El largo historial de ofensas y burlas de Trump a los veteranos de guerra, a los que ha llamado "perdedores" y "tontos"

Video Visita de Donald Trump al Cementerio Nacional desata polémica y críticas: hubo un altercado en el lugar

El altercado en el Cementerio Nacional de Arlington, en el que se vio implicado el personal de Donald Trump, no ha sido la primera vez que veteranos o familiares de miembros del servicio critican al expresidente por palabras o comportamientos que consideran despectivos hacia ellos.

Desde que se postuló por primera vez para la Casa Blanca, Trump ha entablado más peleas con militares y veteranos que ningún otro político importante de Estados Unidos.

A pesar de esos comentarios, los aliados de Trump argumentan que el republicano apoya a los miembros del servicio militar, al tiempo que se reserva el derecho de arremeter contra sus críticos.

El equipo de Trump agrede física y verbalmente a un empleado del Cementerio Nacional de Arlington

El incidente de esta semana en el Cementerio Nacional de Arlington tuvo lugar cuando el expresidente visitaba el lunes las tumbas de algunos de los 13 miembros del servicio estadounidense muertos en el atentado de Kabul durante la evacuación estadounidense de Afganistán en 2021.

El Ejército dice que un funcionario del cementerio fue “empujado a un lado” por miembros de la campaña de Trump mientras trataba de evitar que filmaran y fotografiaran en la Sección 60, el lugar de enterramiento de los militares muertos mientras luchaban en Afganistán e Irak.

La campaña de Trump publicó posteriormente imágenes de la visita en sus redes sociales. La familia de soldado condecorado cuya tumba aparecía en las fotos, emitió un comunicado apoyando a quienes perdieron a seres queridos en Kabul, pero pidiendo comprensión por las preocupaciones de los familiares de los miembros del servicio cuyas tumbas estaban cerca de ellos.

La campaña de Trump ha rebatido la acusación de que un empleado de la campaña empujó a un funcionario del cementerio.

Jon Stoltz, veterano del Ejército de Estados Unidos y cofundador del grupo de defensa de los veteranos VoteVets, que apoya la candidatura de la vicepresidenta Kamala Harris, dijo que Trump trató de utilizar un lugar sagrado “para una ceremonia política”.

“No tiene derecho a hacer eso con otros veteranos que están allí”, dijo Stoltz.

Los

comentarios de Trump sobre la Medalla de Honor del Congreso

El incidente de Arlington se produjo menos de dos semanas después de que Trump fuera criticado por la forma en que se refirió a la Medalla de Honor del Congreso, la más alta condecoración militar para los miembros de las fuerzas armadas.

Tratando de elogiar a la multimillonaria donante republicana Miriam Adelson, a la que se le concedió la Medalla Presidencial de la Libertad, la más alta condecoración civil del país, Trump dijo que a ella le fue “mucho mejor” que recibir la Medalla de Honor del Congreso, porque los receptores de esa condecoración suelen estar gravemente heridos o muertos.

Trump, quien le dio a Adelson la Medalla Presidencial de la Libertad en 2018, el mayor honor civil, dijo: "Ese es el premio más alto que puedes obtener como civil. Es el equivalente a la Medalla de Honor del Congreso, pero en versión civil. En realidad es mucho mejor, porque todos los que reciben la Medalla de Honor del Congreso, es decir, soldados, están en muy mal estado porque han sido alcanzados por balas tantas veces, o están muertos. Ella lo recibe, y es una mujer hermosa y saludable”, dijo Trump con risas, entre aplausos de la multitud.

A pesar de que muchos veteranos amonestaron a Trump calificando sus comentarios de “frívolos” y “absurdos”, repitió una versión del comentario en un acto de campaña en Michigan el jueves, diciendo que “preferiría recibir” la Medalla de la Libertad porque los galardonados con la Medalla de Honor “a menudo han sufrido mucho, ¿verdad? Han sufrido mucho o no están por aquí”.

