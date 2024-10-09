Town hall con Kamala Harris en vivo: mira aquí el foro de Univision con los latinos



El formato es el de un foro de preguntas y respuestas en el que Kamala Harris responde directamente a los participantes latinos en un evento que se realiza en Las Vegas y es moderado por el periodista de TelevisaUnivision Enrique Acevedo.

Se trata de un foro exclusivamente para tratar temas de importancia para los latinos, un electorado que representa cerca del 15% del bloque de votantes.

En el evento, que fue grabado este jueves, la candidata demócrata tuvo que responder a las preguntas de varios latinos sobre economía (cómo ha subido el precio de la compra), sobre la respuesta del gobierno a los huracanes (un latino de Tampa, Florida, le requirió más información sobre las ayudas), los derechos reproductivos o incluso la frontera.

Kamala defendió su agenda y mostró empatía hacia las situaciones personales de los votantes, algunos de los cuales le indicaron que se muestran más a favor de votar a su rival, Donald Trump.

“Los Latinos Preguntan … Kamala Harris Responde”

Día: Jueves 10 de octubre

Jueves 10 de octubre Lugar: Las Vegas, Nevada

Las Vegas, Nevada Hora: 10:00 pm tiempo del este