El Seguro Social planea despedir a miles de empleados más a partir de la próxima semana a petición del DOGE, según reportes

Video Detalles de los despidos masivos en agencias de salud de EEUU que afectan a unos 10,000 trabajadores

La Administración del Seguro Social estaría elaborando un plan para despedir a potencialmente miles de empleados más empezando la próxima semana, según un reporte de The Washington Post.

Los recortes fueron ordenados por el polémico Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Elon Musk, de acuerdo con cuatro funcionarios de la agencia que hablaron con el medio bajo anonimato.

Según esas fuentes, a pesar de que el Seguro Social ya eliminó unos 7,000 puestos de trabajo desde febrero a través de jubilaciones anticipadas, renuncias, incentivos para salida voluntaria y despidos, el DOGE concluyó que la reducción de personal no había sido suficiente y exigió recortes más profundos.

Aunque Trump ha reiterado que no habría recortes en la Seguridad Social, su promesa se enfoca en los pagos y beneficios, y no en la estructura y el personal de la agencia en sí. Sin embargo, los recortes del DOGE ya empiezan a pasar factura en el servicio a los clientes.

En donde estarían los nuevos recortes de empleados del Seguro Social

Los funcionarios dijeron al Post que el equipo del DOGE no dio una cifra específica de puestos que eliminar, pero pidieron reducciones de personal en áreas como las comunicaciones, política de jubilación y discapacidad, asuntos legislativos y del Congreso y "otros componentes de apoyo".

Un área que podría verse seriamente afectada es el departamento de tecnología de la agencia, que cuenta con unos 4,000 empleados y que, según uno de los funcionarios, podría perder hasta 800 trabajadores. Recientemente la agencia se ha visto golpeada por varios problemas informáticos, como la caída de sitios web, que han impedido a los clientes acceder a la información sobre sus pagos y beneficios. Un ejemplo fue la web 'my Social Security', que estuvo caído por varias horas y luego generó varios problemas adicionales.

“Es simplemente cortar, cortar, cortar”, dijo uno de los funcionarios.



Según un reporte de CNN, que habló con un exempleado con conocimiento directo del plan de recortes, a los altos ejecutivos de la Oficina del Director de Información de la agencia, conocida como OCIO, y que tenía unos 3,200 empleados, se les ha ordenado recortar el 50% de su personal. El objetivo inicial había sido del 30%, pero la agencia lo aumentó, a instancias de la Casa Blanca, de acuerdo con la fuente citada por la cadena.

El Seguro Social ya se encontraba al límite de fuerza laboral antes de que Trump asumiera el poder y se estima que la nueva ronda de recortes dejará fuera a unos 2,500 empleados solo en su red de oficinas de campo en todo el país, una reducción del 10%, informó el Post.

“Trump y DOGE están redoblando sus ataques a la Seguridad Social, lo que paralizará las oficinas rurales en comunidades como Warrenton y La Grande en Oregón”, dijo en un comunicado el senador Ron Wyden de Oregon, principal demócrata en el Comité de Finanzas del Senado, alegando que dos oficinas en su distrito ya habían perdido empleados. “Las oficinas locales ya están desbordadas y sin personal, y recortes más profundos a la fuerza laboral garantizarán retrasos en los beneficios y tiempos de espera vertiginosos para los estadounidenses que dependen de los merecidos pagos del Seguro Social”.

Según el reporte del Post que cita a datos publicados en el propio sitio web del Seguro Social, la nueva tanda de recortes haría que varias oficinas locales pierdan más de una cuarta parte de su personal.

Renuncias, despidos y reasignaciones entre empleados del Seguro Social

Los empleados del Seguro Social recibieron una oferta del departamento de recursos humanos para reasignaciones voluntarias a roles de primera línea “de misión crítica”, como responder llamadas, procesar reclamos, realizar controles de garantía de calidad, entre otros, informó el Post, que tuvo acceso al email.

Pero para muchos empleados, cambiar de pronto a un puesto de primera línea podría implicar una degradación, un retroceso en la carrera y una pérdida importante de salario, aunque la agencia les mantendría el salario hasta por dos años. La reasignación podría incluso implicar tener que mudarse de estado.

Sin embargo, aunque las reasignaciones son voluntarias, la agencia deja claro en el correo que son una “oportunidad final… antes de realizar más cambios organizativos”, lo cual ha sido interpretado por muchos como una advertencia.