Foro "Los Latinos Preguntan... Donald Trump responde" pospuesto por la amenaza del huracán Milton
El foro organizado por Univision para que votantes hispanos indecisos hagan sus preguntas al expresidente y que se iba a realizar en Miami este martes 8 de octubre fue pospuesto para el miércoles 16 por la amenaza que representan para la Florida el avance del huracán. El correspondiente con la demócrata Kamala Harris se hará en Las Vegas, se hará el jueves 10 de octubre como estaba previsto.
El foro "Los Latinos Preguntan... Donald Trump Responde" que organiza Noticias Univision en sus estudios de Miami ha debido ser pospuesto debido al avance del huracán Milton, que se espera que afecte la península de Florida durante toda esta semana.
El 'town hall' estaba previsto realizarse originalmente el marte 8 de octubre, pero quedó pospuesto para el miércoles 17 de este mes. El segundo foro "Los Latinos Preguntan... Kamala Harris Responde" que se realizará en Las Vegas, Nevada, mantiene su fecha original el jueves 10 de octubre.
Trump y Harris, participarán en estos foros organizados por Univision Noticias donde ambos interactuarán con votantes en un espacio moderado por el periodista de TelevisaUnivision Enrique Acevedo.
El formato de ambos eventos será el de un foro de preguntas y respuestas en los cuales los aspirantes presidenciales hablarán directamente con votantes hispanos que aún no han decidido por quién votarán en las presidenciales.
Primer foro: “Los Latinos Preguntan … Kamala Harris Responde”
- Día:
- Lugar: Las Vegas, Nevada.
- Hora: 10:00 pm, tiempo del este.
Segundo foro: “Los Latinos Preguntan … Donald Trump Responde”
- Día:
- Lugar: Miami, Florida.
- Hora: 10:00 pm, tiempo del este.
Se espera que l os eventos pondrán a un electorado que representa cerca del 15% del bloque de votantes al frente y al centro, en un foro exclusivamente para latinos.
Dónde podrán verse en Univisión
Ambos eventos se transmitirán de costa a costa
- En Univision y en el canal Noticias 24/7 de ViX, con traducción al español
- En el canal de YouTube de Noticias Univision, en el audio original en inglés
Cómo seguirlo en Univision Digital
- univisionnoticias.com y facebook.com/UnivisionNoticias, ofrecerán el streaming en vivo de los eventos.
Mira también: