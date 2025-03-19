La SSA implementa medidas más estrictas de comprobación de identidad: dificultará hacer los trámites por teléfono o internet

En un esfuerzo por limitar las solicitudes fraudulentas, la Administración de la Seguridad Social (SSA, por sus siglas en inglés) busca imponer medidas más estrictas de comprobación de identidad, lo que puede obligar a millones de beneficiarios y solicitantes a acudir a las oficinas de la agencia en lugar de hacer sus trámites por teléfono o internet.

A partir del 31 de marzo, las personas ya no podrán verificar su identidad por teléfono y aquellos que no puedan verificar adecuadamente su identidad a través del servicio en línea “my Social Security” de la agencia, tendrán que visitar una oficina de la agencia en persona para completar el proceso, dijo la dirección de la agencia a los periodistas este martes.

El cambio se aplicará a los nuevos solicitantes de la Seguridad Social y a los beneficiarios actuales que deseen cambiar su información de depósito directo.

Los defensores de los jubilados advierten que el cambio afectará negativamente a los estadounidenses de edad avanzada en las zonas rurales, incluidas las personas con discapacidad, limitaciones de movilidad, los que viven lejos de las oficinas de la SSA y tienen acceso limitado a Internet.

El plan también llega cuando la agencia se prepara para cerrar decenas de oficinas en todo el país y ya ha presentado planes para despedir a miles de trabajadores.

Otros cambios anunciados por la Administración del Seguro Social

Además del cambio en la verificación de identidad, la agencia anunció que planea acelerar la tramitación de las solicitudes de cambio de depósito directo de los beneficiarios, tanto en persona como en línea, a un día laboral. Anteriormente, los cambios de depósito directo en línea se retenían durante 30 días.

“La Administración de la Seguridad Social está perdiendo más de 100 millones de dólares al año en fraudes de depósitos directos”, dijo Leland Dudek, comisionado en funciones de la agencia, en una llamada con periodistas. “La Seguridad Social puede proteger mejor a los estadounidenses al tiempo que agiliza el servicio”, agregó.

Más de 72.5 millones de personas, entre jubilados y niños, reciben prestaciones de jubilación o discapacidad a través de la SSA.

El representante de Connecticut John Larson, demócrata perteneciente al Subcomité de Seguridad Social de Medios y Arbitrios de la Cámara, acusó al presidente Donald Trump y a su asesor Elon Musk de preparar el terreno para privatizar la SSA.

“Al exigir a las personas mayores y a los estadounidenses discapacitados que se inscriban en línea o en persona en las mismas oficinas de campo que están tratando de cerrar, en lugar de por teléfono, Trump y Musk están tratando de crear caos e ineficiencias en la SSA para que puedan privatizar el sistema”, dijo.

Cierres de oficinas de la SSA y despidos de empleados causarán caos en la Seguridad Social

El sitio web del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) dice que los contratos de arrendamiento de 47 oficinas de campo de la Seguridad Social en todo el país, incluyendo en Arkansas, Texas, Louisiana, Florida, Kentucky y Carolina del Norte, han sido o serán terminados.

Sin embargo, Dudek restó importancia al impacto del cierre de sus oficinas, diciendo que muchas eran pequeñas sedes de audiencias remotas que atendían a pocos miembros del público.

A muchos estadounidenses les preocupa que los cierres de oficinas de la SSA y los despidos masivos de trabajadores federales, parte de un esfuerzo de Trump y el DOGE que supervisa Musk para reducir el tamaño del gobierno federal, dificulten aún más la obtención de beneficios.

Musk ha impulsado teorías desacreditadas sobre la SSA y ha descrito los programas de prestaciones federales como plagados de fraudes, y los ha calificado de “esquema Ponzi”, lo que sugiere que el programa será uno de los principales objetivos de su cruzada para reducir el gasto público.

Los votantes han inundado los ayuntamientos de todo el país para interrogar a los legisladores republicanos sobre los recortes del gobierno de Trump, incluidos sus planes para el programa de prestaciones a la vejez.

Además, un grupo de sindicatos demandó la semana pasada y pidió a un tribunal federal una orden de emergencia para impedir que el DOGE acceda a los datos sensibles de la Seguridad Social de millones de estadounidenses.

Chuck Schumer, el líder demócrata del Senado, caracterizó los recortes de Musk a la agencia como esfuerzos para “atacar la base de la red de seguridad social de Estados Unidos", uno de los programas sociales más grandes y populares de la nación.



