump, John F. Kelly, un general retirado de la Marina, también ha dicho que Trump sí hizo la declaración.

Trump ha negado reiteradamente haber hecho ese comentario.

Harris también hizo alusión a otra frase atribuida a Trump en la que supuestamente dijo no entender “que ganaron” los soldados caídos en las guerras Afganistán e Iraq y cuyos restos descansa en Arlington.

“Este es un hombre que es incapaz de comprender nada más que el servicio a sí mismo”, añadió Harris.

Por su falta de respeto a los veteranos de guerra, Trump no debe volver a la Casa Blanca, sostuvo Harris.

“Creo que alguien que no pueda cumplir con este deber simple y sagrado nunca más debería volver a estar detrás del sello del Presidente de los Estados Unidos de América”, expresó.

Altercado en Arlington desata controversia entre demócratas y republicanos

Mientras que los demócratas han condenado fuertemente el altercado en Arlington y la posible violación a la ley al videograbar en un sitio prohibido, la campaña de Trump ha buscado hacer un manejo de la crisis atacando a Harris y a la empleada del cementerio.

Por ejemplo, los legisladores demócratas en el Comité de Vigilancia de la Cámara de Representantes pidieron al Ejército un “reporte completo” por las presuntas violaciones a las leyes que prohíben la captura de imágenes en el sitio.

En contraste, el senador republicano Tom Cotton alabó las acciones de Trump y defendió el hecho de que haya participado en el evento organizado en el cementerio.

Tras la polémica, el Cementerio Nacional de Arlington dijo en un comunicado que “la ley federal prohíbe las actividades relacionadas con campañas políticas o elecciones dentro de los Cementerios Militares Nacionales del Ejército”.

La administración reiteró que la prohibición incluye la presencia de “fotógrafos, creadores de contenidos o cualquier otra persona que asista con fines o en apoyo directo de la campaña de un candidato político partidista”.

Aunque la campaña de Trump lo ha negado, las autoridades del sitio sostienen que la administración del cementerio “recordó y compartió ampliamente esta ley y sus prohibiciones con todos los participantes” al equipo del republicano.

En respuesta, la campaña de Trump ignoró las indicaciones y cuando la empleada trató de impedir la captura de imágenes, el equipo del republicano la empujó bruscamente, de acuerdo con un comunicado del Ejército estadounidense, reportó NPR.

El medio de comunicación dijo que la empleada decidió no presentar cargos en contra de la campaña republicana.

