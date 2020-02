"Fue un error" deportar a tantas personas: Joe Biden se arrepiente de las medidas migratorias de la administración Obama en entrevista con Jorge Ramos

"Yo he dicho que en la primera semana (como presidente) voy a preparar un proyecto de inmigración para 11 millones [...] y también voy a legalizar a los dreamers, a los soñadores, de nuevo, para que no haya duda de que son estadounidenses", explicó Biden sobre su posible agenda política con respecto al tema migratorio, si alcanza la presidencia.

¿Se ha desplomado su campaña?

Ante las preguntas de Jorge Ramos sobre un posible desplome de la campaña de quien parecía ser el cabeza de la lista, Joe Biden intentó mostrarse optimista y dio la idea de que aún hay tiempo por delante, apelando al voto de las principales minorías en el país, que en estados como Iowa o New Hampshire no son representantivas.

"El 99.3% de los latinos no ha tenido la oportunidad de votar todavía ni el 99.8% de los afroestadounidenses. No puedes ganar una nominación demócrata sin el apoyo de afroestadounidenses y latinos."

Además, explicó aclarando que no lo decía en modo de queja, "he sido el blanco de todos desde el principio". "Todo el mundo asumía que yo era el contendiente principal, y creo que sigue siendo así [...] he sido puesto a prueba."