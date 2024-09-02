Usha Chilukuri: ¿es la identidad racial de la esposa de JD Vance una ventaja para la candidatura de Donald Trump?

Video Visita de Donald Trump al Cementerio Nacional desata polémica y críticas: hubo un altercado en el lugar

Usha Chilukuri Vance ama a su marido, JD Vance, como un hombre simple y directo. En la Convención Nacional Republicana, explicó cómo el candidato a vicepresidente de Donald Trump se adaptó a su dieta vegetariana e incluso aprendió a cocinar la comida india de su madre inmigrante.

Y aunque esa imagen de un hombre blanco y cristiano preparando las recetas extremadamente picantes del sur de la India no es la típica de los líderes de un partido, cuyos miembros siguen siendo en su mayoría blancos y cristianos, lo cierto es que su presencia en la Convención Nacional Republicana despertó entusiasmo en las redes sociales entre algunos indioestadounidenses, en particular los conservadores hindúes. Eso, aun cuando la mayoría en esa comunidad se identifica como demócrata.

Pero a pesar de todo lo que Usha Vance compartió sobre su matrimonio de identidades fusionadas en su discurso del mes pasado en Milwaukee, que duró poco más de cuatro minutos, hay que destacar algunas omisiones: no mencionó su educación hindú ni su fe personal, tampoco cómo es su relación interreligiosa, detalles biográficos que la han expuesto a mensajes de odio en internet.

Si bien algunos analistas políticos dicen que su fuerte presencia como hindú-estadounidense todavía enorgullece a la comunidad, otros se preguntan si el Partido Republicano está realmente listo para una segunda dama hindú.

Por qué Usha Vance no habla de su religión

Usha Vance ha decidido guardar silencio sobre su religión, al menos en vísperas de las elecciones, y se negó a hablar con AP al respecto. Optó por no responder a preguntas sobre si es hindú practicante o si va a misa con su esposo, convertido a la fe católica siendo adulto, o en qué tradición religiosa están criando a sus tres hijos.

Usha Vance se crio San Diego, con padres inmigrantes hindúes. Se sabe que uno de sus hijos tiene un nombre indio y que ella y JD Vance se casaron en “una boda india y estadounidense”. La pareja se conoció cuando estudiaban en la Facultad de Derecho de Yale.

Su origen podría atraer a algunos votantes del sur de Asia, lo que podría agregar valor en estados clave como Arizona, Georgia y Carolina del Norte, dijo Dheepa Sundaram, profesor de Estudios Hindúes en la Universidad de Denver.

Sundaram dice que si bien algunos conservadores indios e hindúes pueden estar ansiosos por apoyar a Usha Vance, eso no parece ser parte de la estrategia de cara al público del partido.

“ A mí me parece que su identidad hindú es más una desventaja que una ventaja”, dijo. “También parece que la campaña quiere tener las dos cosas a la vez: Usha puede ser hindú, lo cual es genial, pero no queremos hablar de eso”.

Sundaram opina que Usha Vance atraería especialmente a aquellos estadounidenses hindúes que apoyan la política del primer ministro Narendra Modi, bajo cuyo gobierno ha habido un fuerte surgimiento del nacionalismo hindú.

Existen profundas divisiones dentro de algunas comunidades indias estadounidenses sobre cuestiones como los impuestos, la educación, las relaciones con la India y la legislación contra la discriminación por castas que cobró impulso en Seattle y California. La casta es una división de las personas basada en el nacimiento o la ascendencia, y los llamados a prohibir la discriminación relacionada están aumentando en EEUU.

Aproximadamente 7 de cada 10 indios estadounidenses se identifican con el Partido Demócrata o se inclinan por él, mientras que aproximadamente 3 de cada 10 se identifican con el Partido Republicano o se inclinan por él, según las encuestas del Pew Research Center realizadas en 2022 y 2023.

Las encuestas de AAPI Data/AP-NORC de principios de este año encontraron que menos de 1 de cada 10 estadounidenses de origen surasiático confían en el Partido Republicano más que en los demócratas en cuestiones clave como el aborto, la política de armas y el cambio climático, mientras que alrededor de la mitad o más confiaban más en el Partido Demócrata que en los republicanos.

