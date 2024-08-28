Cómo una visita de Trump provocó un altercado sin precedentes en el sitio más sagrado para los veteranos de EEUU

Video Visita de Donald Trump al Cementerio Nacional desata polémica y críticas: hubo un altercado en el lugar

Una nueva polémica persigue al expresidente Donald Trump luego de que se diera a conocer este miércoles que su equipo de campaña empujó a un miembro del personal del Cementerio Nacional de Arlington durante una politizada visita al lugar de descanso más sagrado de Estados Unidos para sus caídos en la guerra.

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, un funcionario del cementerio trató de impedir que el equipo de campaña del republicano filmara y tomara fotografías en una sección donde están enterrados los caídos en guerras recientes, y donde está prohibido filmar.



El personal de Trump respondió empujando e insultando verbalmente al empleado. Desde entonces, la campaña del expresidente ha emitido múltiples comentarios contando su versión de la historia.

La visita también provocó cuestionamientos, pues Trump, contra todo sentido común, posó para varias fotos sonriendo y levantando el pulgar frente a la tumba de soldados caídos.

“Sonreír con los pulgares hacia arriba ante la tumba es, cuanto menos, inusual”, escribió en X el excongresista republicano Adam Kinzinger.

Esto es lo que se sabe hasta el momento sobre el enfrentamiento entre el equipo de Trump y el personal del Cementerio Nacional de Arlington.

¿Qué hacían Trump y su equipo en el Cementerio Nacional de Arlington?



Tras darse a conocer la noticia del intercambio verbal y físico del equipo del expresidente con el personal del cementerio, las autoridades del lugar, así como la campaña de Trump han tratado de aclarar la situación.

El Cementerio Nacional de Arlington confirmó este miércoles que se había producido un “incidente” en el lugar, tras la visita del candidato presidencial republicano, de 78 años, el lunes en donde Trump participaba en la colocación de una corona de flores junto a familiares de algunos de los 13 miembros del servicio asesinados en Kabul en 2021.



Los soldados murieron durante las últimas horas de la retirada estadounidense de Afganistán, que puso fin a una guerra de 20 años contra los talibanes.

Trump fue invitado a la ceremonia por las familias de los soldados. El republicano ha hecho crítica en múltiples ocasiones de la gestión del presidente Joe Biden de la retirada final de EEUU de Afganistán y ha usado este suceso como una nota clave de su campaña de reelección, argumentando que él habría gestionado mejor la retirada ante una repentina y completa victoria talibán.

Sin embargo, fue durante el gobierno de Trump que se alcanzó un acuerdo para la rápida retirada de las tropas estadounidenses de ese país y el entonces presidente planeaba recibir a los talibanes en Camp David para finalizar el acuerdo en septiembre de 2019.

La campaña de Trump quería filmar en una zona prohibida en el Cementerio Nacional de Arlington

El Cementerio Nacional de Arlington, a las afueras de Washington, declaró en un comicado que “la ley federal prohíbe las actividades relacionadas con campañas políticas o elecciones dentro de los Cementerios Militares Nacionales del Ejército, incluyendo fotógrafos, creadores de contenidos o cualquier otra persona que asista con fines o en apoyo directo de la campaña de un candidato político partidista”.

De acuerdo con las autoridades del lugar, el cementerio “recordó y compartió ampliamente esta ley y sus prohibiciones con todos los participantes” del equipo de Trump, dice el documento.

A pesar de la prohibición, los miembros de la campaña del republicano intentaron tomar fotografías y filmar las tumbas de los soldados caídos.

Cuando el empleado del cementerio trató de impedir que la campaña entrara en esa sección, el personal de la campaña insultó verbalmente y apartó a empujones al funcionario, dijo una fuente anónima a NPR.

Esta versión coincide con la que dieron unos funcionarios de Defensa a CBS, que dijeron que algunos miembros del personal de la campaña de Trump fueron poco profesionales y agresivos tanto verbal como físicamente con el funcionario del cementerio.

¿Qué dice la campaña de Trump sobre el incidente en el Cementerio Nacional de Arlington?

El codirector de la campaña de Trump, Chris LaCivita, dio una versión muy diferente de la disputa, diciendo que un “individuo despreciable” había bloqueado al equipo del expresidente.

Dijo que el hombre es “una vergüenza y no merece representar los sagrados terrenos del Cementerio Nacional de Arlington”, dijo LaCivita.

También el portavoz de Trump, Steven Cheung, dio una versión diferente y dijo que al equipo del candidato presidencial republicano se le concedió acceso para tener un fotógrafo y negó la acusación de que un empleado de la campaña de Trump empujó a un funcionario del cementerio.

“El hecho es que se permitió a un fotógrafo privado en las instalaciones y, por la razón que sea, un individuo anónimo, que claramente sufría un episodio de salud mental, decidió bloquear físicamente a los miembros del equipo del presidente Trump durante una ceremonia muy solemne”, dijo Cheung.

Mientras que el compañero de fórmula de Trump, JD Vance, acusó a los medios de “crear una historia donde realmente no creo que la haya”.

“Hay pruebas verificables de que a la campaña se le permitió tener un fotógrafo allí”, dijo Vance en Pensilvania, una afirmación que contradice el comunicado del cementerio.

Trump también publicó en las redes sociales una declaración atribuida a los familiares de las víctimas en Kabul, en la que decían que habían aprobado que el equipo de prensa de Trump estuviera presente en la ceremonia.

La campaña de Trump publicó un mensaje firmado por familiares de dos de los miembros del servicio muertos en el atentado en el que se decía que “el presidente y su equipo se comportaron con nada más que el máximo respeto y dignidad por todos nuestros miembros del servicio, especialmente nuestros queridos hijos”.

¿Qué dicen los demócratas sobre el incidente en el Cementerio Nacional de Arlington?

El representante demócrata Gerry Connolly, de Virginia, ha pedido a los responsables del cementerio que den a conocer más información sobre lo ocurrido el lunes.

“Es triste, pero demasiado esperado que Donald Trump profanara este terreno sagrado y pusiera la política de campaña por delante de honrar a nuestros héroes”, dijo. “Su comportamiento y el de su campaña es aborrecible y vergonzoso”.

Michael Tyler, portavoz de la oponente demócrata de Trump, la vicepresidenta Kamala Harris, calificó el altercado como “bastante triste cuando todo está dicho y hecho”.

“Esto es lo que podemos a esperar de Donald Trump y su equipo”, dijo Tyler en CNN. “Donald Trump es una persona que quiere que todo gire en torno a Donald Trump. También es alguien que tiene un historial de degradar y degradar a los miembros del servicio militar, aquellos que han dado el último sacrificio”.

El revuelo causado por el incidente de Arlington es el último de una larga serie de controversias sobre la relación de Trump con los militares.

Aunque a menudo pregona su apoyo a las fuerzas armadas, en privado se burlaba de los caídos en la guerra mientras era presidente y no quería que le vieran cerca de militares amputados, según dijo su antiguo jefe de gabinete.

“¿Por qué debería ir a ese cementerio? Está lleno de perdedores”, dijo en una conversación privada el expresidente en 2020. En otra conversación en el mismo día Trump se refirió a los más de 1,800 marines que perdieron la vida en Belleau Wood como “tontos” por dejarse matar.

