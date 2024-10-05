Cómo ver los foros "Los latinos preguntan" de Univision con Harris y Trump
Un grupo seleccionado de votantes hispanos que se califican como indecisos aún sobre a quién votar en las elecciones de noviembre podrán plantear sus inquietudes a los aspirantes presidenciales en dos foros por separado que organiza esta semana Univision Noticias.
Los candidatos a la presidencia, el republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris, participarán en foros organizados por Univision Noticias donde ambos interactuarán con votantes hispanos la semana entrante.
El formato de ambos eventos será el de un foro de preguntas y respuestas (o town hall) en los cuales los aspirantes presidenciales hablarán directamente con votantes hispanos que aún no han decidido por quién votarán en las presidenciales.
Los eventos serán moderados por el periodista de TelevisaUnivision Enrique Acevedo.
Inicialmente el foro con el candidato republicano Donald Trump estaba agendado para el martes 8 de octubre, pero fue cambiado ante la proximidad del huracán Milton a Florida.
Primer foro: “Los Latinos Preguntan … Kamala Harris Responde”
- Día:
- Lugar: Las Vegas, Nevada
- Hora: 10:00 pm tiempo del este.
Segundo foro: “Los Latinos Preguntan … Donald Trump Responde”
- Día:
- Lugar: Miami, Florida,
- Hora: 10:00 pm tiempo del este.
Se espera que l os eventos pondrán a un electorado que representa cerca del 15% del bloque de votantes al frente y al centro, en un foro exclusivamente para latinos.
Dónde podrán verse en Univisión
Ambos eventos se transmitirán de costa a costa
- En Univision y en el canal Noticias 24/7 de ViX, con traducción al español
- En el canal de YouTube de Noticias Univision, en el audio original en inglés
Cómo seguirlo en Univision Digital
- univisionnoticias.com y facebook.com/UnivisionNoticias, ofrecerán el streaming en vivo de los eventos.
