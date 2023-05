Estas son 10 de las alucinantes mentiras que ha dicho George Santos, el congresista de Nueva York que enfrenta cargos federales

Pero The New York Times no halló perfiles en redes sociales, registros ante el IRS u otra actividad comercial vinculada con tal fundación. La única actividad que ha sido hallada hasta el momento de Friends of Pets United es una recaudación de fondos para un refugio en Nueva Jersey en 2017, a la que cobraron $50 la entrada, pero los administradores del albergue dijeron que nunca recibieron el dinero.