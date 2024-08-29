El equipo de Trump sabía que no podía tomar fotos en el cementerio de Arlington antes del altercado, dice funcionario

Video Sujeto que intentó asesinar a Trump en Pensilvania también había buscado eventos de Biden, revela el FBI

Al equipo de campaña de Donald Trump se le advirtió que no tomara fotografías antes de que se diera un altercado en el Cementerio Nacional de Arlington durante una ceremonia realizada esta semana en la que se colocaron coronas para honrar a los militares estadounidenses que murieron en Afganistán, dijo un funcionario de Defensa a The Associated Press el miércoles.

El funcionario habló bajo condición de anonimato para tratar un asunto delicado relacionado con los sucesos del lunes. Dicho funcionario hizo los comentarios un día después de que NPR publicara, citando a una fuente con conocimiento del incidente, que dos miembros del equipo de campaña de Trump “agredieron verbalmente y empujaron” a un funcionario del cementerio que trató de impedirles que grabaran y tomaran fotografías en la Sección 60 del recinto, el área donde se encuentran enterrados los militares que murieron en combate en Afganistán e Irak.

El funcionario de Defensa dijo a la AP que al equipo de campaña de Trump se le advirtió que no tomara fotografías en la Sección 60, antes de su llegada y antes de que se produjera el altercado. Trump estuvo el lunes en Arlington invitado por algunas de las familias de los 13 militares que murieron en el atentado contra el aeropuerto de Kabul hace exactamente tres años.

En el Cementerio Nacional de Arlington se encuentran enterrados más de 400,000 militares, veteranos y sus familias. Funcionarios del cementerio dijeron en un comunicado que había ocurrido “un incidente” y que se había presentado un reporte, pero no detallaron exactamente qué había sucedido y no quisieron compartirlo.

“La ley federal prohíbe las actividades electorales o relacionadas con campañas políticas en los Cementerios Militares Nacionales del Ejército, lo cual incluye a fotógrafos, creadores de contenido o cualquier otra persona que se haga presente en el recinto con fines partidistas, o para apoyar directamente la campaña de un candidato”, dice el comunicado de los funcionarios del cementerio. “El Cementerio Nacional de Arlington recalcó y difundió ampliamente el contenido de esta ley y sus prohibiciones con todos los involucrados. Confirmamos que hubo un incidente y se presentó un reporte”.

El vocero de Trump, Steven Cheung, dijo que al equipo de campaña del candidato presidencial republicano se le concedió permiso para ingresar con un fotógrafo. También negó el señalamiento de que un miembro del equipo de campaña de Trump hubiera empujado a un funcionario del cementerio.

“El hecho es que se nos permitió el acceso con un fotógrafo privado y, por la razón que sea, un desconocido que claramente sufría de un trastorno mental, decidió impedirles el acceso a los miembros del equipo de campaña del presidente Trump durante una ceremonia muy solemne”, aseveró Cheung.



Chris LaCivita, asesor de la campaña de Trump, señaló que el mandatario acudió porque lo habían invitado las familias de los militares que murieron en el atentado del aeropuerto. El equipo de campaña de Trump publicó un mensaje firmado por familiares de dos de los militares muertos en el atentado en el que se afirmaba que “el presidente y su equipo de campaña se comportaron con el mayor respeto y dignidad posible hacia todos nuestros militares, especialmente nuestros queridos hijos”.

Michael Tyler, portavoz de la oponente demócrata de Trump, la vicepresidenta Kamala Harris, calificó los reportes de "bastante tristes".

“Esto es lo que hemos llegado a esperar de Donald Trump y su equipo”, dijo Tyler en CNN. “Donald Trump es una persona que quiere que todo gire en torno a Donald Trump. También es alguien que tiene un historial de denigrar a los miembros del servicio militar, aquellos que han dado el último sacrificio”.

