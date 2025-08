Huir del estado, una estrategia que ha tenido resultados mixtos para los legisladores que buscan detener alguna votación

"No estamos abandonando nuestras responsabilidades; estamos abandonando un sistema amañado que se niega a escuchar a la gente que representamos".

Aunque este tipo de teatralidad no es habitual, ambos partidos han recurrido a los paros para impedir el quórum en asambleas legislativas de estados como Oregón o Nuevo Hampshire.

Demócratas de Texas lo vuelven a hacer y abandonan el estado

Aunque inicialmente consiguieron acabar con la medida, no pudieron bloquear el plan de nuevo durante una sesión especial en la que los republicanos hicieron que las fuerzas del orden emitieran órdenes de arresto civil para que los demócratas regresaran.

Los demócratas ven en la nueva ley de Trump una gran oportunidad, pero no será tan fácil

No lograron desbaratar un plan republicano de redistribución de distritos electorales.

Oregón también ha boicoteado sesiones ordinarias

Diez legisladores no pudieron presentarse a la reelección al año siguiente.

Demócratas de New Hampshire abandonaron el estado en protesta de un proyecto de ley antiaborto

En 2021, los demócratas de New Hampshire abandonaron la Cámara cuando se sometía a votación un proyecto de ley contra el aborto, en protesta por lo que consideraban una manipulación partidista del calendario. Eso llevó al presidente republicano de la Cámara a cerrar las puertas para mantener el quórum.

Wisconsin también ha tenido estacamientos por legisladores que abandonan la sesión

Demócratas de Indiana también han “huído” a Illinois para bloquear votaciones

Los demócratas amenazaron con quedarse en Illinois hasta que recibieran garantías de los principales líderes de que no se convocaría el proyecto de ley, mientras que los líderes republicanos dijeron que no negociarían con legisladores que no se presentaran a sus puestos de trabajo.