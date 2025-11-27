Trump se mete de lleno en las elecciones de Honduras al respaldar al candidato conservador y atacar a "los comunistas"

Video Administración Trump anuncia que el TPS de más de 350,000 haitianos terminará en febrero de 2026

El presidente Donald Trump se involucró de lleno en las elecciones presidenciales de Honduras que se celebran este próximo domingo al tomar partido de manera clara y pública por el empresario de derechas Nasry Asfura y descalificar al resto de candidatos.

Trump rompió el silencio frente al proceso electoral para pedir este miércoles a los hondureños que voten por el exalcalde de Tegucigalpa, a quien consideró el "único verdadero amigo de la libertad".

El apoyo llegó acompañado de duras descalificaciones contra la aspirante del oficialista partido Libre (de izquierda), Rixi Moncada, (quien busca suceder a la actual presidenta Xiomara Castro) y hacia Salvador Nasralla, del derechista Partido Liberal (PL).

"No puedo colaborar con Moncada y los comunistas, y Nasralla no es un aliado confiable para la libertad, y no se puede confiar en él", advirtió Trump en su red Truth Social.

Asfura agradeció el respaldo del republicano, en un contexto tenso en Honduras el que los tres candidatos se acusan de planear un fraude y no hay un claro favorito para ganar las presidenciales de este fin de semana en primera vuelta.

"Muchas gracias por el apoyo presidente Donald Trump… Estamos firmes para defender nuestra democracia, nuestra libertad y los valores que hacen grande nuestro país", señaló Asfura, del Partido Nacional (PN), en sus redes sociales.

Trump fue aún más lejos al cuestionar si el líder venezolano, Nicolás Maduro, y "sus narcoterroristas tomarán el control de otro país, como lo han hecho con Cuba, Nicaragua y Venezuela".

"Tito (Asfura) y yo podemos trabajar juntos para luchar contra los narcocomunistas y brindar la ayuda necesaria al pueblo de Honduras", sostuvo.

El republicano mantiene un gigantesco despliegue militar en el Caribe, cerca de Venezuela, como parte de sus esfuerzos para precipitar la salida de Maduro, a quien desconoce como mandatario.

Quién es Nasry Asfura, el candidato hondureño que Trump apoya

Asfura, empresario de la construcción de 67 años, se ganó el favor de Trump pese a que su partido carga con el estigma de tener a un expresidente, Juan Orlando Hernández (2014-2022) que purga 45 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico.

"Cada uno responde por sus actos", se defiende el político de raíces palestinas, quien centró su campaña en la promesa de "salvar la democracia" de los "comunistas".

Su trayectoria está salpicada de señalamientos de corrupción. Fue acusado por presunta malversación de fondos municipales, pero el caso no prosperó en tribunales.

Asfura, quien saluda con su popular frase "¡Papi, a la orden!", también fue mencionado en la lista de los "Papeles de Pandora" por tener empresas offshore registradas en Panamá para presuntamente evadir impuestos.

Sin embargo, sus críticos le reconocen que desde la alcaldía modernizó la capital hondureña con obras de infraestructura.

Asfura manifestó su intención de acercarse a Taiwán, que China reclama como parte de su territorio.

Los reproches de Trump a los otros candidatos en Honduras

Respecto a los otros candidatos, Trump le reprochó a la aspirante del partido Libre su admiración por el expresidente cubano Fidel Castro.

Sin mencionar al presidente estadounidense, Moncada, una abogada de 60 años, aseguró en X que la llaman "comunista" porque propone aumentar impuestos a las élites económicas.

Mientras que a Nasralla, presentador de televisión de 72 años, Trump le reprochó haber ocupado un alto cargo en el gobierno de Xiomara Castro tras haber declinado su candidatura presidencial y formado alianza en las elecciones de noviembre de 2021.

Nasralla rompió luego su relación con la mandataria, quien esposa del derrocado expresidente Manuel Zelaya (2006-2009) y aliada de los gobiernos de Venezuela y Cuba.

"Finge ser anticomunista solo para dividir el voto de Asfura", dijo Trump sobre él.

Nasralla atribuyó ese señalamiento a "desinformación malintencionada" de sus rivales políticos y le aseguró a Trump que, si gana, tendrá en él "un aliado".

Paradójicamente, Castro cuenta con el firme apoyo de las Fuerzas Armadas, que en 2009 ejecutaron un golpe de Estado de la derecha que derrocó a su esposo.

