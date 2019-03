El informe de Mueller indica que no hubo colusión de Trump con Rusia, pero "no lo exonera" de obstrucción de la justicia

En síntesis, la carta de Barr indica que no hay pruebas de que Trump y su campaña hayan coordinado con Rusia para perjudicar a Hillary Clinton en las elecciones de 2016. Pero en el punto de la posible obstrucción de justicia, reconoce que Mueller no llegó a una conclusión definitiva y que "aunque este reporte no concluye que e presidente cometiera un crimen, tampoco lo exonera".