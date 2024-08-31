Exconcursante de Miss Teen USA critica a Vance por usar un vergonzoso video de ella para burlarse de Harris

Video JD Vance y Tim Walz acuerdan un debate vicepresidencial: te decimos cuándo será

Una exconcursante del certamen de belleza Miss Teen USA condenó que el aspirante vicepresidencial republicano, JD Vance, haya revivido un videoclip vergonzoso de ella para burlarse de la candidata presidencial demócrata, Kamala Harris.

Antes de la transmisión de una entrevista concedida por Harris a la cadena CNN, Vance difundió el videoclip que muestra a la exconcursante Caitlin Upton, entonces de 18 años de edad, trastabillando al contestar una pregunta.

“Breaking: He conseguido la entrevista completa de Kamala Harris”, escribió Vance en una publicación en X, donde incluyó la grabación de 49 segundos.

El video corresponde al momento en el 2007 cuando Upton compitió por la corona de Miss Teen USA en representación del estado de Carolina del Sur.

Upton se enredó luego de que la actriz y jueza en el certamen Aimee Teegarden le preguntó qué pensaba acerca de encuestas que en ese momento indicaban que un 20% de los estadounidenses eran incapaces de identificar el territorio de su país en un mapa mundial.

La grabación desde entonces ha circulado en internet para burlarse de Upton. En ese momento, el actual candidato presidencial republicano, Donald Trump, era propietario de ese certamen y de Miss USA y Miss Universo.

Tras la publicación de Vance, Upton condenó el hecho de que el también senador por Ohio reviviera un momento que la traumatizó de por vida y que la llevó incluso a pensar en el suicidio.

“Es una pena que 17 años después esto continúe resurgiendo. No hay mucho más que decir acerca de esto para este punto. Más allá de las posturas políticas, una cosa que sí sé es que las redes sociales y el bullying digital deben parar”, escribió en su cuenta de X, que después eliminó.

Vance rechaza ofrecer disculpas a Upton pese al impacto del video en la joven

Luego de la controversia, Vance, cuyos dichos y declaraciones polémicas sobre las mujeres y otros temas han resurgido recientemente, rechazó en una entrevista con CNN ofrecer disculpas a Upton por haber usado ese clip.

El entrevistador John Berman lo cuestionó si ofrecería disculpas a Upton por haber revivido el vergonzoso momento.

El conductor le recordó a Vance que Upton en una entrevista con la revista New York Magazine había hablado sobre el impacto que ese momento había tenido en su vida.

Berman le dijo al candidato que la joven había declarado que el trauma por el incidente la había llevado pensar en “cometer suicidio”.

“No me voy a disculpar”, dijo Vance al sostener que tampoco estaba al tanto de que la joven había tenido pensamientos suicidas por ese incidente.

Pero Vance agregó que la mejor manera de superar momentos embarazosos es “reírse de ellos”.

“Publiqué un meme de hace 20 años”, declaró el aspirante vicepresidencial para justificar por qué utilizó la grabación.

“No me voy a disculpar por publicar una broma, pero le deseo lo mejor a Caitlin”, reiteró al ser cuestionado por segunda vez si ofrecería disculpas a la joven.

Las declaraciones polémicas de Vance que ahora lo persiguen

Los dichos que Vance ha hecho en el pasado sobre las mujeres y otros temas han resurgido recientemente en medio de críticas por sus puntos de vista controversiales.

Por ejemplo, un clip de una entrevista que concedió en el 2021 a Fox News lo muestra diciendo que varias líderes demócratas, incluida Harris, son parte de un “grupo de mujeres con gatos y sin hijos que son miserables”.

Vance también dijo en un podcast en el 2020 que el papel de las “mujeres posmenopáusicas” es cuidar de los nietos, haciendo referencia a su propia suegra, Lakshmi Chilukuri, una doctora en biología molecular.

En ese podcast, el senador además criticó la decisión de su suegra de tomar un año sabático de su trabajo para ayudarle a él y a su esposa, Usha Chilukuri Vance, tras el nacimiento de uno de sus hijos.

“Por qué no simplemente se quedó con su trabajo y nos dio parte de sus salarios para pagarle a alguien más que lo hiciera, ¿cierto?”, dijo Vance. “Ese es el tipo de cosas que la economía hiperliberalizada quiere que hagas”.

Recientemente el diario británico The Guardian reportó sobre otras declaraciones polémicas de Vance.

El diario informó que en una entrevista en el 2021 Vance dijo que las mujeres que le dan prioridad a estudiar y superarse profesionalmente en lugar de tener hijos solo “encuentran que ese sistema de valores las lleva a la miseria”.

Críticos de Vance y Trump han cuestionado las burlas y comentarios sexistas que ambos han lanzado en contra de Harris, quien a su vez sostiene que esa retórica es parte de la "vieja" estrategia de Trump de ridiculizar a sus oponentes.

