Juan Merchán: el juez de origen colombiano al frente del juicio a Trump por el caso de los sobornos a Stormy Daniels

Juan M. Merchán se convierte este lunes en el primer juez al frente de un juicio penal a un expresidente de Estados Unidos, como titular del tribunal de Manhattan en el que es procesado Donald Trump.

Pero Merchán también está al frente de casos mucho menos llamativos en la Corte de Salud Mental de Manhattan. Ahí acude una vez a la semana y se reúne con delincuentes con enfermedades mentales que aceptan un tratamiento estrechamente supervisado con la esperanza de que se retiren los cargos y se encaucen sus vidas.



Ahora, con los reflectores en el caso en contra de Trump, el juez también estará en el centro de las miradas. El expresidente, hablando de sí mismo en tercera persona, ha dicho que Merchán "odia a Trump". Y los abogados defensores le pidieron sin éxito que abandonara el caso.

El juez ha recibido decenas de amenazas de muerte después de que Trump lo criticara en las redes sociales el año pasado.

Diez días antes de que comenzara la selección del jurado, Merchán aplazó el juicio hasta mediados de abril debido a un vertido de pruebas de última hora. Así que para el 25 de marzo, el día que se suponía iba a empezar el juicio, Merchán programó una audiencia sobre los próximos pasos.

Merchán no quiso hablar del caso la semana pasada, pero admitió que prepararse para el histórico juicio es "intenso".

"Aquí no hay agenda", dijo en una entrevista. "Queremos cumplir la ley. Queremos que se haga justicia. Eso es todo lo que queremos", afirmó.

Los grandes casos del juez colombiano

Nacido en Colombia, Merchán emigró cuando tenía 6 años y creció en Nueva York. Se abrió camino en la universidad, se graduó en la facultad de Derecho de la Universidad de Hofstra y fue abogado del Estado y fiscal de Manhattan antes de ser nombrado juez de una corte de familia en 2006.

Tres años más tarde, fue asignado a una corte de juicios por delitos graves, lo que Nueva York denomina Corte Suprema estatal.

Ahora, con 61 años, ha presidido casos de asesinato, violación y muchos otros delitos: un fraude multimillonario en inversiones, un apuñalamiento en un club, robo de computadoras portátiles y acoso.

También supervisó los juicios de tres hombres que se lanzaron en paracaídas desde el rascacielos más alto del reconstruido World Trade Center y el de al menos un acusado en un extenso caso de fraude a la seguridad social por incapacidad contra policías, bomberos y otras personas acusadas de fingir problemas psicológicos para obtener prestaciones.

Merchán también supervisó el caso real en el que se basó la película de 2021 'Soccer Mom Madam', sobre una madre de los suburbios con una actividad secundaria secreta al frente de un servicio de acompañantes de lujo en Manhattan.

La mujer, Anna Gristina, quiere ahora deshacer su declaración de culpabilidad de 2012 y está demandando al juez para intentar que se desprecintan algunas transcripciones del caso. Los abogados de Merchán han dicho que el sellado estaba justificado.

Los reflectores en el caso Trump

En los últimos tres años, la atención sobre Merchán se ha centrado en los casos relacionados con la empresa de Trump, su antiguo jefe financiero Allen Weisselberg y, finalmente, el propio expresidente.

Trump se ha declarado inocente de manipular registros empresariales para ocultar un intento en 2016 de acallar acusaciones de relaciones extramatrimoniales con una actriz porno, que él niega.

Los fiscales dicen que estaba tratando de proteger su primera campaña; él ha dicho que está luchando contra un "caso falso" traído para impedir su actual carrera para regresar a la Casa Blanca.



Trump no fue acusado personalmente en el caso de fraude fiscal contra su empresa, la Organización Trump. Un jurado votó a favor de la condena. Merchán impuso una multa de 1.6 millones de dólares, el máximo legal. La empresa negó haber actuado mal y apeló la decisión.

Si bien algunos podrían ver la familiaridad de Merchán con el caso de la Organización Trump como una preparación para el juicio por soborno, el expresidente y sus abogados ven un problema.

Tanto como Trump como su equipo legal afirman que Merchán tiene "prejuicios preconcebidos" contra Trump, diciendo que el juez presionó a Weisselberg entre bastidores para que aceptara un acuerdo de culpabilidad, aceptando testificar en el caso de fraude fiscal y cumplir una condena de cinco meses de cárcel.

Merchán y los fiscales han rebatido estas afirmaciones. El juez escribió que los abogados defensores sacaron conclusiones "engañosas" de una descripción "inexacta" de su participación en las negociaciones de Weisselberg.

Atacar a los jueces, una práctica común de Trump

Trump tiene un historial de atacar a los jueces en casos relacionados con sus negocios o su administración.

Ante las múltiples acusaciones que ha hecho en contra de Merchán, el juez ha garantizado que puede ser justo e imparcial.

Merchán ha dirigido las citas de la corte con formalidad y firmeza. Cuando uno de los abogados de Trump se quejó el mes pasado de que el juicio sería una carga para el candidato mientras hacía campaña, Merchán respondió: "Eso no es un argumento legal. ¿Algo más?".

Roger Stavis, un abogado que testificó ante Merchán durante un juicio con jurado hace años, recuerda al juez como seguro de sí mismo, pero "no autoritario".

"Está al mando de su sala", dijo Stavis. "No se dejará intimidar ni se dejará avasallar".

En cuanto al propio Merchán, dice que en su sala "todo el mundo recibe un trato respetuoso y profesional".

