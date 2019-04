'Investigar la investigación': el fiscal general dice que cree que la campaña de Trump fue espiada

"Creo que ocurrió el espionaje", indicó este miércoles Barr en una audiencia en el Senado ante el Comité de Asignaciones. "Pero la pregunta es si fue adecuadamente fundamentado y no estoy sugiriendo que no fue así... No estoy sugiriendo que esas reglas fueron violadas, pero creo que es importante revisar eso. Y no estoy hablando necesariamente del FBI, sino de las agencias de inteligencia más ampliamente".