¿Tuviste problema entrando a tu cuenta de Seguro Social? ¿Te salió un mensaje informándote que no recibes beneficios?

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA, por sus siglas en inglés) anunció este martes que está investigando el origen de las recientes interrupciones de servicio en su portal web, que impidieron temporalmente que beneficiarios accedieran a sus cuentas en línea y gestionaran sus prestaciones.

El sitio web my Social Security se ha caído varias veces en las últimas semanas. Este lunes por la mañana sufrió una nueva interrupción en su servicio, según un aviso enviado a los empleados de la agencia.

“Han ocurrido un par de incidentes recientes que han afectado a my Social Security y estamos investigando activamente la causa”, dijo en un comunicado Nicole Tiggemann, portavoz de la SSA.

La funcionaria reconoció que “algunas personas podrían haber experimentado problemas para iniciar sesión en su cuenta personal” durante las caídas en el servicio que duraron un promedio de “20 minutos”.

Algunos beneficiarios que reciben la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI en inglés), entre quienes se encuentran personas mayores con discapacidad y familias con bajos ingresos, reportaron haber recibido un aviso que indicaba que "no estaban recibiendo beneficios". La agencia aseguró después que esa notificación fue un error.

No se sabe con certeza cuántas personas recibieron ese mensaje erróneo al acceder al portal web. Aproximadamente 7.4 millones de personas mayores, adultos y niños reciben este tipo de beneficios, según un informe interno de 2023.

Crece la preocupación por las turbulencias en la Administración del Seguro Social

Estos fallos son los más recientes de los registrados en el sistema de SSA que, sin embargo, eran poco frecuentes hasta hace poco.

Los incidentes en su sitio web tienen lugar mientras la Administración del Seguro Social, bajo el liderazgo del comisionado interino Leland Dudek, lleva a cabo una importante reestructuración de sus operaciones para combatir el presunto fraude que, según el presidente Donald Trump y el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) liderado por Elon Musk, existe entre muchos de sus beneficiarios. No lo han sustentado apropiadamente hasta el momento y estudios han hallado que no existe fraude amplio con estos beneficios clave.

Los cambios incluyen despidos masivos de empleados y reducciones de personal, nuevas limitaciones al acceso telefónico de los beneficiarios y el cierre de centros de atención en todo el país.

Las medidas provocaron indignación entre legisladores, grupos de defensa y beneficiarios del programa, quienes afirman que el gobierno de Trump está imponiendo barreras innecesarias a una población ya de por sí vulnerable.

Los sistemas del Seguro Social han sido un objetivo prioritario del DOGE en su búsqueda de detectar supuestos fraudes y despilfarros en la burocracia federal. El equipo de Musk trató de acceder a información sensible de millones de personas como sus números de Seguro Social, nombres y otros datos personales de los beneficiarios del programa.

Sin embargo, una jueza federal emitió una orden en marzo que bloquea el acceso por parte de DOGE a la extensa base de datos del Seguro Social y declaró que el equipo de Musk "está esencialmente involucrado en una búsqueda intensiva en la SSA, en busca de una epidemia de fraude, basándose en poco más que una sospecha".

Aproximadamente 72.5 millones de personas, incluyendo jubilados y niños, reciben prestaciones del Seguro Social en Estados Unidos.

