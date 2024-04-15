El juicio a Trump por los pagos a la actriz porno Stormy Daniels no será televisado y estas son las razones

Video Trump enfrenta su primer juicio penal por el caso Stormy Daniels: ¿de qué acusan al expresidente?

Miles de personas esperaban ser testigos a través de la televisión del histórico juicio contra el expresidente Donald Trump este lunes por el caso de alteración de registros comerciales para encubrir un soborno a una actriz porno, pero una orden del juez impidió que el juicio fuera televisado.

Las normas de las cortes de Nueva York establecen que la cobertura audiovisual de los juicios no está permitida a menos que un representante de los medios de comunicación haga una solicitud y el juez la autorice.

“La cobertura de los procedimientos judiciales solo se permitirá por orden del juez de primera instancia que apruebe una solicitud oral o escrita presentada por un representante de los medios de comunicación para obtener permiso para llevar a cabo dicha cobertura”, dice la sección 131.3 del Reglamento del Juez Administrativo.

De acuerdo con USAToday, los registros muestran que se presentó una solicitud para cubrir la comparecencia, pero no el juicio. El juez Merchán rechazó la solicitud de televisar la comparecencia.

Aunque solo unos pocos podrán ver el juicio en directo, algunos periodistas estarán presentes en la sala de la corte y en una sala adicional que retransmitirá en directo el proceso y desde ahí podrán publicar artículos sobre el caso.

También se permitirá la entrada de algunos fotógrafos que solo podrán acceder a la sala durante 45 segundos cada día, antes de que empiece el juicio.

¿Por qué se negó Merchán a transmitir el juicio de Trump?

Pese a que ni el juez ni el sistema unificado de cortes del estado de Nueva York han indicado los motivos para que el juicio fuera transmitido por televisión, varias secciones del reglamento de jueces pueden dar una pista de los motivos de Merchan para oponerse.

El mismo reglamento indica que para tomar una decisión el juez debe consultar con los abogados de todas las partes del proceso, quienes serán responsables de identificar cualquier preocupación u objeción de las partes, posibles testigos y víctimas.

Además, debe evaluar “el tipo de caso en cuestión y si la cobertura perjudicaría a algún participante”, dice el reglamento que señala que el juez debe considerar si la transmisión del juicio “interferiría con la administración imparcial de justicia, el avance de un juicio justo o los derechos de las partes”.

Anteriormente tanto los fiscales, como el equipo legal de Trump han expresado su preocupación por la cobertura mediática del caso.

A principios de abril los abogados de Trump instaron a Merchán a retrasar el juicio indefinidamente hasta que disminuya la "cobertura mediática perjudicial" y alegaron que no tendrá un trato justo en Manhattan, una ciudad fuertemente demócrata.

A los abogados de Trump les preocupa que la cobertura mediática sobre los distintos procesos legales que enfrenta el exmandatario influya en la imparcialidad de los posibles jurados.

Los fiscales del caso se opusieron a esa petición días después, argumentando que la publicidad sobre el caso es "poco probable que disminuya" y que el proceso de selección del jurado, con preguntas adicionales diseñadas para detectar prejuicios, les permitirá elegir un jurado imparcial.

Además, dijeron, la "propia retórica incesante de Trump está generando una publicidad significativa, y sería perverso recompensar al acusado con un aplazamiento basado en la atención mediática que está buscando activamente".

¿De qué se le acusa a Trump en Nueva York?

Este lunes inició el juicio en el que Trump se enfrenta a 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales, de los cuales se ha declarado inocente.

Trump está acusado de falsificar los registros comerciales de su empresa para ocultar la naturaleza de los pagos a su antiguo abogado Michael Cohen, quien lo ayudó a enterrar historias negativas durante su campaña de 2016.

Las actividades de Cohen incluyeron el pago de sobornos a la actriz porno Stormy Daniels de $130,000 para acallar las historias sobre un encuentro sexual extramatrimonial con Trump años antes. Sus abogados argumentan que los pagos a Cohen fueron gastos legales legítimos.

El caso de sobornos de Trump es la primera de sus cuatro acusaciones penales programadas para ir a juicio y sería el primer juicio penal de la historia de un expresidente.

