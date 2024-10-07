Foro "Los Latinos Preguntan... Donald Trump responde" pospuesto por la amenaza del huracán Milton

Video Harris y Trump responderán preguntas de votantes hispanos en los foros presidenciales de Univision Noticias

El foro "Los Latinos Preguntan... Donald Trump Responde" que organiza Noticias Univision en sus estudios de Miami ha debido ser pospuesto debido al avance del huracán Milton, que se espera que afecte la península de Florida durante toda esta semana.

El 'town hall' estaba previsto realizarse originalmente el marte 8 de octubre, pero quedó pospuesto para el miércoles 17 de este mes. El segundo foro "Los Latinos Preguntan... Kamala Harris Responde" que se realizará en Las Vegas, Nevada, mantiene su fecha original el jueves 10 de octubre.

Trump y Harris, participarán en estos foros organizados por Univision Noticias donde ambos interactuarán con votantes en un espacio moderado por el periodista de TelevisaUnivision Enrique Acevedo.

El formato de ambos eventos será el de un foro de preguntas y respuestas en los cuales los aspirantes presidenciales hablarán directamente con votantes hispanos que aún no han decidido por quién votarán en las presidenciales.

Primer foro: “Los Latinos Preguntan … Kamala Harris Responde”

Día: Jueves 10 de octubre.

Lugar: Las Vegas, Nevada.

Hora: 10:00 pm, tiempo del este.

Segundo foro: “Los Latinos Preguntan … Donald Trump Responde”

Día: Miércoles 16 de octubre.

Lugar: Miami, Florida.

Hora: 10:00 pm, tiempo del este.

Se espera que l os eventos pondrán a un electorado que representa cerca del 15% del bloque de votantes al frente y al centro, en un foro exclusivamente para latinos.

Dónde podrán verse en Univisión

Ambos eventos se transmitirán de costa a costa

En el canal de YouTube de Noticias Univision , en el audio original en inglés

Cómo seguirlo en Univision Digital

univisionnoticias.com y facebook.com/UnivisionNoticias , ofrecerán el streaming en vivo de los eventos.

En las demás redes sociales de Univision siguiendo a @UniNoticias en X, Instagram, Threads, y TikTok.

