Quién es Carter Page, el protagonista del memo con el que los republicanos buscan desacreditar la investigación del 'Rusiagate'

Carter Page, el ex asesor de política exterior de campaña de Donald Trump, es pieza central del controversial memo elaborado por los republicanos del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes que se publicó este viernes luego de que el presidente autorizara la desclasificación, aun en contra de lo que su Departamento de Justicia y el FBI recomendó.

El memo de Nunes (como se lo llama en referencia al jefe del comité del Congreso, el republicano Devin Nunes), detalla supuestos excesos del Departamento de Justicia y el FBI cuando en plena campaña 2016 ordenaron vigilar a Page, un hombre que desde hace años está vinculado con altos funcionarios rusos.



Nunes es un hombre afín a Trump que participó activamente en su campaña. Los demócratas aseguran que este es un movimiento más en la escalada de los republicanos para menoscabar la investigación del ' Rusiagate' que encabeza el fiscal especial Robert Mueller y que está escrutando a gente del círculo cercano del presidente.

Con el documento de Nunes, Page se ha convertido inesperadamente en el núcleo del esfuerzo republicano para desacreditar buena parte de la investigación sobre la posible colusión de la campaña de Trump con Rusia y la posile posterior obstrucción a la justicia.

1- Quién es Carter Page

Page es un ejecutivo financiero estadounidense, tiene 46 años, e hizo varios posgrados en relaciones internacionales y negocios.

En la década del 2000, Page trabajó en la gigante compañía de inversiones Merrill Lynch, enfocado en Europa del este y Rusia. Fue el encargado de abrir la oficina de esa compañia en Moscú, por lo que se mudó a esa ciudad en la que vivió al menos tres años (entre 2004 y 2007), se vinculó con poderosos funcionarios rusos y asesoró a compañías estatales rusas.





Luego regresó a EEUU en donde continuó como asesor financiero en frecuentes contactos con Rusia. Es fundador y director de la empresa de inversiones Global Energy Capital. Page es conocido por tener vínculos con el poder ruso, y tener una mirada positiva sobre el gobierno de Vladimir Putin.

2- Su entrada a la campaña de Trump

El 21 de marzo de 2016, Trump, entonces precandiato republicano, anunció algunos nombres que se sumaban como asesores de política exterior a su campaña: entre ellos estaban destacados el de Carter Page y George Papadopoulos, (quien en octubre de 2017 se declaró culpable de mentirle al FBI sobre sus contactos con emisarios rusos).

Sin dar demasiados datos, el ahora presidente dijo en ese momento en una entrevista con The Washington Post que Carter Page tenía un doctorado y que Papadopoulos era un "excelente muchacho".



Hasta que Trump anunció su nombre, Page no tenía un perfil público demasiado alto.

3- Por qué el FBI comenzó a investigar a Page

Tres años antes de entrar a las filas de Trump, Page entró en el radar del FBI. En 2013, llamó la atención de agentes de contrainteligencia del buró porque detectaron que ciudadanos rusos sospechosos de ser espías habían intentado usar a Page como fuente de información.

Según detalla The Washington Post, uno de los sospechosos rusos, Victor Podobnyy, se hizo pasar por diplomático y luego fue acusado de actuar como agente de un gobierno extranjero. El hombre estaba vinculado supuestamente con agencias de inteligencia de Rusia. El caso tiene, entre otras pruebas, una grabación en la que el ruso menciona contactos con el estadounidense.





El FBI interrogó a Page en junio de 2013 cuando el financista admitió haber dado documentos a Podobnyy, aunque dijo que solo contenía "información básica y documentos disponibles públicamente", detalla el diario.

4- Qué hizo en campaña y por qué el FBI vuelve a investigarlo

El 7 de julio de 2016, Page viajó a Moscú a dar una charla. Antes de viajar, informó de sus planes a miembros de la campaña entre ellos, según reportó Politico, al director Corey Lewandowski. En principio Page negó que había informado a la campaña pero cuando fue interpelado en el Congreso reconoció el hecho.