Aun así, Usha Vance, "una segunda dama que se parece a nosotros y habla como nosotros", puede ayudar a captar la atención de un bloque de votantes al que ha sido difícil llegar para los republicanos, dijo el senador estatal de Ohio Niraj Antani, republicano e hindú estadounidense que es el miembro más joven del senado estatal.

" Si los republicanos no se acercan a los grupos minoritarios, perderemos elecciones".

Vivek Ramaswamy, el empresario de biotecnología de 39 años que se postuló a la presidencia en 2020 y ahora apoya la candidatura Trump-Vance, hizo de su fe hindú un tema central durante su campaña del año pasado. Dijo que las enseñanzas hindúes tenían mucho en común con los valores judeocristianos. Se negó a hacer comentarios sobre los antecedentes religiosos de Usha Vance.

El silencio de Usha Vance sobre su religión y la derrota de Ramaswamy en las primarias pueden indicar que ser algo distinto a cristiano en el Partido Republicano todavía es un problema para una parte de la base del partido, señala Karthick Ramakrishnan, investigador de la Universidad de California, Berkeley, y director ejecutivo de AAPI Data.

¿Puede ser hindú un problema para los republicanos?

"Lo que hemos visto desde la convención son más elementos excluyentes dentro del Partido Republicano que se manifiestan en contra de Usha y JD Vance", dijo Ramakrishnan. "Esto, para mí, sugiere que hay un precio político que pagar en términos de ser abierto sobre la propia identidad religiosa que no es cristiana. Todavía hay un largo camino por recorrer".

Antani, un candidato hindú que ha ganado varias elecciones estatales de Ohio en una región que es mayoritariamente cristiana y profundamente conservadora, dijo que “el racismo en el Partido Republicano proviene de los racistas, no de los republicanos”.

Antani, que celebró que Usha Vance hablara sobre su herencia india en la Convención Nacional Republicana, cree que Ramaswamy perdió no porque fuera hindú sino porque no era tan conocido como los otros candidatos.

Vance se bautizó y se convirtió al catolicismo en 2019, y dice que él y su familia ahora consideran a la iglesia su hogar. La campaña no respondió a las preguntas sobre si los tres niños habían sido bautizados. También ha hablado de cómo su esposa lo ayudó a encontrar su fe católica después de una montaña rusa espiritual, ya que fue criado como protestante y se convirtió en ateo en la universidad.

¿Qué significa ser "hindú practicante"?

Suhag Shukla, director ejecutivo de la Fundación Hindú Americana, dijo que el hecho de que Usha Vance haya inspirado a su esposo en su viaje religioso para convertirse en católico es “lo más hindú que se puede imaginar”.

“El hinduismo consiste en encontrar tu propio camino y entrar en contacto con tu propia espiritualidad”, dijo, y agregó que la definición de un “hindú practicante” varía desde alguien que va al templo y realiza rituales hasta alguien que es un hindú cultural que observa festivales como Diwali, o simplemente participa en una práctica espiritual como la meditación.

Usha Vance es un ejemplo de las contribuciones positivas realizadas por los hindúes estadounidenses, y su matrimonio interreligioso y su capacidad para escuchar diferentes perspectivas reflejan las enseñanzas hindúes, dijo.

“Los hindúes estadounidenses se asimilan, pero también se aferran a lo que los inspiró de su tradición y cultura”, dijo Shukla. “Nuestro origen pluralista nos coloca en una buena posición para llevarnos bien con diferentes personas, sin comprometer quiénes somos. La cultura hindú se siente muy cómoda con las diferencias de opinión”.

“Existe la percepción de que al Partido Demócrata no le importa el bienestar de los hindúes estadounidenses o que hace oídos sordos a las preocupaciones de la comunidad”, dijo, refiriéndose a la legislación que incluye la casta como una categoría en las leyes contra la discriminación, que se propuso y aprobó en Seattle. Una legislación similar fue vetada por el gobernador Gavin Newsom en California.

Pero Ramakrishnan no está tan seguro de que los indios estadounidenses se sientan bienvenidos en el Partido Republicano, aunque puedan coincidir con los conservadores en algunas cuestiones.

“Una de las razones por las que los indios estadounidenses han apoyado sistemáticamente a los demócratas es el auge del conservadurismo y el nacionalismo cristianos”, dijo. “Eso en sí mismo hace que sea menos probable que voten por los republicanos o se identifiquen como republicanos”.

