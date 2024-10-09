Cómo ver el town hall de Kamala Harris en Univision con votantes latinos
La candidata demócrata a la presidencia, la vicepresidenta Kamala Harris, participará este jueves en un town hall con votantes hispanos indecisos sobre a quién votar en los comicios de noviembre que organiza Univision Noticias llamado "Los Latinos Preguntan... Kamala Harris Responde".
El formato es el de un foro de preguntas y respuestas en el que Harris responderá directamente a los participantes. El evento se realizará en Las Vegas y será moderado por el periodista de TelevisaUnivision Enrique Acevedo.
Se trata de un foro exclusivamente para tratar temas de importancia para los latinos, un electorado que representa cerca del 15% del bloque de votantes.
Este foro con Harris será seguido por uno con iguales características con el expresidente Donald Trump. Inicialmente, el town hall con el candidato republicano estaba agendado para realizarse en Miami, Florida, el martes 8 de octubre, pero fue cambiado ante la proximidad al estado del huracán Milton.
Primer foro: “Los Latinos Preguntan … Kamala Harris Responde”
- Día:
- Lugar: Las Vegas, Nevada
- Hora: 10:00 pm tiempo del este.
Segundo foro: “Los Latinos Preguntan … Donald Trump Responde”
- Día:
- Lugar: Miami, Florida,
- Hora: 10:00 pm tiempo del este.
Dónde podrán verse en Univisión
Ambos eventos se transmitirán de costa a costa
- En Univision y en el canal Noticias 24/7 de ViX, con traducción al español
- En el canal de YouTube de Noticias Univision, en el audio original en inglés
Cómo seguirlo en Univision Digital
- univisionnoticias.com y facebook.com/UnivisionNoticias, ofrecerán el streaming en vivo de los eventos.
