La Guardia Nacional permanecerá dos meses más custodiando el Capitolio

No estaba claro si algunos de esos soldados tendrán que quedarse uno o dos días más mientras llegan nuevos efectivos, son entrenados y se instalan. El Pentágono dijo que los funcionarios de Defensa trabajarán con la Policía del Capitolio para reducir gradualmente el número de miembros de la Guardia Nacional que se necesitan en la ciudad conforme pase el tiempo.

Amenazas al Capitolio

Aunque no hay fecha fijada para el evento, esos discursos suelen darse las primeras semanas del año. En medios se indica que Biden lo haría después de que el Congreso apruebe su paquete de estímulo económico para responder a la pandemia del coronavirus, lo que se espera que suceda este miércoles con el voto final en la Cámara de Representantes .

"Eso no es lo que se supone que son. Esa no es su misión", dijo Inhofe, citado por The Washington Post. "Tenemos la Policía del Capitolio. Esa es su misión".