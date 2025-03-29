Seguro Social: quiénes tendrán que hacer reclamos de forma presencial y qué centros de atención cerrarán en 2025

Video Cambios en el Seguro Social: estos son los trámites que serán presenciales a partir del 31 de marzo

Decenas de centros de atención de la Administración del Seguro Social (SSA en inglés) cerrarán este año en Estados Unidos en medio de los recortes sin precedentes del llamado 'Departamento de Eficiencia Gubernamental' o 'DOGE' para reducir el tamaño del gobierno federal.

Lo que ocurre en la SSA preocupa a las millones de personas que dependen de los beneficios del Seguro Social para comprar sus alimentos y cubrir sus servicios básicos. Esta agencia es la encargada de pagar los cheques de la jubilación y los beneficios por discapacidad a casi 70 millones de personas en el país.

Los cierres previstos de algunos centros de atención del Seguro Social se darán también en medio de las nuevas medidas adoptadas por la SSA, como requerir que algunos beneficiarios existentes y nuevos tengan que acudir en persona a las oficinas para corroborar su identidad en lugar de poder hacerlo con una llamada telefónica.

La SSA actualizó esta semana la información sobre qué personas deberán acudir en persona a una de sus oficinas para corroborar su identidad.

"Bajo la nueva política que entrará en vigor el 14 de abril de 2025, los individuos que soliciten el Seguro por Discapacidad del Seguro Social (SSDI en inglés), Medicare o la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI en inglés) que no puedan usar su cuenta personal my Social Security pueden completar su reclamo completamente por teléfono sin tener que ir a una oficina", dijo la SSA en un comunicado.

"Los individuos que no puedan usar su cuenta personal my Social Security para solicitar beneficios solo tendrán que corroborar su identidad en una oficina del Seguro Social si están solicitando beneficios por jubilación, porque son sobrevivientes (de un beneficiario) o lo hacen de forma auxiliar (en nombre de un cónyuge o hijo)", agregó.

Los cambios en la SSA se dan en medio de reportes como uno del diario The Washington Post que describe una situación caótica en la SSA: una página web que se cayó cuatro veces en 10 días porque los servidores se sobrecargaron, teléfonos que no dejan de sonar y un sistema para monitorear la experiencia de los beneficiarios que fue eliminado como parte de los esfuerzos de reducción del gasto.

"Lo que está ocurriendo es la destrucción de la agencia desde adentro, y se está acelerando", dijo a ese diario el senador por Maine Angus King. "Se me han acercado personas que están en sus 70 y 80 años y (...) no saben qué se viene", agregó.

A muchos les preocupa que, en específico, los cierres de las oficinas de la SSA le dificulten obtener sus beneficios. Elon Musk, el megamillonario donante de la campaña de Trump que ideó 'DOGE' y es visto como su principal cabeza, ha descrito incorrectamente a los beneficios de la SSA como un "esquema Ponzi". Esto sugiere que esos programas podrían estar en su mira en medio de los recortes del gasto.

Todas estas movidas han hecho que votantes pidan explicaciones a legisladores republicanos en algunos foros que han celebrado en sus zonas. Además, un grupo de sindicatos laborales presentó una demanda recientemente y pidió a una corte federal que impida que 'DOGE' acceda a los datos sensibles en las bases del Seguro Social.

Qué centros de atención del Seguro Social se anticipa que cierren este año

'DOGE' publicó una lista de casi 800 contratos de alquiler que busca suspender. La agencia AP obtuvo un documento de planificación interno de la Administración de Servicios Generales, la encargada de gestionar esos contratos de bienes raíces, que mostró que casi dos terceras partes de esas cancelaciones previstas sí entrarán en vigor.

AP también accedió más información relacionada con los contratos de alquiler que aparecen en la lista de 'DOGE', disponible en bases de datos que reflejan las direcciones, las fechas en que comenzaron y se supone que terminen los contratos, y los dueños de los edificios en los que están los centros de atención de la SSA.

De los 47 espacios de la SSA en la lista de cierre de 'DOGE', solo para algunos se han anticipado las fechas en las que entrarán en vigor las cancelaciones de los contratos de arriendo. Este listado muestra los 26 centros de atención que se espera cierren este año, de acuerdo con los datos de la Administración de Servicios Generales.

La SSA dijo en un comunicado que, en su mayoría, se trata de oficinas pequeñas sin empleados asignados. "Dado que muchas sesiones (con beneficiarios) se realizan de forma virtual, la SSA ya no necesita estos espacios", se lee en su comunicado.

Alabama: 634 Broad St., Gadsden | 30 de septiembre

Arkansas: 965 Holiday Drive, Forrest City | 25 de abril

Arkansas: 4083 Jefferson Ave., Texarkana | 25 de mayo

Colorado: 825 N. Crest Drive, Grand Junction | 21 de junio

Florida: 4740 Dairy Road, Melbourne | 16 de mayo

Georgia: 1338 Broadway, Columbus | 30 de septiembre

Kentucky: 825 High St., Hazard | 24 de abril

Louisiana: 178 Civic Center Drive, Houma | 25 de abril

Mississippi: 4717 26th St., Meridian | 1 de junio

Mississippi: 604 Yalobusha St., Greenwood | 1 de junio

Mississippi: 2383 Sunset Drive, Grenada | 1 de mayo

Montana: 3701 American Way, Missoula | 21 de junio

Carolina del Norte: 730 Roanoke Ave., Roanoke Rapids | 1 de agosto

Carolina del Norte: 2123 Lakeside Drive, Franklin | 23 de junio

Carolina del Norte: 2805 Charles Blvd., Greenville: June 24

Carolina del Norte: 1865 W. City Drive, Elizabeth City | 24 de junio

Dakota del Norte: 1414 20th Ave. SW, Minot | 21 de junio

Nevada: 701 Bridger Ave., Las Vegas | 1 de junio

Nueva York: 75 S. Broadway, White Plains | 31 de mayo

Nueva York: 332 Main St., Poughkeepsie | 31 de julio

Ohio: 30 N. Diamond St., Mansfield | 17 de mayo

Oklahoma: 1610 SW Lee Blvd., Lawton | 25 de abril

Texas: 1122 N. University Drive, Nacogdoches | 7 de mayo

Texas: 8208 NE Zac Lentz Parkway | 25 de mayo

West Virginia: 1103 George Kostas Drive, Logan | 30 de abril

Wyoming: 79 Winston Drive, Rock Springs | 20 de junio

