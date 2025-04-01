"Es un baño de sangre": gobierno de Trump inicia despidos masivos en el sector salud

Video Detalles de los despidos masivos en agencias de salud de EEUU que afectan a unos 10,000 trabajadores

Los empleados del Departamento de Salud y Servicios Humanos comenzaron a recibir notificaciones de despido este martes como parte de una reforma que se espera que cese a hasta 10,000 trabajadores de la agencia federal.

Las notificaciones se produjeron pocos días después de que el presidente Donald Trump despojara a los trabajadores de sus derechos de negociación colectiva en el HHS y otras agencias gubernamentales y se extendieron por las oficinas de varias agencias, afectando al personal directivo, veteranos del departamento y al personal científico administración.

Largas filas bajo el frío para saber si aún tenian empleo

En los Institutos Nacionales de Salud (NIH), la principal agencia de salud y medicina del mundo, los despidos se produjeron justo cuando su nuevo director, el Dr. Jay Bhattacharya, iniciaba su primer día de trabajo.

El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., anunció la semana pasada un plan para reestructuración del departamento, que, a través de sus agencias, es responsable de monitorear las tendencias de salud y los brotes de enfermedades, realizar y financiar la investigación médica, y supervisar la seguridad de los alimentos y medicamentos, así como de administrar los programas de seguro médico en casi la mitad del país.

El plan consolidaría las agencias que gestionan miles de millones de dólares en servicios para la adicción y centros de salud comunitarios bajo una nueva oficina llamada Administración para una América Saludable.

“Es un baño de sangre”, dijo un empleado de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), a CNN.

Se espera que los despidos reduzcan el HHS a 62,000 puestos, eliminando a casi una cuarta parte de su personal: 10,000 de ellos por despidos y otros 10,000 que aceptaron ofertas de jubilación anticipada y separación voluntaria.

Dos filas con cientos de empleados rodearon la sede del HHS el martes por la mañana. Los trabajadores esperaban bajo el frío primaveral a que los escanearan individualmente para acceder al edificio. Algunos dijeron que esperaban para saber si aún tenían trabajo. Otros se congregaron en cafeterías y restaurantes locales tras ser rechazados, al descubrir que habían sido despedidos tras décadas de servicio.

Alguien se preguntó en voz alta si se trataba de una broma cruel del día de los inocentes.

En los NIH, los recortes incluyeron al menos a cuatro directores de los 27 institutos y centros del NIH, que fueron puestos en licencia administrativa, y casi todo el personal de comunicaciones fue despedido, según un alto cargo de la agencia, que habló bajo condición de anonimato para evitar represalias.

Un correo electrónico reseñado por The Associated Press muestra que a algunos empleados de alto rango del campus de Bethesda en Maryland, que fueron suspendidos de empleo se les ofreció una posible transferencia al Servicio de Salud Indígena en lugares como Alaska, y se les dio hasta el final del miércoles para responder.

En la FDA, decenas de empleados que regulan medicamentos y productos de tabaco recibieron notificaciones, incluyendo a toda la oficina responsable de redactar nuevas regulaciones para cigarrillos electrónicos y otros productos de tabaco. Las notificaciones se produjeron tras la destitución del director de tabaco de la FDA. En otras partes de la agencia, más de una docena de responsables de prensa y supervisores de comunicaciones fueron notificados de la eliminación de sus puestos.

Trump les despojó del poder de negociación colectiva antes de desepedirlos

La senadora demócrata Patty Murray, de Washington, predijo que los recortes tendrán consecuencias cuando se produzcan desastres naturales o se propaguen enfermedades infecciosas, como el actual brote de sarampión.

"Podrían cambiarle el nombre a Departamento de Enfermedades, porque su plan pone vidas en grave peligro", declaró Murray el viernes.

Además de los despidos en las agencias federales de salud, se están empezando a implementar recortes en los departamentos de salud estatales y locales como resultado de una medida del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) la semana pasada para retirar más de 11 mil millones de dólares en fondos relacionados con el covid-19. Las autoridades sanitarias locales y estatales aún están evaluando el impacto, pero algunos departamentos de salud ya han identificado cientos de empleos que podrían eliminarse debido a la pérdida de dinero. "Algunos se eliminaron de la noche a la mañana, otros ya desaparecieron", declaró Lori Tremmel Freeman, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Funcionarios de Salud de Condados y Ciudades.

Los representantes sindicales de los empleados del HHS recibieron el jueves una notificación informando de que entre 8,000 y 10,000 empleados serán despedidos. La dirección del departamento se centrará en puestos en recursos humanos, adquisiciones, finanzas y tecnología de la información. Los puestos en "regiones de alto costo" o que se han considerado "redundantes" serán el foco de los despidos.

Kennedy criticó al departamento que supervisa, calificándolo de ineficiente y "burocracia expansiva", en un video publicado el jueves en el que anunciaba la reestructuración. Afirmó que el presupuesto anual de 1.7 billones (trillones en inglés) de dólares del departamento “no ha logrado mejorar la salud de los estadounidenses”.

“Quiero prometerles ahora que vamos a hacer más con menos”, declaró Kennedy.

El jueves, el departamento había desglosado algunos de los recortes.

3,500 empleos en la FDA),, que inspecciona y establece normas de seguridad para medicamentos, dispositivos médicos y alimentos.

2,400 empleos en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que monitorean los brotes de enfermedades infecciosas y colaboran con las agencias de salud pública de todo el país.

1,200 empleos en los NIH.

300 empleos en los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CDS), que supervisan el mercado de seguros de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), Medicare y Medicaid.

En los Centros Para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), la mayoría de los empleados no están sindicalizados, pero el interés aumentó considerablemente este año a medida que la administración Trump tomó medidas para reducir la plantilla federal.

Los recortes en los CDC alcanzaron al Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, el Centro Nacional para la Prevención y el Control de Lesiones, la Oficina de Tabaquismo y Salud, la división de Prevención de la Violencia y las oficinas encargadas del control y prevención del VIH, entre otros.

Aproximadamente 2,000 empleados de los CDC en Atlanta pertenecían a la unidad de negociación local de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, y cientos más habían solicitado unirse en los últimos días.

Pero el jueves por la noche, Trump firmó una orden ejecutiva que pondría fin a la negociación colectiva en un gran número de agencias federales, incluyendo los CDC y otras agencias de salud.

La erosión de los derechos de negociación colectiva fue denunciada por algunos legisladores demócratas.

“El descarado intento del presidente Trump de despojar a la mayoría de los empleados federales de sus derechos sindicales priva a estos trabajadores de las protecciones que tanto les costó conseguir”, declararon los representantes Gerald Connolly y Bobby Scott, ambos de Virginia, en un comunicado conjunto el viernes.

Connolly y Scott afirmaron que esto le daría a Elon Musk, asesor de Trump, "más poder para desmantelar el gobierno del pueblo con la menor resistencia posible por parte de los funcionarios públicos dedicados, lo que debilitaría aún más la capacidad del gobierno federal para servir al pueblo estadounidense".

Con información de The Associated Press.