En ese viaje, Page criticó en una conferencia las sanciones que el presidente Barack Obama impuso a Moscú luego del conflicto en Ucrania y la posterior anexión de la península de Crimea a Rusia. También criticó el liderazgo de "Washington y otras potencias occidentales" por tener ideas "a menudo hipócritas".



Este viaje llamó la atención de los investigadores del FBI nuevamente. Además, se convirtió en un dato del dossier (documento con información no verificada) que en ese momento estaba confeccionando el espía británico Christopher Steele.

Steele afirma que Page se reunió con el presidente de la petrolera rusa Rosneft, Igor Sechin, y con Igor Diveykin, un funcionario del Kremlin. El dossier sugiere que en su reunión con Sechin, Page discutió el posible fin de las sanciones contra Rusia. Estos datos se publicaron en Yahoo! News en septiembre de 2016. Acto seguido Page negó esas reuniones aunque terminó renunciando a la campaña el 26 de ese mes.

Si bien desde julio de 2016 -momento en que Page viaja a Moscú- el FBI activó alarmas en torno a Page, según el memo de los republicanos el pedido de autorización para vigilarlo a una corte FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act, un tribunal que opera en secreto y aprueba espionajes a personas sospechadas de vínculos con inteligencia extranjera) fue hecho en octubre, un mes después de que Page dejara la campaña de Trump.

Este dato no es menor porque el memo busca mostrar que en estos movimientos del FBI y del Departamento de Justicia subyacen motivaciones políticas contra de la campaña republicana.



Carter Page AP





5- Qué objeta el memo republicano

El memo republicano publicado este viernes busca cuestionar las bases de toda la investigación del 'Rusiagate' y tiene como personaje central a Page porque objeta:

a- Excesos. El documento alega que el Departamento de Justicia y el FBI violaron reglamentos al pedir a una corte FISA un permiso para investigar a un ciudadano estadounidense (Page) basados únicamente en la información que tenía el dossier del espía británico Steele.

b- Información sesgada. Que la vigilancia a Page se basó en datos de Steele, quien investigaba a Trump a pedido de los demócratas y la campaña de su rival, Hillary Clinton. (El memo no menciona que el dossier fue pedido en principio por la web conservadora The Washington Free Beacon que no quería que Trump fuera el elegido republicano y que cuando este se hizo con la candidatura, los demócratas continuaron pagaron por esa investigación.)



publicidad

c- Investigadores e informantes anti-Trump. Plantean que tanto Steele, a quien señalan como un colaborador conocido del FBI, como otros investigadores que se involucraron en las pesquisas en torno a Page y a la campaña de Trump, tienen inclinaciones demócratas.

d- Imprecisiones. El memo dice que la solicitud de FISA para espiar a Page pone entre sus argumentos algún tipo de 'vínculo' entre George Papadopoulos y Page sin evidencia de coordinación alguna entre ellos. Y dicen que esa información sobre Papadopoulos disparó otra operación de contrainteligencia del FBI que encabezó Pete Strzok, uno de los agentes que fue separado de su cargo por enviar mensajes de texto anti-Trump.



En pocas palabras, con este memo los republicanos buscan reforzar la tésis de que la chispa del 'Rusiagate' no fueron los sucesivos contactos de gente de la campaña de Trump con rusos, sino el dossier de Steele.

Nunes estaría denunciando una suerte de conspiración tramada entre el FBI, el Departamento de Justicia, los demócratas, jueces, espías y políticos para perjudicar a Trump, orquestado con filtraciones a los medios de comunicación.

El FBI señaló que su publicación comprometía una investigación federal en curso y que el memo tiene "información parcializada, datos imprecisos y una narrativa falsa sobre operaciones de inteligencia".

Aún así, Trump desclasificó el memo que, muchos señalan, podría servirle para presionar una salida de algunos altos cargos del DOJ como Rod Rosenstein (porque en el memo está señalado como uno de los que cometió excesos) y poner en su lugar a alguien más afín a la Casa Blanca.