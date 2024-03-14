Fiscalía de Manhattan está dispuesta a posponer por un mes el juicio a Trump en el caso por soborno a la actriz porno Stormy Daniels

Video ¿Es posible que Donald Trump se beneficie políticamente del caso por supuesto soborno? Expertos analizan

Los fiscales del distrito de Manhattan se mostraron abiertos este jueves a posponer por un mes el inicio del juicio contra Trump por el caso de soborno a la actriz porno Stormy Daniels.

La oficina del fiscal del distrito de Manhattan dijo en una presentación judicial que no se opone a aplazar el juicio para dar tiempo a los abogados del expresidente a revisar las pruebas que se entregaron recientemente.

Desde el 4 de marzo, los abogados de Trump han recibido al menos 84,000 páginas de registros de la oficina del fiscal federal en Manhattan, incluyendo un lote de 31,000 páginas este miércoles, según una presentación judicial.

Los registros pertenecen a la investigación federal sobre el caso de soborno que llevó a prisión a un exabogado de Trump, Michael Cohen.



El caso se centra en las acusaciones de que Trump falsificó los registros internos de su empresa para ocultar la verdadera naturaleza de los pagos a Cohen, quien ayudó a Trump a enterrar historias negativas durante su campaña presidencial de 2016.

El exabogado pagó a la actriz porno Stormy Daniels $130,000 para que no hablara sobre un encuentro sexual extramatrimonial con Trump años atrás.

¿Por qué buscan retrasar el juicio de Trump?

Los abogados de Trump buscan un aplazamiento de 90 días o la desestimación de los cargos contra Trump, alegando violaciones de lo que se conoce como el proceso de descubrimiento, donde las partes intercambian pruebas.

El lunes el equipo legal del expresidente republicano pidió al juez de Manhattan, Juan Manuel Merchán, que aplazara indefinidamente el juicio penal de Nueva York hasta que se resuelva la demanda de inmunidad de Trump en su caso de interferencia electoral en Washington, D.C.

Trump sostiene que tiene inmunidad para ser procesado por conductas que supuestamente implican actos oficiales durante su mandato. Sus abogados dicen que algunas de las pruebas y presuntos actos en el caso de soborno se superponen con su tiempo en la Casa Blanca y constituyen actos oficiales.

La Corte Suprema tiene previsto escuchar los alegatos orales el 25 de abril, mientras que la selección del jurado está prevista para el 25 de marzo.

El juez del caso de soborno, Juan Manuel Merchán, aún no se ha pronunciado sobre ninguna de las dos peticiones.

Este es el primero de sus cuatro casos penales programados para ir a juicio mientras se acerca a la nominación presidencial republicana en su intento por volver a ocupar la Casa Blanca.