Trump hizo comentarios sobre el esposo de Nikki Haley, que estaba en una misión en el extranjero

A principios de este año, la entonces candidata presidencial republicana Nikki Haley condenó a Trump por cuestionar el paradero de su marido mientras cumplía una misión de la Guardia Nacional en el extranjero.

“¿Qué ha pasado con su marido? ¿Dónde está?”, dijo Trump en febrero en un mitin en Conway, Carolina del Sur. “Se ha ido”, dijo el republicano sobre Michael Haley.

La exembajadora ante la ONU dijo entonces que los comentarios del expresidente forman parte de un patrón continuo de falta de respeto hacia los miembros militares y su servicio.

Haley calificó los comentarios de Trump de “repugnantes”, “horribles” y “desquiciados” durante una entrevista en The Lead with Jake Tapper. Alguien que hace tales comentarios no merece ser comandante en jefe, dijo en febrero.

“Si no respeta a nuestros militares, ¿cómo vamos a pensar que los va a respetar en tiempos de guerra, y prevenir la guerra y evitar que se produzca?”, dijo Haley.

Otros comentarios de Trump en contra de los veteranos y soldados caídos

En 2015, Trump desestimó el historial militar del fallecido senador John McCain porque McCain había sido prisionero de guerra y dijo que a él le agradaba “la gente que no era capturada”. Trump se burló de McCain, diciendo que no “era un héroe de guerra”.

Tres años después, sugirió que el almirante retirado de la Marina William McRaven, que supervisó la operación militar que acabó con Osama bin Laden, debería haber completado la misión antes.

Pero sin lugar a dudas, el comentario que más lo persigue fue uno hecho en septiembre de 2020. The Atlantic informó entonces que Trump llamó “perdedores” y “tontos” a los soldados que murieron en combate y cuestionó por qué los veteranos enterrados en el Cementerio Nacional de Arlington se enlistarían.

John Kelly, exjefe de gabinete de Trump, confirmó varios detalles del informe a CNN el año pasado a pesar de que Trump ha negado esa acusación. Sin embargo, medios reportan que en privado el republicano se burlaba de los caídos en la guerra mientras era presidente y no quería que le vieran cerca de militares amputados, según dijo su antiguo jefe de gabinete.

Trump ha recibido apoyo de los soldados y veteranos de guerra

En el pasado, Trump ha mantenido un fuerte apoyo de los veteranos, que suelen ser votantes fiables que favorecen a los republicanos.

AP VoteCast reportó que alrededor de 6 de cada 10 veteranos militares dijeron que votaron por Trump en las elecciones de 2020.

Alrededor del 60% de los votantes veteranos en las elecciones de 2020 se identificaron como republicanos y cerca de la mitad, 47%, se consideraron conservadores.

La encuesta de votantes validados del Pew Research Center reveló que una proporción similar de veteranos apoyó a Trump en 2016.

Y entre los votantes en las primarias republicanas de Carolina del Sur de este año, AP VoteCast reportó que cerca de dos tercios de los veteranos militares y personas en hogares de veteranos votaron por Trump sobre Haley.

El expresidente Trump asegura que se preocupa por los militares

Trump argumenta que protegió a los miembros del servicio al presionar para poner fin a guerras en el extranjero, como el conflicto de dos décadas en Afganistán.

También se ha atribuido, falsamente, el mérito de haber sido el primero en aprobar un programa de asistencia sanitaria del sector privado, Veterans Choice, que se promulgó inicialmente durante la administración del expresidente Barack Obama.

Stoltz, cofundador de VoteVets, dijo que la popularidad de Trump entre los veteranos podría verse dañada por los repetidos desaires del expresidente, pero cree que tiene un impacto generalizado entre los votantes porque los comentarios y acciones de Trump pueden ser percibidos como afrentas a esa comunidad.

“Sé que hay veteranos que apoyan a Trump”, dijo. Sin embargo, “la gente está empezando a ver a los militares como una cosa más que Trump quiere utilizar para su propio beneficio”, dijo Stoltz.