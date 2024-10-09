Town hall con Kamala Harris en vivo: mira aquí el foro de Univision con los latinos
Mira aquí el town hall organizado por Univision Noticias "Los Latinos Preguntan... Kamala Harris Responde", en el que votantes hispanos indecisos podrán plantear sus inquietudes a la candidata demócrata en un evento que se realiza en Las Vegas, Nevada.
El formato es el de un foro de preguntas y respuestas en el que Kamala Harris responde directamente a los participantes latinos en un evento que se realiza en Las Vegas y es moderado por el periodista de TelevisaUnivision Enrique Acevedo.
Se trata de un foro exclusivamente para tratar temas de importancia para los latinos, un electorado que representa cerca del 15% del bloque de votantes.
En el evento, que fue grabado este jueves, la candidata demócrata tuvo que responder a las preguntas de varios latinos sobre economía (cómo ha subido el precio de la compra), sobre la respuesta del gobierno a los huracanes (un latino de Tampa, Florida, le requirió más información sobre las ayudas), los derechos reproductivos o incluso la frontera.
Kamala defendió su agenda y mostró empatía hacia las situaciones personales de los votantes, algunos de los cuales le indicaron que se muestran más a favor de votar a su rival, Donald Trump.
“Los Latinos Preguntan … Kamala Harris Responde”
- Día:
- Lugar: Las Vegas, Nevada
- Hora: 10:00 pm tiempo del este
Este foro con Harris será seguido por uno con iguales características con el expresidente Donald Trump. Inicialmente, el town hall con el candidato republicano estaba agendado para realizarse en Miami, Florida, el martes 8 de octubre, pero fue cambiado ante la proximidad al estado del huracán Milton.