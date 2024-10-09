Cambiar Ciudad
Cómo ver el town hall de Kamala Harris en Univision con votantes latinos

Este jueves, en un town hall o foro organizado por Univision Noticias, votantes latinos que se califican como indecisos podrán plantear sus inquietudes a la candidata demócrata Kamala Harris en el evento que se realizará en Las Vegas, Nevada.

Univision picture
Por:Univision
Video Harris y Trump responderán preguntas de votantes hispanos en los foros presidenciales de Univision Noticias

La candidata demócrata a la presidencia, la vicepresidenta Kamala Harris, participará este jueves en un town hall con votantes hispanos indecisos sobre a quién votar en los comicios de noviembre que organiza Univision Noticias llamado "Los Latinos Preguntan... Kamala Harris Responde".

El formato es el de un foro de preguntas y respuestas en el que Harris responderá directamente a los participantes. El evento se realizará en Las Vegas y será moderado por el periodista de TelevisaUnivision Enrique Acevedo.

Se trata de un foro exclusivamente para tratar temas de importancia para los latinos, un electorado que representa cerca del 15% del bloque de votantes.

Este foro con Harris será seguido por uno con iguales características con el expresidente Donald Trump. Inicialmente, el town hall con el candidato republicano estaba agendado para realizarse en Miami, Florida, el martes 8 de octubre, pero fue cambiado ante la proximidad al estado del huracán Milton.

Primer foro: “Los Latinos Preguntan … Kamala Harris Responde”

  • Día:

    Jueves 10 de octubre
  • Lugar: Las Vegas, Nevada
  • Hora: 10:00 pm tiempo del este.

Segundo foro: “Los Latinos Preguntan … Donald Trump Responde”

  • Día:

    Miércoles 16 de octubre
  • Lugar: Miami, Florida,
  • Hora: 10:00 pm tiempo del este.

Dónde podrán verse en Univisión

Ambos eventos se transmitirán de costa a costa

Cómo seguirlo en Univision Digital

