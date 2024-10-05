Cómo ver los foros "Los latinos preguntan" de Univision con Harris y Trump

Video Harris y Trump responderán preguntas de votantes hispanos en los foros presidenciales de Univision Noticias

Los candidatos a la presidencia, el republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris, participarán en foros organizados por Univision Noticias donde ambos interactuarán con votantes hispanos la semana entrante.

El formato de ambos eventos será el de un foro de preguntas y respuestas (o town hall) en los cuales los aspirantes presidenciales hablarán directamente con votantes hispanos que aún no han decidido por quién votarán en las presidenciales.

Los eventos serán moderados por el periodista de TelevisaUnivision Enrique Acevedo.

Inicialmente el foro con el candidato republicano Donald Trump estaba agendado para el martes 8 de octubre, pero fue cambiado ante la proximidad del huracán Milton a Florida.

Primer foro: “Los Latinos Preguntan … Kamala Harris Responde”

Día: Jueves 10 de octubre

Jueves 10 de octubre Lugar: Las Vegas, Nevada

Las Vegas, Nevada Hora: 10:00 pm tiempo del este.

Segundo foro: “Los Latinos Preguntan … Donald Trump Responde”

Día: Miércoles 16 de octubre

Miércoles 16 de octubre Lugar: Miami, Florida,

Miami, Florida, Hora: 10:00 pm tiempo del este.

Se espera que l os eventos pondrán a un electorado que representa cerca del 15% del bloque de votantes al frente y al centro, en un foro exclusivamente para latinos.

Dónde podrán verse en Univisión

Ambos eventos se transmitirán de costa a costa

En el canal de YouTube de Noticias Univision , en el audio original en inglés

Cómo seguirlo en Univision Digital

univisionnoticias.com y facebook.com/UnivisionNoticias , ofrecerán el streaming en vivo de los eventos.

En las demás redes sociales de Univision siguiendo a @UniNoticias en X, Instagram, Threads, y TikTok.

